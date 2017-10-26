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Последний богатырь Последний богатырь
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Последний богатырь, 2017

2017 / Россия
7.9 Оцените
250 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Российская сказка на новый лад
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Фильм «Последний богатырь» является новым проектом одного из самых успешных российских режиссёров Дмитрия Дьяченко. Он снял такие картины, как «День радио», «О чём говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Страна чудес» и «СуперБобровы». Среди сценаристов Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко и другие авторы. В главных ролях снялись не менее известные актёры:  Екатерина Вилкова («Батальонъ», «Отцы и дети»), Елена Яковлева («Каменская»), Константин Лавроненко («Ликвидация», «Возвращение»), Виктор Хориняк («Кухня», «Оттепель») и Александр Семчев («Участок»).

Сюжет фильма «Последний богатырь» расскажет о молодом парне, который живёт самой простой жизнью в большом городе и не выбивается из серой массы. Чего ему не хватает, так это улётных приключений. И однажды судьба даёт ему шанс испытать себя на прочность. Он попадает в сказочное Белогорье, где вымысел становится реальностью. Отныне ему суждено стать настоящим богатырём и пройти множество испытаний, после которых он уже не будет прежним.

- Все сценаристы картины хотя бы раз сотрудничали с Дмитрием Дьяченко

- «Последний богатырь» является вторым русскоязычным проектом студии Disney. До этого под эгидой компании вышла картина «Книга мастеров»

- Для съёмок были воздвигнуты масштабные декорации: темница и покои Добрыни Никитича. Также было сооружено целое болото, на которое потребовалось 200 тонн воды

- Костюм персонажа Евгения Дятлова весит около 7-10 килограмм

- Съёмки «Последнего богатыря» прошли в Москве и в Сочи

- Оригинальную песню для фильма «Последний богатырь» записали российские музыканты Моя Мишель, Uma2rman, Вахтанг, Антоха MC, Дмитрий Маликов и Лев Лещенко

 

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство - неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.

7.9 Оцените
250 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера в мире 26 октября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Мила Сивацкая
Мила Сивацкая
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
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Постер фильма Последний богатырь 9 постеров
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Наша рецензия
Иван Найденов – человек занятой. День его по минутам расписан. С утра – съемки на ТВ-шоу, вечером магические сеансы: снятие порчи, заклятий, прочистка кармы… Дело в том, что Ванечка по профессии маг: в реестре волшебников он значится как «Белый маг Светозар». А магом быть – не Ваньку валять: тут крутиться надо… Вот парень и крутится. И пусть никакой магической силы его «деяния» не имеют, зато как шарлатан он без преувеличения гениален.…
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irina_sharkova 12 октября 2017, 09:56
Отличный фильм - современная сказка! Что особенно впечатляет, Дисней, но на русском языке. Несмотря на привычных героев русских сказок, сюжет… Читать дальше…
Евгения Корнеева 28 октября 2017, 18:04
Отличная сказка для всей семьи.Потрясающие актёры, захватывающий сюжет,хороший и добрый юмор.Добро и любовь побеждает зло,лож и предательство это стоит посмотреть всем.
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саундтрек фильма Последний богатырь
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Создатели «Последнего богатыря» намерены продолжать франшизу Естественное решение, учитывая кассовый успех имеющихся трех фильмов.
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28 июня 2022 11:02
Российский прокат: на большом экране вновь покажут «Любовь и голуби» и трилогию «Последний богатырь» Также поступила информация, что в середине лета одна из главных голливудских студий может вернуться в Россию.
Написать
13 апреля 2022 13:28
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» официально стал самой успешной частью трилогии Фильм обошел по сборам вторую часть серии при меньших затратах на производство.
Написать
18 января 2022 11:31
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