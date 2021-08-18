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Мания Мания
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The Novice

Мания, 2021

2021 / США
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Триллер о студентке, одержимой своей мечтой
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм показывает весь путь главной героини от нетерпеливого новичка с горящими глазами до одержимого лидера на грани. Взгляд, речь и движения персонажа меняются и ожесточаются по ходу сюжета.

Лента рассказывает о пределе человеческих возможностей, а также о том, как важно вовремя остановиться, чтобы не попасть в ловушку. Миром главной героини становится спорт, а жажда победить и доказать свою значимость быстро перерастает в болезненную помешанность.

В центре сюжета находится непопулярный вид спорта – академическая гребля. На фоне футбола, баскетбола, хоккея и других занятий спортом это смотрится свежо и интересно.

На протяжении всего фильма героиню подстегивает конкуренция: с самой собой и участниками команды. Она проверяет, как далеко может зайти в этой гонке, чтобы показать лучший результат.

Сцены изнурительных тренировок, а также кадры пота, кровавых ран на руках вызывают множество чувств: жалость к персонажу, боль, напряжение, брезгливость. Также весь фильм вас не покидает ощущение страха, опасности и безысходности.

Актрисе Изабель Фурман пришлось немного изменить свою внешность для фильма: она набрала около 5 килограммов мышц, чтобы убедительно выглядеть на экране и быть выносливой. Девушка тренировалась каждый день по 6 часов в течение 6 недель перед стартом съемок. По завершении работы актриса получила сильное выгорание.

Впервые фильм показали на кинофестивале в Трайбеке 13 июня 2021 года. Лента получила приз за лучший художественный фильм в США.

В августе 2021 года было объявлено, что компания IFC Films приобрела права на североамериканскую дистрибуцию фильма, который выйдет в ограниченный прокат в кинотеатрах, а также по запросу и на цифровых платформах 17 декабря 2021 года.

Съемки проходили в канадских городах Онтарио и Питерборо. Сцены из университетской жизни снимали в настоящем учебном заведении – Университете Трента. 

Оригинальное название картины «The Novice» переводится на русский как «Новичок» и отсылает к завязке сюжета. В российском прокате фильм стартует как «Мания», что больше отражает суть происходящего на экране.

Первокурсница Алекс одержима желанием стать лучшей во всём. Для получения полной стипендии она записывается в университетскую команду по гребле. Вскоре ей предстоит проверить пределы собственных физических и психологических возможностей и обойти остальных, чего бы ей это не стоило.

6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера онлайн 17 декабря 2021
Премьера в мире 18 августа 2021
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Лорен Хэдэвей
Лорен Хэдэвей
В ролях
Изабель Фурман
Изабель Фурман
Эми Форсайт
Эми Форсайт
Джонатан Черри
Джонатан Черри
Кейт Драммонд
Кейт Драммонд
Шарлотта Уббен
Шарлотта Уббен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мания 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мания смотреть онлайн

Мания
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Алекс только поступила в университет, но продолжает сталкиваться со школьными проблемами. У нее почти нет друзей, а вся жизнь подчинена навязчивой идее быть самой лучшей. Кажется, девушке хватило бы одной учебы, чтобы свести себя с ума. На всех тестах она всегда уходит последней, перепроверяя и переписывая уже сделанное, в погоне за идеальной оценкой. Но Алекс идет дальше и записывается в команду по гребле. Здесь она находит себе достойную соперницу-новичка, которая вынуждает постоянно…
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Светлана Лимонова 25 марта 2022, 07:56
Обычный американский фильм, с заявленным жанром жанром "триллер"ничего общего. С мужем пожалели, что пошли...
belkadura 30 марта 2022, 13:42
Нужно было оставить старое название! «Новичок». Наш народ бы повалил...
А так... пять номинациями на Film Independent Spirit Awards, это не для россиян.
Даёшь Брата 2 на всех сеансах!
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