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Lamborghini

Ламборгини, 2022

2022 / Италия
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Факты О фильме

Фильм основан на биографической книге Тонино Ламборгини «Ферруччо Ламборгини. Официальная история», которую автор посвятил своему отцу.

29 декабря 2015 года появилась информация о том, что компания Ambi Media Group решила создать художественный фильм, основанный на жизни автопроизводителя Ферруччо Ламборгини.

По словам режиссера Андреа Иерусалимо, он очень гордится тем, что снял фильм о культовом человеке, который оказал такое сильное влияние на весь мир и оставил наследие. Кинематографист отметил, что Ферруччо Ламборгини был первопроходцем в бизнесе, который прославил Италию и помог привлечь внимание всего мира не только к автомобилям, но и ко многим другим итальянским продуктам.

Роль Ферруччо Ламборгини изначально должен был исполнить Антонио Бандерас. В сентябре 2021 года Фрэнк Грилло сообщил, что он воплотит на экране главного героя.

Алек Болдуин должен был сыграть роль Энцо Феррари, но впоследствии выбыл из фильма, и его место занял Гэбриэл Бирн.

 

Сюжет фильма основан на реальных событиях и охватывает более десяти лет.

История жизни Ферруччо Ламборгини, создателя знаменитого автомобиля Lamborghini, и его противостояния с Энцо Феррари.

Год выпуска 2022
Премьера в России 24 ноября 2022
Премьера в мире 24 ноября 2022
Прокатчик МВК
Режиссер
Роберт Мореско
В ролях
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Ханна ван дер Вестхойзен
Элиана Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ламборгини 1 постер
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