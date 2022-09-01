Автором анимационной ленты стал Алексей Котеночкин, известный своей работой над мультипликационными картинами «Невероятные приключения Нильса», «Паровозик Тишка» и «Веселая карусель».
Сценарий написал Александр Бордзиловский. Он является автором анимационных проектов «Приключения Бубы» (2021) и «Буба» (2014).
Полнометражный мультфильм является продолжением анимационного сериала, созданного анимационной студией "Карамель и Ко". Его премьера состоялась 5 ноября 2019 года на телеканале «О!».
В мультфильме уделяется много внимания развитию у детей стремления беречь окружающую среду и заботиться о чистоте природы.
Слоган картины: «Нет ничего невозможного! Турбозавры, вперед!»
Новые веселые и яркие истории Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут невероятные приключения, необыкновенные изобретения и море радости! Вместе им, как всегда, удастся справиться со всеми трудностями и даже построить каток летом!
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