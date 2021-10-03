Волк и Лев, 2021

Сценарий фильма написан режиссером Жилем де Метром совместно с супругой Прюн, при участии которой ранее была создана семейная кинолента «Миа и белый лев». Истории родились после посещения парой Южной Африки, где они вживую увидели диких зверей.
В съемках были задействованы настоящие животные: волк по кличке Паддингтон и лев Уолтер. Приблизиться к ним могла только актриса Молли Кунц, главная героиня фильма. Звери хорошо взаимодействовали друг с другом, так как с месячного возраста росли вместе.
Процесс курировали профессиональные дрессировщики, а членам съемочной группы было запрещено находиться рядом с животными в целях безопасности.
Лента стала лауреатом международной кинопремии в Цюрихе в 2021 году, получив приз за лучший детский фильм. Там же, 25 сентября, состоялась ее премьера. В мировом прокате фильм вышел 13 октября, а до России добрался в феврале 2022 года.
Роль дяди главной героини исполнил 69-летний актер Грэм Грин, фильмография которого насчитывает более 150 картин. Он снялся в популярных сериалах «Американские боги», «Ривердэйл», а также принял участие во франшизе «Крепкий орешек» и саге «Сумерки».
Одна из основных сюжетных линий фильма – свобода и безопасность животных в естественной среде обитания. Волк и лев находятся под защитой девушки, которая старается спрятать их от внешних угроз. Она проявляет милосердие к диким зверям и спасает их, становясь для них настоящим другом.
Обстановка, в которой находится главная героиня и ее двое питомцев, очаровывает: нетронутый отдаленный остров, на котором есть просторный дом с огромными стеклянными окнами с видом на воду. В фильме отсутствует графика, а игры животных показаны почти документально.
Четвероногие герои фильма являются настоящими друзьями не только на экране, но и в жизни. Съемки стартовали, когда малышам было по пять недель, так что они учились дружить под объективами камер, а их история стала частью фильма.
В отличие от множества лент с говорящими и мультипликационными животными, здесь зрителям предоставляется возможность не только прикоснуться к сказке, но и без слов понять эмоции и потребности зверей.
Повествование затрагивает тему цирков. В погоне за экзотичностью недобросовестные владельцы пренебрегают качественных содержанием животных, а нередко и жестоко обходятся с ними в процессе дрессировки.
Юная пианистка Альма возвращается в дом, где прошло её детство. Однажды она находит маленьких волчонка и львёнка, которые оказались одни в дикой природе. Альма спасает их и в тайне оставляет в своем доме. Они взрослеют вместе, и кажется, что их дружбу ничто не может разрушить. Но однажды их секрет раскрывают. Львенка ловят и отправляют в бродячий цирк, а волчонка забирают для исследований учёные. Теперь всем троим придётся отправиться в невероятное и опасное путешествие, чтобы вновь обрести семью.
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