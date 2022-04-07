Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бодибилдер Бодибилдер
Киноафиша Фильмы Бодибилдер

Бодибилдер, 2022

2022 / Россия
3.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Спортивная драма о смелом эксперименте над телом человека
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 4
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Художественный фильм снят по вымышленной истории, однако авторы утверждают, что в ближайшем будущем это может стать реальностью, так как наука не стоит не месте. Ученые уже предпринимали попытки создать сверхчеловека, но пока это не имело успеха.

Герой попадает в ловушку, из которой тяжело выбраться. Он теряет себя и все, что ему было дорого, но еще больше запутывается, когда соглашается на эксперимент со своим телом и сознанием. Спортсмен не только пытается вернуть свою прежнюю жизнь, но и сделать ее лучше, однако не может вовремя остановиться и застревает в «достигаторстве».

Фоном повествования идет разложение общества и государства, которое погрязло в коррупции и политических играх. Жажда власти, денег и признания сопровождает если не всех, то каждого второго персонажа в фильме.

История намеренно утрирована, чтобы глубже передать идею фильма. Авторы картины добавили к социальной и спортивной драме фантастику, чтобы привлечь более юную и прогрессивную аудиторию, который свойственен максимализм.

Режиссер Андрей Грачев ранее имел опыт работы с историческими фильмами и спортивными драмами. До этого он снял популярный фильм с Михаилом Пореченковым под названием «Иван Поддубный: Трагедия силача».

Фильм снят кинокомпанией «Русское кино» при поддержке государственных программ. Бюджет ленты составил около 82 млн рублей.

На съемочной площадке присутствовали известные в мире бодибилдинга спортсмены: Станислав Линдовер, Дмитрий Яшанькин, Дмитрий Селиверстов, а также президент Федерации фитнеса Москвы Олег Макшанцев. Они приняли участие в ленте, а также консультировали команду фильма по поводу некоторых моментов для правдоподобности сюжета.

Съемки стартовали весной 2019 года в России. Основные локации были задействованы в Сочи и Москве. Для некоторых сцен команда приезжала в тульскую деревню Кондуки.

Исполнитель главной роли Денис Семенихин проделал большую работу над собой для участия в ленте. Перед съемками ему пришлось в экстренном порядке сбросить около 10 килограммов, а затем снова набрать их уже в процессе.

Макс – знаменитый бодибилдер, мечтающий стать чемпионом планеты, по состоянию здоровья вынужден уйти из спорта. Его жизнь катится под откос. Случайно он знакомится с врачом скорой помощи Виктором, который когда-то по заказу Минобороны разработал уникальное лекарство, позволяющее не только лечить самые страшные заболевания, но и усиливать все возможности человеческого тела. Однако проект был заморожен. Виктор хочет закончить работу. Ему нужен испытуемый, и Макс идеально подходит для завершения эксперимента.

3.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера в мире 7 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Андрей Грачев
Андрей Грачев
В ролях
Денис Семенихин
Денис Семенихин
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Виктория Полторак
Виктория Полторак
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бодибилдер 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бодибилдер смотреть онлайн

Бодибилдер
Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Владимир Иванов 10 апреля 2022, 21:31
Фигня полная. Пошёл только из за Дениса Семенихина. Сама идея не плохая. Можно было выжать из этого сюжета намного больше. Но видимо не судьба. Игра актёров слабая.
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши