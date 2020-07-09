Проклятие. Дом с прислугой, 2020

Сюжет отсылает зрителя в эпоху 60-х, а события происходят в роскошном особняке. Богатые ретро-интерьеры становятся действующими лицами наравне с главными героями, а повествование идет в умеренном темпе. Камерная обстановка усиливает напряжение истории.
Стиль картины перекликается с голливудским нуаром. На первый план выходят детектив, образы героев и ужасающая атмосфера, а изуродованный призрак добавляет остроты событиям.
В фильме нет разделения на хороших и плохих персонажей: их характеры раскрываются и меняются по ходу повествования, как и мотивы. На развязку истории указывают детали.
При создании ленты режиссер вдохновлялся южнокорейским фильмом «Служанка» Пака Чхан-Ука. Также в фильме можно заметить сцены, напоминающие «Американского психопата».
Фильм держит зрителя в смятении до финала, постепенно раскрывая детали событий. Несмотря на классический подход с проклятым домом, концовка не является предсказуемой. Герои меняются местами, предлагая зрителю решить, кто прав, а кто виноват.
В мировой прокат фильм вышел в 2020 году, однако до российских кинотеатров доберется лишь в марте 2022 года после неоднократных переносов премьеры.
Исполнительнице главной роли Плой Сорнарин на момент выхода ленты было 19 лет. В Таиланде, где проходили съемки, актриса является звездой хорроров и дорам.
Для режиссера Ли Тхонгхама «Проклятие. Дом с прислугой» стал вторым полнометражным фильмом в карьере. В 2014 году он снял приключенческий триллер «Последний» (The Last One), а до этого выпускал короткометражные ленты. Помимо режиссуры, Тхонгхам написал сценарий фильма и смонтировал его.
Из-за пандемии коронавируса хоррор представили на стриминговом сервисе Netflix, а его сборы в мировом прокате составили всего 3 475 долларов. Азиатские критики неоднозначно приняли ленту и негативно высказались о сценарии, назвав его «неуклюжим».
В российском прокате фильм выйдет под названием «Проклятие. Дом с прислугой», но оригинальное название фильма – The Maid, что означает «горничная» или «прислуга».
Джой устраивается горничной в семью Умы и Нираха. Её предупреждают, что нельзя вмешиваться в жизнь хозяев, но девушка начинает замечать странные вещи, и вскоре узнаёт, что до неё здесь работала другая горничная, которая умерла. Вот только её призрак всё ещё обитает в доме.