Крутые яйца 2, 2021

Мультфильм является долгожданным продолжением проекта 2015 года о тех же героях: петухе Тото и его друзьях. В новой части ленты персонаж уже повзрослел и будет бороться за судьбу ранчо и будущее своей семьи.

В фильме совместили 2D и 3D-анимацию, чтобы показать ретроспективу и события настоящего времени. Помимо повзрослевших персонажей, в ленте появятся совершенно новые. Вместе с ними на поиски приключений отправятся невылупившиеся яйца, которые должны стать птенцами и наследниками Тото, кусочек бекона и другие персонажи.

Несмотря на то что фильм был произведен в Мексике, он рассчитан на международную аудиторию разных возрастных групп. В проекте намеренно не стали делать отсылок к культуре, чтобы не запутать зрителей.

Поклонники первой части могут проследить становление характера главного персонажа Тото, который в продолжении уже становится отцом и защитником своих друзей, семьи и дома, где они все обитают. Ему предстоит драться на ринге и доказать свое превосходство даже перед самыми сильными.