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Братья Медведи: Тайна трех миров Братья Медведи: Тайна трех миров
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Братья Медведи: Тайна трех миров, 2018

2018 / Китай
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Красочная, добрая и веселая история для всей семьи о дружбе, верности, взаимопомощи и любви к природе
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Режиссером русской версии стал Владимир Рыбальченко. Персонажи говорят голосами звезд озвучания: легендарного Никиты Прозоровского (на его счету несколько сотен лент, среди которых - "Однажды... в Голливуде", "Зелёная книга", "Маугли", "Власть", "Видок: Охотник на призраков", "Куриоса","Клуб анонимных киллеров"), Даниила Эльдарова (известен ролями: Джим Мориарти ("Шерлок"), Капитан Америка ("Мстители: Финал"), Рэй Фостер ("Богемская Рапсодия"), его дочери – молодой актрисы Василисы Эльдаровой  (озвучивала роли: Миа ("Миа и Белый лев"), Зора Уилсон ("Мы"), Лита ("Семья по-быстрому"), Кэролин Барноу ("Величайший Шоумен"), а также не менее популярных российских актеров дубляжа Александра Гаврилина и Алёны Андроновой.

Экзотические пейзажи, филигранная работа художников и аниматоров, динамичный сюжет с хорошей порцией юмора, неожиданными поворотами и доброй моралью - все это превращает анимационную сказку в настоящую притчу о важности правильного выбора и любви к миру, о ценности настоящей дружбы и о том, что всегда есть второй шанс поступить по совести.

- Русскую версию анимационной ленты подготовила компания Прайд Продакшн, известная дубляжом многих популярных в отечественном прокате фильмов, в их числе "Зелёная книга",  "Тоня против всех",  "Пираньи Неаполя", "Белый Лебедь", "Мой друг Зигмунд Фрейд", "Маленькое красное платье".

- Режиссером русской версии стал Владимир Рыбальченко.

Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл, как и все лесные жители, любят свой дом — лес, в котором они живут, и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить.

Однажды, удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир «Фантастика» и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами волшебного мира. Братья и Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на все.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера онлайн 12 ноября 2020
Премьера в мире 28 января 2017
Возраст 6+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Линь Хуэйда
В ролях
Сунь Цяньхун
Джозеф Цзэн
Чжан Бинцзюнь
Лорен Шан
Бао Чуньлай
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Братья Медведи: Тайна трех миров 3 постера
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Братья Медведи: Тайна трех миров смотреть онлайн

Братья Медведи: Тайна трех миров
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за 1 рубль
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«Маша и медведь» - самый популярный российский мультсериал нашего времени. Десять лет в эфире, 78 серий, тонны игрушек, мерча и рекламы. Иногда кажется, что Маша и её косолапый друг полностью захватили детский рынок. Ты мог не видеть ни единой серии про их приключения, но где-нибудь на твоей полке обязательно лежат фигурка, пакет или шоколадная заначка с изображением юной бунтарки в красном хиджабе. Вот только все достижения Маши - полная ерунда, если пытаться сравнить её успехи с…
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