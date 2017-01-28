Братья Медведи: Тайна трех миров, 2018

Режиссером русской версии стал Владимир Рыбальченко. Персонажи говорят голосами звезд озвучания: легендарного Никиты Прозоровского (на его счету несколько сотен лент, среди которых - "Однажды... в Голливуде", "Зелёная книга", "Маугли", "Власть", "Видок: Охотник на призраков", "Куриоса","Клуб анонимных киллеров"), Даниила Эльдарова (известен ролями: Джим Мориарти ("Шерлок"), Капитан Америка ("Мстители: Финал"), Рэй Фостер ("Богемская Рапсодия"), его дочери – молодой актрисы Василисы Эльдаровой (озвучивала роли: Миа ("Миа и Белый лев"), Зора Уилсон ("Мы"), Лита ("Семья по-быстрому"), Кэролин Барноу ("Величайший Шоумен"), а также не менее популярных российских актеров дубляжа Александра Гаврилина и Алёны Андроновой.
Экзотические пейзажи, филигранная работа художников и аниматоров, динамичный сюжет с хорошей порцией юмора, неожиданными поворотами и доброй моралью - все это превращает анимационную сказку в настоящую притчу о важности правильного выбора и любви к миру, о ценности настоящей дружбы и о том, что всегда есть второй шанс поступить по совести.
- Русскую версию анимационной ленты подготовила компания Прайд Продакшн, известная дубляжом многих популярных в отечественном прокате фильмов, в их числе "Зелёная книга", "Тоня против всех", "Пираньи Неаполя", "Белый Лебедь", "Мой друг Зигмунд Фрейд", "Маленькое красное платье".
- Режиссером русской версии стал Владимир Рыбальченко.
Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл, как и все лесные жители, любят свой дом — лес, в котором они живут, и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить.
Однажды, удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир «Фантастика» и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами волшебного мира. Братья и Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на все.