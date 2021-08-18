Мания, 2021

Фильм показывает весь путь главной героини от нетерпеливого новичка с горящими глазами до одержимого лидера на грани. Взгляд, речь и движения персонажа меняются и ожесточаются по ходу сюжета.
Лента рассказывает о пределе человеческих возможностей, а также о том, как важно вовремя остановиться, чтобы не попасть в ловушку. Миром главной героини становится спорт, а жажда победить и доказать свою значимость быстро перерастает в болезненную помешанность.
В центре сюжета находится непопулярный вид спорта – академическая гребля. На фоне футбола, баскетбола, хоккея и других занятий спортом это смотрится свежо и интересно.
На протяжении всего фильма героиню подстегивает конкуренция: с самой собой и участниками команды. Она проверяет, как далеко может зайти в этой гонке, чтобы показать лучший результат.
Сцены изнурительных тренировок, а также кадры пота, кровавых ран на руках вызывают множество чувств: жалость к персонажу, боль, напряжение, брезгливость. Также весь фильм вас не покидает ощущение страха, опасности и безысходности.
Актрисе Изабель Фурман пришлось немного изменить свою внешность для фильма: она набрала около 5 килограммов мышц, чтобы убедительно выглядеть на экране и быть выносливой. Девушка тренировалась каждый день по 6 часов в течение 6 недель перед стартом съемок. По завершении работы актриса получила сильное выгорание.
Впервые фильм показали на кинофестивале в Трайбеке 13 июня 2021 года. Лента получила приз за лучший художественный фильм в США.
В августе 2021 года было объявлено, что компания IFC Films приобрела права на североамериканскую дистрибуцию фильма, который выйдет в ограниченный прокат в кинотеатрах, а также по запросу и на цифровых платформах 17 декабря 2021 года.
Съемки проходили в канадских городах Онтарио и Питерборо. Сцены из университетской жизни снимали в настоящем учебном заведении – Университете Трента.
Оригинальное название картины «The Novice» переводится на русский как «Новичок» и отсылает к завязке сюжета. В российском прокате фильм стартует как «Мания», что больше отражает суть происходящего на экране.
Первокурсница Алекс одержима желанием стать лучшей во всём. Для получения полной стипендии она записывается в университетскую команду по гребле. Вскоре ей предстоит проверить пределы собственных физических и психологических возможностей и обойти остальных, чего бы ей это не стоило.
А так... пять номинациями на Film Independent Spirit Awards, это не для россиян.
Даёшь Брата 2 на всех сеансах!