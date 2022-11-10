Съемки картины завершились в 2020 году. На следующий год премьерный показ ленты состоялся в рамках международного Каннского кинорынка.

Режиссером психологической драмы выступила дебютантка в полнометражном кино Алиса Ерохина, она же написала сценарий. По ее словам, Макс, главный герой фильма, является отражением нового молодого поколения в России, поколения «несогласных». Он родился в среде, где большой пожирает маленького, где «либо ты, либо тебя». И его заставляют играть по этим законам, но он всячески противится этому.

Актер Артем Яковлев отметил, что он довольно хорошо понял своего персонажа, поскольку видел в нем схожесть с собой.

Актриса Вероника Жукова призналась, что ей пришлось проделать определенную работу и выйти из зоны комфорта, чтобы погрузиться в роль: по заданию режиссера ей нельзя было разговаривать на протяжении двух недель ни с кем, кроме партнера по съемкам Артема. Согласно сценарию, ее героиня очень закрытая девушка, которая редко с кем-то контактирует помимо Макса.

Актриса Дарья Екамасова влюбилась в сценарий с первых страниц. Ей показалось, что его писал очень взрослый, зрелый человек. Поэтому девушка была удивлена, когда связалась с режиссером и выяснила, что Алиса – молодая девушка. Они проговорили по телефону почти два часа, после чего Дарья согласилась принять участие в проекте.