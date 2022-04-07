Бодибилдер, 2022

Художественный фильм снят по вымышленной истории, однако авторы утверждают, что в ближайшем будущем это может стать реальностью, так как наука не стоит не месте. Ученые уже предпринимали попытки создать сверхчеловека, но пока это не имело успеха.
Герой попадает в ловушку, из которой тяжело выбраться. Он теряет себя и все, что ему было дорого, но еще больше запутывается, когда соглашается на эксперимент со своим телом и сознанием. Спортсмен не только пытается вернуть свою прежнюю жизнь, но и сделать ее лучше, однако не может вовремя остановиться и застревает в «достигаторстве».
Фоном повествования идет разложение общества и государства, которое погрязло в коррупции и политических играх. Жажда власти, денег и признания сопровождает если не всех, то каждого второго персонажа в фильме.
История намеренно утрирована, чтобы глубже передать идею фильма. Авторы картины добавили к социальной и спортивной драме фантастику, чтобы привлечь более юную и прогрессивную аудиторию, который свойственен максимализм.
Режиссер Андрей Грачев ранее имел опыт работы с историческими фильмами и спортивными драмами. До этого он снял популярный фильм с Михаилом Пореченковым под названием «Иван Поддубный: Трагедия силача».
Фильм снят кинокомпанией «Русское кино» при поддержке государственных программ. Бюджет ленты составил около 82 млн рублей.
На съемочной площадке присутствовали известные в мире бодибилдинга спортсмены: Станислав Линдовер, Дмитрий Яшанькин, Дмитрий Селиверстов, а также президент Федерации фитнеса Москвы Олег Макшанцев. Они приняли участие в ленте, а также консультировали команду фильма по поводу некоторых моментов для правдоподобности сюжета.
Съемки стартовали весной 2019 года в России. Основные локации были задействованы в Сочи и Москве. Для некоторых сцен команда приезжала в тульскую деревню Кондуки.
Исполнитель главной роли Денис Семенихин проделал большую работу над собой для участия в ленте. Перед съемками ему пришлось в экстренном порядке сбросить около 10 килограммов, а затем снова набрать их уже в процессе.
Макс – знаменитый бодибилдер, мечтающий стать чемпионом планеты, по состоянию здоровья вынужден уйти из спорта. Его жизнь катится под откос. Случайно он знакомится с врачом скорой помощи Виктором, который когда-то по заказу Минобороны разработал уникальное лекарство, позволяющее не только лечить самые страшные заболевания, но и усиливать все возможности человеческого тела. Однако проект был заморожен. Виктор хочет закончить работу. Ему нужен испытуемый, и Макс идеально подходит для завершения эксперимента.