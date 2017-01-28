Братья Медведи: Тайна трех миров, 2018

Режиссером русской версии стал Владимир Рыбальченко. Персонажи говорят голосами звезд озвучания: легендарного Никиты Прозоровского (на его счету несколько сотен лент, среди которых - "Однажды... в Голливуде", "Зелёная книга", "Маугли", "Власть", "Видок: Охотник на призраков", "Куриоса","Клуб анонимных киллеров"), Даниила Эльдарова (известен ролями: Джим Мориарти ("Шерлок"), Капитан Америка ("Мстители: Финал"), Рэй Фостер ("Богемская Рапсодия"), его дочери – молодой актрисы Василисы Эльдаровой (озвучивала роли: Миа ("Миа и Белый лев"), Зора Уилсон ("Мы"), Лита ("Семья по-быстрому"), Кэролин Барноу ("Величайший Шоумен"), а также не менее популярных российских актеров дубляжа Александра Гаврилина и Алёны Андроновой.

Экзотические пейзажи, филигранная работа художников и аниматоров, динамичный сюжет с хорошей порцией юмора, неожиданными поворотами и доброй моралью - все это превращает анимационную сказку в настоящую притчу о важности правильного выбора и любви к миру, о ценности настоящей дружбы и о том, что всегда есть второй шанс поступить по совести.