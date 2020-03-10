Робот Ари, 2020

5 причин посмотреть фильм «Робот Ари»

Французская научно-фантастическая комедия «Робот Ари» — фильм, который подойдет абсолютно всем. Он понравится как взрослым, так и подросткам и даже совсем маленьким детям. Универсальный вариант для тех, кто хочет провести день в компании любимых и близких людей. Если соберетесь идти в кино — обязательно обратите внимание на «Робота Ари».

Режиссером картины «Робот Ари» выступил Стивен Шимек, который большую часть своего творческого пути посвятил работе над фэнтези и научной фантастикой. Возможно, вы видели некоторые его фильмы — «Прыгучая братва», «Воины дракона», «Вторжение драконов».

Главную роль в «Роботе Ари» сыграл молодой актер Джуд Мэнли, для которого этот фильм является всего лишь второй работой в кино. Не исключено, что уже через несколько лет Мэнли станет восходящей голливудской звездой. Талант мальчика очевиден — ведь Шимек уже позвал его в свой следующий проект.

При работе над картиной о роботе Ари были задействованы передовые компьютерные технологии, которые позволили создать максимально достоверное воплощение главного героя. По словам авторов фильма, мастера по спецэффектам постарались на славу, сделав все возможное для того, чтобы лента понравилась зрителям.

«Робот Ари» — редкий представитель жанра семейной комедии. Такие фильмы становятся особенно востребованными в предновогоднее время. Возможно, именно по этой причине прокатчик решил поставить его на зимние даты.