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Постер фильма Накануне
5.8
Накануне - Трейлер
Киноафиша Фильмы Накануне
5.8

Накануне

, 2022
Nakanune
Россия / драма / 18+
Драма о подростке, который собирается вернуть отца в семью самым жестоким способом
Трейлеры
Постер фильма Накануне
5.8
Накануне - Трейлер
Накануне  Трейлер

Факты

О фильме

Съемки картины завершились в 2020 году. На следующий год премьерный показ ленты состоялся в рамках международного Каннского кинорынка. 

Режиссером психологической драмы выступила дебютантка в полнометражном кино Алиса Ерохина, она же написала сценарий. По ее словам, Макс, главный герой фильма, является отражением нового молодого поколения в России, поколения «несогласных». Он родился в среде, где большой пожирает маленького, где «либо ты, либо тебя». И его заставляют играть по этим законам, но он всячески противится этому. 

Актер Артем Яковлев отметил, что он довольно хорошо понял своего персонажа, поскольку видел в нем схожесть с собой. 

Актриса Вероника Жукова призналась, что ей пришлось проделать определенную работу и выйти из зоны комфорта, чтобы погрузиться в роль: по заданию режиссера ей нельзя было разговаривать на протяжении двух недель ни с кем, кроме партнера по съемкам Артема. Согласно сценарию, ее героиня очень закрытая девушка, которая редко с кем-то контактирует помимо Макса.

Актриса Дарья Екамасова влюбилась в сценарий с первых страниц. Ей показалось, что его писал очень взрослый, зрелый человек. Поэтому девушка была удивлена, когда связалась с режиссером и выяснила, что Алиса – молодая девушка. Они проговорили по телефону почти два часа, после чего Дарья согласилась принять участие в проекте.

Анне — тридцать шесть. Она выращивает собак на продажу и встречается с женатым мужчиной Олегом. Максиму — шестнадцать. Максим проводит свои дни на тусовках. А еще Максим тайно преследует Анну, любовницу своего отца Олега. Максим решает прервать эти отношения.

В ролях

Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Anna
Артем Яковлев
Артем Яковлев
Maksim
Вероника Жукова
Вероника Жукова
Marina
Мария Клешнина
Мария Клешнина
Dasha
Светлана Шелупец
Светлана Шелупец
Kliyentka
Марина Маныч
Марина Маныч
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Режиссер Алиса Ерохина
Сценарист Алиса Ерохина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 ноября 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Россия Пионер
Производство Salt Studio
Другие названия
Nakanune, Just Before, Накануне

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Накануне - Трейлер
Накануне Трейлер
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