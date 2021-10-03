Волк и Лев, 2021

Сценарий фильма написан режиссером Жилем де Метром совместно с супругой Прюн, при участии которой ранее была создана семейная кинолента «Миа и белый лев». Истории родились после посещения парой Южной Африки, где они вживую увидели диких зверей.

В съемках были задействованы настоящие животные: волк по кличке Паддингтон и лев Уолтер. Приблизиться к ним могла только актриса Молли Кунц, главная героиня фильма. Звери хорошо взаимодействовали друг с другом, так как с месячного возраста росли вместе.

Процесс курировали профессиональные дрессировщики, а членам съемочной группы было запрещено находиться рядом с животными в целях безопасности.

Лента стала лауреатом международной кинопремии в Цюрихе в 2021 году, получив приз за лучший детский фильм. Там же, 25 сентября, состоялась ее премьера. В мировом прокате фильм вышел 13 октября, а до России добрался в феврале 2022 года.

Роль дяди главной героини исполнил 69-летний актер Грэм Грин, фильмография которого насчитывает более 150 картин. Он снялся в популярных сериалах «Американские боги», «Ривердэйл», а также принял участие во франшизе «Крепкий орешек» и саге «Сумерки».