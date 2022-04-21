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Постер фильма Стикер
6.3
Стикер - Трейлер
Киноафиша Фильмы Стикер
6.3

Стикер

, 2022
Stiker
Россия / мелодрама, детектив / 18+
Детективная мелодрама с Иваном Стебуновым о влюбленном архитекторе
Трейлеры
Постер фильма Стикер
6.3
Стикер - Трейлер
Стикер  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм пестрит разнообразием локаций: московские высотные бизнес-центры, дома торжеств, офисные помещения, а также пляжи и шикарные яхты в море. Внимание часто переключается, за счет чего трудно устать от происходящего.

В ленте задействован блестящий каст из популярных российских актеров: Иван Стебунов, Александр Самойленко, Александр Дьяченко и другие. Они являются востребованными артистами телевидения и принимали участие во многих полюбившихся зрителям проектах.

Картина вдохновлена сюжетами из фильмов «Красотка» и «Основной инстинкт», а также в сюжете можно заметить мотивы турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Несмотря на обилие прототипов, фильм является самобытным и качественным.

В фильме есть юмор, элементы таинственности, детективная история. Все это переплетается в единую композицию и заставляет зрителя наблюдать за деталями происходящего.

В картине любовь противопоставлена корыстному интересу. Герои мечутся между ними, не осознавая истинного положения вещей. Загадки, планы и мотивы персонажей раскрываются постепенно.

 

Постановкой фильма и написанием сценария занимался Дмитрий Баран, который стал дебютантом в полнометражном кино. Он является инженером-физиком по первому образованию и отмечает, что для него работа над картиной стала интересным исследовательским процессом.

От задумки проекта до завершения его съемок прошло около пяти лет. Это произошло из-за занятости актеров, длительных перемещений между странами и других непредвиденных обстоятельств.

Ленту снимали в Москве, а также на Сейшелах и в Объединенных Арабских Эмиратах. Для сцен в аэропорту компания «Эмирейтс» предоставила съемочной группе в пользование самый красивый и современный терминал в дубайском аэропорту безвозмездно.

Некоторые локации для фильма приходилось возводить с нуля. Например, офисные помещения были спроектированы и построены, а кадры со стройки снимали на действующем объекте вблизи московского Кремля.

Певица Полина Гагарина специально для фильма написала саундтрек под названием «Оставить лед», премьера которого состоялась 1 апреля. 

Их первая ночь это цепь  случайных совпадений. Однако спустя некоторое время она появляется в его офисе под другим именем и подозрительно чистой биографией. И это уже кажется неслучайно...

В ролях

Александр Самойленко
Александр Самойленко
Boris
Евгения Нохрина
Евгения Нохрина
Olga
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Mikhail Petrov
Екатерина Олькина
Екатерина Олькина
Rita
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Artur
Александр Дьяченко
Александр Дьяченко
Tulonskiy
Сергей Варчук
Сергей Варчук
Feliks
Мария Антонова
Alina
Александр Носик
Александр Носик
Investigator
Сергей Кошонин
Сергей Кошонин
Vice Mayor
Режиссер Дмитрий Баран
Сценарист Дмитрий Баран
Композитор Александр Вартанов, Артём Васильев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 21 апреля 2022
Дата выхода
21 апреля 2022 Россия КароПрокат 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 500 000 000 RUR
Сборы в мире $151 097
Производство ГРАНД-ФИЛЬМ
Другие названия
Stiker, Sticker, The Yellow Note, Стикер

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 26 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2939 В жанре «мелодрама»  348 В жанре «детектив»  65 В фильмах России  413 В фильмах 2022 года  122
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Стикер - Трейлер
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Наша рецензия

&laquo;Девушка из архитектурных фантазий&raquo;.
«Девушка из архитектурных фантазий». Михаил – молодой и подающий большие надежды московский архитектор. Теперь ему предстоит закрепить свои первые успехи и закончить монументальную стройку большого здания в самом центре Москвы. Но задача оказывается непростой. Партнеры принимают недальновидные решения, экономя на стройматериалах, а задержки в сроках подталкивают взять кредит не совсем законным путем. Проблем добавляет невеста, которая хочет помириться после большой ссоры и понять, есть ли у них совместное будущее. Друг…

Отзывы зрителей о фильме Стикер

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы в целом считают фильм неплохим для разового просмотра: в сюжете есть интрига и повороты, сочетание мелодрамы и детектива. Сильные стороны: качественные визуальные решения, кадры Москвы, монтаж, музыка и актёрский состав. Недостатки: запутанность сюжета и слабая харизма главной героини, трейлер не дал ясного представления о фильме. Подойдет поклонникам отечественного кино, любителям детективной драмы и размышлений после просмотра.
Саммари составлено ИИ на основе 12 отзывов.

Отзывы о фильме

9108600256 25 апреля 2022, 14:37
Идея фильма не новая, после "Красотки", но через некоторое время после начала просмотра затягивает вся детективная история и ждешь счастливой развязки для героев.
Елена Кулинич 25 апреля 2022, 13:20
Начнем с того, что я очень скептически отношусь к отечественному кино. И возможно если бы не ситуация в мире с запретами и санкциями – мне бы не… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Стикер

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