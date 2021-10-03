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Волк и Лев Волк и Лев
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Le loup et le lion

Волк и Лев, 2021

2021 / Франция / Канада
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6
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Семейный фильм о невероятных приключениях девочки, львенка и волчонка
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сценарий фильма написан режиссером Жилем де Метром совместно с супругой Прюн, при участии которой ранее была создана семейная кинолента «Миа и белый лев». Истории родились после посещения парой Южной Африки, где они вживую увидели диких зверей.

В съемках были задействованы настоящие животные: волк по кличке Паддингтон и лев Уолтер. Приблизиться к ним могла только актриса Молли Кунц, главная героиня фильма. Звери хорошо взаимодействовали друг с другом, так как с месячного возраста росли вместе.

Процесс курировали профессиональные дрессировщики, а членам съемочной группы было запрещено находиться рядом с животными в целях безопасности.

Лента стала лауреатом международной кинопремии в Цюрихе в 2021 году, получив приз за лучший детский фильм. Там же, 25 сентября, состоялась ее премьера. В мировом прокате фильм вышел 13 октября, а до России добрался в феврале 2022 года.

Роль дяди главной героини исполнил 69-летний актер Грэм Грин, фильмография которого насчитывает более 150 картин. Он снялся в популярных сериалах «Американские боги», «Ривердэйл», а также принял участие во франшизе «Крепкий орешек» и саге «Сумерки».

Одна из основных сюжетных линий фильма – свобода и безопасность животных в естественной среде обитания. Волк и лев находятся под защитой девушки, которая старается спрятать их от внешних угроз. Она проявляет милосердие к диким зверям и спасает их, становясь для них настоящим другом.

Обстановка, в которой находится главная героиня и ее двое питомцев, очаровывает: нетронутый отдаленный остров, на котором есть просторный дом с огромными стеклянными окнами с видом на воду. В фильме отсутствует графика, а игры животных показаны почти документально.

Четвероногие герои фильма являются настоящими друзьями не только на экране, но и в жизни. Съемки стартовали, когда малышам было по пять недель, так что они учились дружить под объективами камер, а их история стала частью фильма.

В отличие от множества лент с говорящими и мультипликационными животными, здесь зрителям предоставляется возможность не только прикоснуться к сказке, но и без слов понять эмоции и потребности зверей.

Повествование затрагивает тему цирков. В погоне за экзотичностью недобросовестные владельцы пренебрегают качественных содержанием животных, а нередко и жестоко обходятся с ними в процессе дрессировки.

Юная пианистка Альма возвращается в дом, где прошло её детство. Однажды она находит маленьких волчонка и львёнка, которые оказались одни в дикой природе. Альма спасает их и в тайне оставляет в своем доме. Они взрослеют вместе, и кажется, что их дружбу ничто не может разрушить. Но однажды их секрет раскрывают. Львенка ловят и отправляют в бродячий цирк, а волчонка забирают для исследований учёные. Теперь всем троим придётся отправиться в невероятное и опасное путешествие, чтобы вновь обрести семью.

7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 февраля 2022
Премьера онлайн 10 февраля 2022
Премьера в мире 3 октября 2021
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Жиль Де Мэтр
Жиль Де Мэтр
В ролях
Грэм Грин
Грэм Грин
Чарли Каррик
Чарли Каррик
Молли Кунц
Молли Кунц
Дэниэл Брошу
Дэниэл Брошу
Ребекка Кролл
Ребекка Кролл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волк и Лев 3 постера
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Волк и Лев
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Наша рецензия
Юная пианистка Альма (Молли Кунц) возвращается в дом своего детства, где ее воспитал дедушка (Жан Дроле), который, к сожалению, скончался. Альма планирует поступать в консерваторию и не знает, что делать с домом детства. Она знакомится с волчицей, с которой подружился ее эксцентричный дед – спасая своего детеныша, волчица приносит его в дом Альмы. А тут в буквальном смысле с небес приходит еще один подарок – маленький львенок из потерпевшего крушение самолета. Львенка заказал…
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bombila1946 5 апреля 2022, 18:34
Рекомендую к просмотру. Фильм душевный,интересный и взрослому и ребенку.Обязательно сходите.
Мария Скоробогатова 20 февраля 2022, 17:26
выходи фильм н прокат
пойдемв кино на фильм этого года
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