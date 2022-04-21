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Стикер, 2022

2022 / Россия
7.6 Оцените
25 голосов
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Детективная мелодрама с Иваном Стебуновым о влюбленном архитекторе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм пестрит разнообразием локаций: московские высотные бизнес-центры, дома торжеств, офисные помещения, а также пляжи и шикарные яхты в море. Внимание часто переключается, за счет чего трудно устать от происходящего.

В ленте задействован блестящий каст из популярных российских актеров: Иван Стебунов, Александр Самойленко, Александр Дьяченко и другие. Они являются востребованными артистами телевидения и принимали участие во многих полюбившихся зрителям проектах.

Картина вдохновлена сюжетами из фильмов «Красотка» и «Основной инстинкт», а также в сюжете можно заметить мотивы турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Несмотря на обилие прототипов, фильм является самобытным и качественным.

В фильме есть юмор, элементы таинственности, детективная история. Все это переплетается в единую композицию и заставляет зрителя наблюдать за деталями происходящего.

В картине любовь противопоставлена корыстному интересу. Герои мечутся между ними, не осознавая истинного положения вещей. Загадки, планы и мотивы персонажей раскрываются постепенно.

 

Постановкой фильма и написанием сценария занимался Дмитрий Баран, который стал дебютантом в полнометражном кино. Он является инженером-физиком по первому образованию и отмечает, что для него работа над картиной стала интересным исследовательским процессом.

От задумки проекта до завершения его съемок прошло около пяти лет. Это произошло из-за занятости актеров, длительных перемещений между странами и других непредвиденных обстоятельств.

Ленту снимали в Москве, а также на Сейшелах и в Объединенных Арабских Эмиратах. Для сцен в аэропорту компания «Эмирейтс» предоставила съемочной группе в пользование самый красивый и современный терминал в дубайском аэропорту безвозмездно.

Некоторые локации для фильма приходилось возводить с нуля. Например, офисные помещения были спроектированы и построены, а кадры со стройки снимали на действующем объекте вблизи московского Кремля.

Певица Полина Гагарина специально для фильма написала саундтрек под названием «Оставить лед», премьера которого состоялась 1 апреля. 

Их первая ночь это цепь  случайных совпадений. Однако спустя некоторое время она появляется в его офисе под другим именем и подозрительно чистой биографией. И это уже кажется неслучайно...

7.6 Оцените
25 голосов
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера в мире 21 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Дмитрий Баран
Дмитрий Баран
В ролях
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Евгения Нохрина
Евгения Нохрина
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Екатерина Олькина
Екатерина Олькина
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стикер 2 постера
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Наша рецензия
Михаил – молодой и подающий большие надежды московский архитектор. Теперь ему предстоит закрепить свои первые успехи и закончить монументальную стройку большого здания в самом центре Москвы. Но задача оказывается непростой. Партнеры принимают недальновидные решения, экономя на стройматериалах, а задержки в сроках подталкивают взять кредит не совсем законным путем. Проблем добавляет невеста, которая хочет помириться после большой ссоры и понять, есть ли у них совместное будущее. Друг…
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9108600256 25 апреля 2022, 14:37
Идея фильма не новая, после "Красотки", но через некоторое время после начала просмотра затягивает вся детективная история и ждешь счастливой развязки для героев.
Елена Кулинич 25 апреля 2022, 13:20
Начнем с того, что я очень скептически отношусь к отечественному кино. И возможно если бы не ситуация в мире с запретами и санкциями – мне бы не… Читать дальше…
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25 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Новая песня Полины Гагариной вошла в саундтрек фильма «Стикер» Она стала частью напряженной истории о любви, которая выходит на большие экраны уже 21 апреля.
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14 апреля 2022 12:42
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