Папы, 2022

Новая семейная трагикомедия рассказывает четыре истории, в рамках которых будут раскрываться образы всепоглощающей отцовской любви. Создатели картины «Папы» расскажут о разных типах родителей и взаимоотношений с ними. Идеальный вариант для тех, кто любит простые и незамысловатые истории с юмористическими вставками.
Режиссерами «Пап» стало сразу несколько кинематографистов, среди которых Анна Матисон, Карен Оганесян, Михаил Погосов, Сергей Юдаков. Матисон многие могут помнить по сиквелу «Елок», а Погосова – по ленте «Приговоренный». Юдаков не так давно поработал над масштабным сериалом «Этерна», который вышел на Кинопоиске.
В комедии «Папы» засветилась целая плеяда известных российских актеров, среди которых Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Сергей Безруков и многие другие. Нагиев в нашей стране широко известен как ведущий проекта «Голос», Стоянов долгое время вел передачу «Городок», а Безруков и вовсе считается одним из культовых артистов нашего времени.
Кроме того, в фильме появится Игорь Жижикин, российский актер, который в большей степени популярен на Западе, чем в родной стране. Жижикина можно было видеть в фильмах «Чак», «Морпехи» и многих других.
«Папы» выходят в прокат в праздничную дату — 23 февраля. День, который в нашей стране традиционно считается выходным. Для многих это станет прекрасной возможностью провести время вместе со своей семьей. Тем более, что «Папы» рассчитаны на совершенно разновозрастную аудиторию.
Идея картины была представлена на фестивале авторских проектов еще в далеком 2017 году. Создатели «Пап» вместе с остальными сценаристами претендовали на финансовую поддержку со стороны министерства культуры. В итоге им удалось написать полноценный скрипт и даже подобрать актеров. Производством комедии занималась компания Fresh Film.
Известно, что распространение коронавируса и повальное закрытие кинотеатров в целом никак не повлияли на создание фильма «Папы». Все съемки проходили четко по графику, а релиз комедии состоится в строго назначенную дату, как раз в самый «мужской» праздник.
В списке сценаристов проекта значатся Алексей Гравицкий, а также Сергей Волков, которые в свое время работали над многосерийным историческим шоу «Великая», посвященном правлению прославленной российской императрицы Екатерины II. Кроме того, Волков написал скрипт к криминальному сериалу про Чикатило.
«Папы» получили самый низкую возрастную маркировку — 6+. Таким образом этот фильм смогут посмотреть зрители практически всех возрастов. При желании в кино можно пойти с маленькими детьми, родителями, братьями, сестрами и друзьями. Юмор картины рассчитан на широкую аудиторию.
Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна – быть папой.