Стикер, 2022

Фильм пестрит разнообразием локаций: московские высотные бизнес-центры, дома торжеств, офисные помещения, а также пляжи и шикарные яхты в море. Внимание часто переключается, за счет чего трудно устать от происходящего.
В ленте задействован блестящий каст из популярных российских актеров: Иван Стебунов, Александр Самойленко, Александр Дьяченко и другие. Они являются востребованными артистами телевидения и принимали участие во многих полюбившихся зрителям проектах.
Картина вдохновлена сюжетами из фильмов «Красотка» и «Основной инстинкт», а также в сюжете можно заметить мотивы турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Несмотря на обилие прототипов, фильм является самобытным и качественным.
В фильме есть юмор, элементы таинственности, детективная история. Все это переплетается в единую композицию и заставляет зрителя наблюдать за деталями происходящего.
В картине любовь противопоставлена корыстному интересу. Герои мечутся между ними, не осознавая истинного положения вещей. Загадки, планы и мотивы персонажей раскрываются постепенно.
Постановкой фильма и написанием сценария занимался Дмитрий Баран, который стал дебютантом в полнометражном кино. Он является инженером-физиком по первому образованию и отмечает, что для него работа над картиной стала интересным исследовательским процессом.
От задумки проекта до завершения его съемок прошло около пяти лет. Это произошло из-за занятости актеров, длительных перемещений между странами и других непредвиденных обстоятельств.
Ленту снимали в Москве, а также на Сейшелах и в Объединенных Арабских Эмиратах. Для сцен в аэропорту компания «Эмирейтс» предоставила съемочной группе в пользование самый красивый и современный терминал в дубайском аэропорту безвозмездно.
Некоторые локации для фильма приходилось возводить с нуля. Например, офисные помещения были спроектированы и построены, а кадры со стройки снимали на действующем объекте вблизи московского Кремля.
Певица Полина Гагарина специально для фильма написала саундтрек под названием «Оставить лед», премьера которого состоялась 1 апреля.
Их первая ночь это цепь случайных совпадений. Однако спустя некоторое время она появляется в его офисе под другим именем и подозрительно чистой биографией. И это уже кажется неслучайно...
|21 апреля 2022
|Россия
|КароПрокат
|16+