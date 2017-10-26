Последний богатырь, 2017

Фильм «Последний богатырь» является новым проектом одного из самых успешных российских режиссёров Дмитрия Дьяченко. Он снял такие картины, как «День радио», «О чём говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Страна чудес» и «СуперБобровы». Среди сценаристов Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко и другие авторы. В главных ролях снялись не менее известные актёры: Екатерина Вилкова («Батальонъ», «Отцы и дети»), Елена Яковлева («Каменская»), Константин Лавроненко («Ликвидация», «Возвращение»), Виктор Хориняк («Кухня», «Оттепель») и Александр Семчев («Участок»).
Сюжет фильма «Последний богатырь» расскажет о молодом парне, который живёт самой простой жизнью в большом городе и не выбивается из серой массы. Чего ему не хватает, так это улётных приключений. И однажды судьба даёт ему шанс испытать себя на прочность. Он попадает в сказочное Белогорье, где вымысел становится реальностью. Отныне ему суждено стать настоящим богатырём и пройти множество испытаний, после которых он уже не будет прежним.
- Все сценаристы картины хотя бы раз сотрудничали с Дмитрием Дьяченко
- «Последний богатырь» является вторым русскоязычным проектом студии Disney. До этого под эгидой компании вышла картина «Книга мастеров»
- Для съёмок были воздвигнуты масштабные декорации: темница и покои Добрыни Никитича. Также было сооружено целое болото, на которое потребовалось 200 тонн воды
- Костюм персонажа Евгения Дятлова весит около 7-10 килограмм
- Съёмки «Последнего богатыря» прошли в Москве и в Сочи
- Оригинальную песню для фильма «Последний богатырь» записали российские музыканты Моя Мишель, Uma2rman, Вахтанг, Антоха MC, Дмитрий Маликов и Лев Лещенко
Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство - неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.