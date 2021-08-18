Мания, 2021

Фильм показывает весь путь главной героини от нетерпеливого новичка с горящими глазами до одержимого лидера на грани. Взгляд, речь и движения персонажа меняются и ожесточаются по ходу сюжета.

Лента рассказывает о пределе человеческих возможностей, а также о том, как важно вовремя остановиться, чтобы не попасть в ловушку. Миром главной героини становится спорт, а жажда победить и доказать свою значимость быстро перерастает в болезненную помешанность.

В центре сюжета находится непопулярный вид спорта – академическая гребля. На фоне футбола, баскетбола, хоккея и других занятий спортом это смотрится свежо и интересно.

На протяжении всего фильма героиню подстегивает конкуренция: с самой собой и участниками команды. Она проверяет, как далеко может зайти в этой гонке, чтобы показать лучший результат.

Сцены изнурительных тренировок, а также кадры пота, кровавых ран на руках вызывают множество чувств: жалость к персонажу, боль, напряжение, брезгливость. Также весь фильм вас не покидает ощущение страха, опасности и безысходности.