Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Турбозавры, вперед!
5.7
Турбозавры, вперед! - Трейлер
Киноафиша Фильмы Турбозавры, вперед!
5.7

Турбозавры, вперед!

, 2022
Turbozavry, vperyod!
Россия / анимация, детский / 18+
Новые веселые и яркие истории Турбозавров и их друзей!
Трейлеры
Постер мультфильма Турбозавры, вперед!
5.7
Турбозавры, вперед! - Трейлер
Турбозавры, вперед!  Трейлер

Факты

О фильме

Автором анимационной ленты стал Алексей Котеночкин, известный своей работой над мультипликационными картинами «Невероятные приключения Нильса», «Паровозик Тишка» и «Веселая карусель».

Сценарий написал Александр Бордзиловский. Он является автором анимационных проектов «Приключения Бубы» (2021) и «Буба» (2014).

Полнометражный мультфильм является продолжением анимационного сериала, созданного анимационной студией "Карамель и Ко". Его премьера состоялась 5 ноября 2019 года на телеканале «О!».

В мультфильме уделяется много внимания развитию у детей стремления беречь окружающую среду и заботиться о чистоте природы.

Слоган картины: «Нет ничего невозможного! Турбозавры, вперед!»

Новые веселые и яркие истории Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут невероятные приключения, необыкновенные изобретения и море радости! Вместе им, как всегда, удастся справиться со всеми трудностями и даже построить каток летом!

В ролях

Лариса Брохман
Лариса Брохман
Алексей Войтюк
Алексей Войтюк
Ольга Голованова
Иван Калинин
Никита Прозоровский
Никита Прозоровский
Михаил Белякович
Lyudmila Ilyina
Анна Киселёва
Анна Киселёва
Александр Александрович Коврижных
Zhanna Nikonova
Вероника Саркисова
Режиссер Алексей Котеночкин
Сценарист Iordan Kefalidi, Алексей Котеночкин, Natela Rekhviashvilli, Dinara Sadykova
Композитор Vladimir Simonovskiy, Sergei Voronov
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 сентября 2022
Дата выхода
1 сентября 2022 Россия Централ Партнершип
8 сентября 2022 Казахстан
1 сентября 2022 Кыргызстан
Сборы в мире $278 784
Производство Tale Wind Animation
Другие названия
Turbozavry, vperyod!, Go-go, Turbozaurs!, Турбозавры, вперёд!, Turbozavry, vpered!, Турбозавры, вперед!

Рейтинг мультфильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Турбозавры, вперед! - Трейлер
Турбозавры, вперед! Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Турбозавры, вперед!

Чебурашка
Чебурашка анимация, детский, семейный
2013, Япония / Россия
7.0
Фиксики. Большой секрет
Фиксики. Большой секрет анимация, детский, семейный, приключения
2017, Россия
6.0
Снежная королева: Зазеркалье
Снежная королева: Зазеркалье анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези
2019, Россия
6.0
Волшебная свирель
Волшебная свирель детский
1998, Россия
5.0
Мульт в кино. Выпуск №5
Мульт в кино. Выпуск №5 анимация
2015, Россия
5.0
Огонёк-Огниво
Огонёк-Огниво анимация
2020, Россия
6.0
Рыжик детский
2012, Россия
0.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше