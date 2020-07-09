Проклятие. Дом с прислугой, 2020

Сюжет отсылает зрителя в эпоху 60-х, а события происходят в роскошном особняке. Богатые ретро-интерьеры становятся действующими лицами наравне с главными героями, а повествование идет в умеренном темпе. Камерная обстановка усиливает напряжение истории.

Стиль картины перекликается с голливудским нуаром. На первый план выходят детектив, образы героев и ужасающая атмосфера, а изуродованный призрак добавляет остроты событиям.

В фильме нет разделения на хороших и плохих персонажей: их характеры раскрываются и меняются по ходу повествования, как и мотивы. На развязку истории указывают детали.

При создании ленты режиссер вдохновлялся южнокорейским фильмом «Служанка» Пака Чхан-Ука. Также в фильме можно заметить сцены, напоминающие «Американского психопата».

Фильм держит зрителя в смятении до финала, постепенно раскрывая детали событий. Несмотря на классический подход с проклятым домом, концовка не является предсказуемой. Герои меняются местами, предлагая зрителю решить, кто прав, а кто виноват.