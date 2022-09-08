Съемки картины проходили в Красноярске и Красноярском крае в августе и сентябре 2020 года при поддержке Федерации регби РФ в Красноярске.

В качестве статистов и актеров эпизодический ролей в фильме снялись настоящие игроки «Красного Яра» и «Енисея-СТМ», среди которых Рамиль Гайсин, Юрий Кушнарёв, Александр Первухин.

Премьерный показ состоялся на кинофестивале «В кругу семьи». Картина получила приз зрительских симпатий и специальную награду за правильность воспитания и командный дух.

Продюсер Евгений Черных сообщил, что идея картины появилась в компании его друга Сергея Баженова. Они говорили о спорте, и Сергей сообщил, что у него как у руководителя Сибирского филиала Академии регби стоит задача популяризации регби.

Спортивные драмы часто снимают, опираясь на реальные события, но сюжет этой ленты является исключительно художественным вымыслом сценариста.