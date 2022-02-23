Папы, 2022

Новая семейная трагикомедия рассказывает четыре истории, в рамках которых будут раскрываться образы всепоглощающей отцовской любви. Создатели картины «Папы» расскажут о разных типах родителей и взаимоотношений с ними. Идеальный вариант для тех, кто любит простые и незамысловатые истории с юмористическими вставками.

Режиссерами «Пап» стало сразу несколько кинематографистов, среди которых Анна Матисон, Карен Оганесян, Михаил Погосов, Сергей Юдаков. Матисон многие могут помнить по сиквелу «Елок», а Погосова – по ленте «Приговоренный». Юдаков не так давно поработал над масштабным сериалом «Этерна», который вышел на Кинопоиске.

В комедии «Папы» засветилась целая плеяда известных российских актеров, среди которых Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Сергей Безруков и многие другие. Нагиев в нашей стране широко известен как ведущий проекта «Голос», Стоянов долгое время вел передачу «Городок», а Безруков и вовсе считается одним из культовых артистов нашего времени.

Кроме того, в фильме появится Игорь Жижикин, российский актер, который в большей степени популярен на Западе, чем в родной стране. Жижикина можно было видеть в фильмах «Чак», «Морпехи» и многих других.

«Папы» выходят в прокат в праздничную дату — 23 февраля. День, который в нашей стране традиционно считается выходным. Для многих это станет прекрасной возможностью провести время вместе со своей семьей. Тем более, что «Папы» рассчитаны на совершенно разновозрастную аудиторию.