Проклятие. Дом с прислугой, 2020

В мировой прокат фильм вышел в 2020 году, однако до российских кинотеатров доберется лишь в марте 2022 года после неоднократных переносов премьеры.

Исполнительнице главной роли Плой Сорнарин на момент выхода ленты было 19 лет. В Таиланде, где проходили съемки, актриса является звездой хорроров и дорам.

Для режиссера Ли Тхонгхама «Проклятие. Дом с прислугой» стал вторым полнометражным фильмом в карьере. В 2014 году он снял приключенческий триллер «Последний» (The Last One), а до этого выпускал короткометражные ленты. Помимо режиссуры, Тхонгхам написал сценарий фильма и смонтировал его.

Из-за пандемии коронавируса хоррор представили на стриминговом сервисе Netflix, а его сборы в мировом прокате составили всего 3 475 долларов. Азиатские критики неоднозначно приняли ленту и негативно высказались о сценарии, назвав его «неуклюжим».

В российском прокате фильм выйдет под названием «Проклятие. Дом с прислугой», но оригинальное название фильма – The Maid, что означает «горничная» или «прислуга».