Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Начать сначала
7.0
Начать сначала - Трейлер
Киноафиша Фильмы Начать сначала
7.0

Начать сначала

, 2022
Nachat snachala
Россия / спорт, комедия, драма / 18+
Спортивная комедия о бывшем тренере регби, ставшем школьным учителем физкультуры
Трейлеры
Постер фильма Начать сначала
7.0
Начать сначала - Трейлер
Начать сначала  Трейлер

Факты

О фильме

Съемки картины проходили в Красноярске и Красноярском крае в августе и сентябре 2020 года при поддержке Федерации регби РФ в Красноярске.

В качестве статистов и актеров эпизодический ролей в фильме снялись настоящие игроки «Красного Яра» и «Енисея-СТМ», среди которых Рамиль Гайсин, Юрий Кушнарёв, Александр Первухин.

Премьерный показ состоялся на кинофестивале «В кругу семьи». Картина получила приз зрительских симпатий и специальную награду за правильность воспитания и командный дух.

Продюсер Евгений Черных сообщил, что идея картины появилась в компании его друга Сергея Баженова. Они говорили о спорте, и Сергей сообщил, что у него как у руководителя Сибирского филиала Академии регби стоит задача популяризации регби.

Спортивные драмы часто снимают, опираясь на реальные события, но сюжет этой ленты является исключительно художественным вымыслом сценариста.

Главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

В ролях

Владимир Сычев
Владимир Сычев
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Nina Vassilyevna
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Elena Sergeevna
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Daniil Semenovich
Mariya Alekseeva
Anna Mikhailovna
Марсель Бакаев
Anton
Lyudmila Mikhnenkova
Marina Stepanovna
Адам Нехай
Dimka
Viktor Ovsyannikov
Anton's father
Василий Решетников
Albert Innokentyevich
Ivan Shapovalov
Police officer
Режиссер Ирина Гобозашвили
Сценарист Ирина Гобозашвили
Композитор Denis Gornizov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 8 сентября 2022
Дата выхода
8 сентября 2022 Россия Arna Media
15 сентября 2022 Казахстан 12+
15 сентября 2022 Кыргызстан
Бюджет 65 000 000 RUR
Сборы в мире $800 264
Производство Estimar Films, Мечта
Другие названия
Nachat snachala, Start Over, Начать сначала

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 20 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1921 В жанре «спорт»  39 В жанре «комедия»  464 В жанре «драма»  846 В фильмах России  195 В фильмах 2022 года  55
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Начать сначала - Трейлер
Начать сначала Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Начать сначала

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: интересная тема регби, наличие смыслов, возможность семейного просмотра. Слабые стороны: в отзывах не отмечаются явные недостатки. Общая оценка зрителей: положительная. Кому подходит: семьям с подростками, поклонникам регби, зрителям, ищущим содержательную историю.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

User 18 сентября 2022, 09:14
Великолепный фильм. Сходите с сыновьями- подростками! Благодарю создателей этого фильма за все смыслы, которые они вложили в него. Моя Душа при просмотре отзывалась❤️❤️❤️
Людмила Ковалёва 15 сентября 2022, 11:19
Отличный фильм.Про малоафишируемый в России вид спорта - регби ."Хулиганскую игру джентельменов".
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
8 сентября 2022 16:30 Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши 8 сентября на большие экраны выходит спортивная комедия «Начать сначала». По сюжету, главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок, чтобы стать обычным физруком, собрать команду и привести ее к победе. Накануне премьеры мы встретились с исполнителем главной роли и выведали у него любимые советские фильмы, сериалы и многое другое.  

Фильмы похожие на Начать сначала

На скорости
На скорости спорт, комедия, драма
2020, Россия
5.0
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа комедия, драма, биография, спорт
1991, СССР
6.0
Лена и справедливость
Лена и справедливость комедия
2022, Россия
6.0
Хищники
Хищники комедия
2020, Россия
6.0
Не ждали
Не ждали драма
2017, Россия
0.0
Команда мечты
Команда мечты комедия, спорт
2019, Россия
5.0
Архипелаг
Архипелаг комедия, драма
2014, Россия
3.0
Последний забой
Последний забой комедия, драма
2006, Россия
7.0
Русское
Русское драма, комедия
2004, Россия
6.0
Мертвые души
Мертвые души драма, комедия
1984, СССР
7.0
Где ваш сын?
Где ваш сын? драма
1986, СССР
6.0
Только не они
Только не они комедия
2018, Россия
2.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше