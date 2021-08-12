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Un rescate de huevitos

Крутые яйца 2, 2021

2021 / Мексика
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Продолжение мультфильма о приключениях петуха Тото
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм является долгожданным продолжением проекта 2015 года о тех же героях: петухе Тото и его друзьях. В новой части ленты персонаж уже повзрослел и будет бороться за судьбу ранчо и будущее своей семьи.

В фильме совместили 2D и 3D-анимацию, чтобы показать ретроспективу и события настоящего времени. Помимо повзрослевших персонажей, в ленте появятся совершенно новые. Вместе с ними на поиски приключений отправятся невылупившиеся яйца, которые должны стать птенцами и наследниками Тото, кусочек бекона и другие персонажи.

Несмотря на то что фильм был произведен в Мексике, он рассчитан на международную аудиторию разных возрастных групп. В проекте намеренно не стали делать отсылок к культуре, чтобы не запутать зрителей.

Поклонники первой части могут проследить становление характера главного персонажа Тото, который в продолжении уже становится отцом и защитником своих друзей, семьи и дома, где они все обитают. Ему предстоит драться на ринге и доказать свое превосходство даже перед самыми сильными.

Над фильмом в общей сложности работали 350 человек. Во время пандемии коронавируса организовать работу в офисе было сложно, поэтому часть сотрудников, около 80 человек, трудились над анимацией из дома.

Первоначально фильм планировался к выпуску в Мексике в 2019 году, а затем в августе 2020 года, но был отложен из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Премьеру показали в 2021 году на родине, а затем выпустили в ограниченный прокат в США.

В постпандемийный период мультфильм собрал в мировом прокате рекордные 3,5 млн долларов. После выхода в Мексике фильм дебютировал на 3-м месте в кинотеатрах и заработал 0,75 млн долларов США.

Перед началом анимационного процесса многие актеры записали свои реплики для адаптации. Диона, дочь одного из режиссеров Родольфо Рива Палачио Алатристе, озвучила персонажа фильма по имени Ули. Тема отцов и детей в проекте возникла также из собственного опыта постановщика.

В ленте увеличили общее качество изображения на пятнадцать процентов. При этом была использована только компьютерная анимация. Среднее рабочее время составило один месяц в минуту.

Тото и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку.

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 19 мая 2022
Премьера онлайн 27 октября 2021
Премьера в мире 12 августа 2021
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Габриэль Рива Паласио Алатристе
В ролях
Бруно Бичир
Маурицио Барриентос
Марсело Барсело
Мария Алисия Дельгадо
Карлос Эспехель
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Крутые яйца 2 2 постера
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Крутые яйца 2 смотреть онлайн

Крутые яйца 2
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30 марта 2022 15:33
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