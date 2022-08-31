Фильм является современной вариацией на тему вестерна совместного производства Канады и Соединенных Штатов Америки.
Съемочный процесс проходил в Санта-Фе (Нью-Мексико). В нем принимали участие сотни человек: свыше 100 членов съемочной команды, 60 актеров, а также огромное количество статистов и массовки, которую собрали преимущественно из местного населения. Жители Санта-Фе не только помогали группе, но и появлялись в кадре.
В июне 2021 года на международной выставке Marché du Film, которая из-за пандемии коронавирусной инфекции состоялась в онлайн-формате, была представлена заявка нового вестерна «Умереть за доллар».
Съемочный процесс официально начался 24 августа 2021 года и продлился до 21 сентября того же года.
Режиссером и автором сценария (в тандеме с Мэттом Харрисом) выступил Уолтер Хилл. Широкую известность во всем мире Уолтеру Хиллу принесла серия фантастических триллеров «Чужой» и «Чужие».
Знаменитый охотник за головами сталкивается со своим заклятым врагом — профессиональным игроком и преступником, которого он отправил в тюрьму много лет назад.
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