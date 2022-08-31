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Постер фильма Умереть за доллар
5.7
Умереть за доллар - Дублированный трейлер
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5.7

Умереть за доллар

, 2022
Dead for A Dollar
Канада / триллер, вестерн / 18+
Вестерн с Кристофом Вальцем и Уиллемем Дефо о противостоянии двух заклятых врагов
Трейлеры
Постер фильма Умереть за доллар
5.7
Умереть за доллар - Дублированный трейлер
Умереть за доллар  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм является современной вариацией на тему вестерна совместного производства Канады и Соединенных Штатов Америки.

Съемочный процесс проходил в Санта-Фе (Нью-Мексико). В нем принимали участие сотни человек: свыше 100 членов съемочной команды, 60 актеров, а также огромное количество статистов и массовки, которую собрали преимущественно из местного населения. Жители Санта-Фе не только помогали группе, но и появлялись в кадре.

В июне 2021 года на международной выставке Marché du Film, которая из-за пандемии коронавирусной инфекции состоялась в онлайн-формате, была представлена заявка нового вестерна «Умереть за доллар».

Съемочный процесс официально начался 24 августа 2021 года и продлился до 21 сентября того же года.

Режиссером и автором сценария (в тандеме с Мэттом Харрисом) выступил Уолтер Хилл. Широкую известность во всем мире Уолтеру Хиллу принесла серия фантастических триллеров «Чужой» и «Чужие».

Знаменитый охотник за головами сталкивается со своим заклятым врагом — профессиональным игроком и преступником, которого он отправил в тюрьму много лет назад.

В ролях

Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Joe Cribbens
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Rachel Kidd
Хамиш Линклэйтер
Хамиш Линклэйтер
Martin Kidd
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Max Borlund
Бенджамин Брэтт
Бенджамин Брэтт
Tiberio Vargas
Брэндон Скотт
Pvt. Elijah Jones
Гай Бернет
Гай Бернет
William 'English Bill' Palmer
Уоррен Берк
Sgt. Alonzo Poe
Луис Чавес
Esteban Romero
Фидель Гомес
Captain Aragon
Режиссер Уолтер Хилл
Сценарист Уолтер Хилл, Мэтт Харрис
Композитор Xander Rodzinski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 сентября 2022
Премьера в мире 31 августа 2022
Дата выхода
13 октября 2022 Россия Парадиз
30 сентября 2022 Дания 15
12 мая 2023 Испания
13 октября 2022 Казахстан 16+
30 сентября 2022 Канада 14A
22 сентября 2022 Кыргызстан 16+
30 сентября 2022 Нидерланды 14
30 сентября 2022 США R
13 апреля 2023 Сербия
18 сентября 2025 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $81 403
Производство Chaos, a Film Company, Myriad Pictures, Polaris Pictures
Другие названия
Dead for a Dollar, Умереть за доллар, Caçadores de Recompensa, Caçadores de Recompensas, El cazador de recompensas, Hung, Drawn and Quartered, Lovec hlav, Łowca głów, Moon of Popping Trees, Mort pour un dollar, Morto per un dollaro, Surnud dollari eest, Ubit ću te za dolar, Vânători de recompense, 데드 포 어 달러, مردن برای یک دلار

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 20 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3537 В жанре «триллер»  740 В жанре «вестерн»  29 В фильмах Канады  79 В фильмах 2022 года  174
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Умереть за доллар - Дублированный трейлер
Умереть за доллар Дублированный трейлер
Умереть за доллар - Трейлер
Умереть за доллар Трейлер
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Наша рецензия

Кристоф Вальц и Уиллем Дефо выясняют отношения на Диком Западе.
Кристоф Вальц и Уиллем Дефо выясняют отношения на Диком Западе. Известный в Америке охотник за головами берется за новое и опасное задание. Ему нужно пересечь границу Мексики и отыскать там солдата-дезертира, который украл жену крупного бизнесмена. Там творится еще большее беззаконие, чем в штате Техас. Эта область находится под управлением местного бандита-бизнесмена. Он держит людей в страхе и почти подчинил себе местную полицию. В этих местах жизнь принадлежит тем, у кого есть сила, влияние и реакция, чтобы успеть достать револьвер первым. Но знакомство…
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Умереть за доллар - смотреть в онлайн-кинотеатре

Умереть за доллар

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