Съемки картины проходили в Красноярске и Красноярском крае в августе и сентябре 2020 года при поддержке Федерации регби РФ в Красноярске.
В качестве статистов и актеров эпизодический ролей в фильме снялись настоящие игроки «Красного Яра» и «Енисея-СТМ», среди которых Рамиль Гайсин, Юрий Кушнарёв, Александр Первухин.
Премьерный показ состоялся на кинофестивале «В кругу семьи». Картина получила приз зрительских симпатий и специальную награду за правильность воспитания и командный дух.
Продюсер Евгений Черных сообщил, что идея картины появилась в компании его друга Сергея Баженова. Они говорили о спорте, и Сергей сообщил, что у него как у руководителя Сибирского филиала Академии регби стоит задача популяризации регби.
Спортивные драмы часто снимают, опираясь на реальные события, но сюжет этой ленты является исключительно художественным вымыслом сценариста.
Главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.
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