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Главный вампир в «Грешниках» — именно ирландец, и это неспроста: в роскошном ужастике есть важный скрытый посыл (и отсылка к «Баффи»)

13 июля 2025 17:09
Главный вампир в «Грешниках» — именно ирландец, и это неспроста: в роскошном ужастике есть важный скрытый посыл (и отсылка к «Баффи»)

Режиссер добавил в фильм столько архетипов, что хватит на пару сиквелов.

В великолепном хорроре Райана Куглера «Грешники» вампиры особенные. Фильм умудряется прятать под слоем жанровой мясорубки целый исторический пласт про эмиграцию, музыку и колониальные страхи. И именно поэтому во главе шайки кровососов — ирландец.

Как мы помним, в центре истории — два гангстера-близнеца, которые в 30-х открывают в Миссисипи джук-джойнт. Всё веселье заканчивается, когда на пороге появляются трое белых вампиров во главе с харизматичным ирландцем Реммиком, который заманивает к себе людей музыкой, шармом и каким-то древним, почти фольклорным злом.

Главный вампир в «Грешниках» — именно ирландец, и это неспроста: в роскошном ужастике есть важный скрытый посыл (и отсылка к «Баффи»)

Почему именно ирландцы?

По словам самого Куглера, идея была показать параллели: ирландцы — тоже одни из первых «чужаков» Америки, как и темнокожие. Эмигранты, которых тоже гнали и презирали, но которые со временем встроились в структуру власти — иногда в роли тех самых «хищников».

В 30-х ирландцы уже не маргиналы, а полицейские, профсоюзы, мафия. Вампиры Реммика — это аллегория того, как угнетённый народ может стать новым угнетателем. А потому и музыка тут специфичная: ирландские мотивы, переплетенные с блюзом и джазом, становятся частью культа обольщения.

Главный вампир в «Грешниках» — именно ирландец, и это неспроста: в роскошном ужастике есть важный скрытый посыл (и отсылка к «Баффи»)

Исторические корни: Дракула и фольклор

Ну а ещё глубже — связь с самим жанром. Дракула, в массовом сознании, румын, но придумал его ирландец Брэм Стокер, вдохновляясь в том числе легендами о вампирах вроде Абхартаха — зловещего ирландского кровопийцы. До Стокера был и Шеридан Ле Фану с «Кармиллой» — готикой с вампиром задолго до кино и сериалов.

А в современной поп-культуре главный ирландский вампир — конечно, Энджел из «Баффи». В «Грешниках» кровавый ирландский вампир снова соблазняет американскую публику — только теперь под живую музыку.

Главный вампир в «Грешниках» — именно ирландец, и это неспроста: в роскошном ужастике есть важный скрытый посыл (и отсылка к «Баффи»)

Что это даёт фильму

В итоге ирландцы-вампиры в «Грешниках» — это не просто «чтобы было необычно». Это исторический намёк, социальный укол и культурная отсылка сразу к Дракуле и «Баффи», где Ирландия — родина не только святого Патрика, но и самого знаменитого вампирского проклятья.

Ранее мы писали: Два брата-акробата из «Грешников» существовали на самом деле: убивали пачками, но не вампиров

Фото: Кадр из фильма «Грешники» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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