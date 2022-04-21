Стикер, 2022

Фильм пестрит разнообразием локаций: московские высотные бизнес-центры, дома торжеств, офисные помещения, а также пляжи и шикарные яхты в море. Внимание часто переключается, за счет чего трудно устать от происходящего.

В ленте задействован блестящий каст из популярных российских актеров: Иван Стебунов, Александр Самойленко, Александр Дьяченко и другие. Они являются востребованными артистами телевидения и принимали участие во многих полюбившихся зрителям проектах.

Картина вдохновлена сюжетами из фильмов «Красотка» и «Основной инстинкт», а также в сюжете можно заметить мотивы турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Несмотря на обилие прототипов, фильм является самобытным и качественным.

В фильме есть юмор, элементы таинственности, детективная история. Все это переплетается в единую композицию и заставляет зрителя наблюдать за деталями происходящего.

В картине любовь противопоставлена корыстному интересу. Герои мечутся между ними, не осознавая истинного положения вещей. Загадки, планы и мотивы персонажей раскрываются постепенно.