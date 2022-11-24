Ламборгини, 2022

Фильм основан на биографической книге Тонино Ламборгини «Ферруччо Ламборгини. Официальная история», которую автор посвятил своему отцу.

29 декабря 2015 года появилась информация о том, что компания Ambi Media Group решила создать художественный фильм, основанный на жизни автопроизводителя Ферруччо Ламборгини.

По словам режиссера Андреа Иерусалимо, он очень гордится тем, что снял фильм о культовом человеке, который оказал такое сильное влияние на весь мир и оставил наследие. Кинематографист отметил, что Ферруччо Ламборгини был первопроходцем в бизнесе, который прославил Италию и помог привлечь внимание всего мира не только к автомобилям, но и ко многим другим итальянским продуктам.

Роль Ферруччо Ламборгини изначально должен был исполнить Антонио Бандерас. В сентябре 2021 года Фрэнк Грилло сообщил, что он воплотит на экране главного героя.

Алек Болдуин должен был сыграть роль Энцо Феррари, но впоследствии выбыл из фильма, и его место занял Гэбриэл Бирн.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и охватывает более десяти лет.