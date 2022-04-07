Бодибилдер, 2022

Художественный фильм снят по вымышленной истории, однако авторы утверждают, что в ближайшем будущем это может стать реальностью, так как наука не стоит не месте. Ученые уже предпринимали попытки создать сверхчеловека, но пока это не имело успеха.

Герой попадает в ловушку, из которой тяжело выбраться. Он теряет себя и все, что ему было дорого, но еще больше запутывается, когда соглашается на эксперимент со своим телом и сознанием. Спортсмен не только пытается вернуть свою прежнюю жизнь, но и сделать ее лучше, однако не может вовремя остановиться и застревает в «достигаторстве».

Фоном повествования идет разложение общества и государства, которое погрязло в коррупции и политических играх. Жажда власти, денег и признания сопровождает если не всех, то каждого второго персонажа в фильме.

История намеренно утрирована, чтобы глубже передать идею фильма. Авторы картины добавили к социальной и спортивной драме фантастику, чтобы привлечь более юную и прогрессивную аудиторию, который свойственен максимализм.