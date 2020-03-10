Робот Ари, 2020

5 причин посмотреть фильм «Робот Ари»
Французская научно-фантастическая комедия «Робот Ари» — фильм, который подойдет абсолютно всем. Он понравится как взрослым, так и подросткам и даже совсем маленьким детям. Универсальный вариант для тех, кто хочет провести день в компании любимых и близких людей. Если соберетесь идти в кино — обязательно обратите внимание на «Робота Ари».
Режиссером картины «Робот Ари» выступил Стивен Шимек, который большую часть своего творческого пути посвятил работе над фэнтези и научной фантастикой. Возможно, вы видели некоторые его фильмы — «Прыгучая братва», «Воины дракона», «Вторжение драконов».
Главную роль в «Роботе Ари» сыграл молодой актер Джуд Мэнли, для которого этот фильм является всего лишь второй работой в кино. Не исключено, что уже через несколько лет Мэнли станет восходящей голливудской звездой. Талант мальчика очевиден — ведь Шимек уже позвал его в свой следующий проект.
При работе над картиной о роботе Ари были задействованы передовые компьютерные технологии, которые позволили создать максимально достоверное воплощение главного героя. По словам авторов фильма, мастера по спецэффектам постарались на славу, сделав все возможное для того, чтобы лента понравилась зрителям.
«Робот Ари» — редкий представитель жанра семейной комедии. Такие фильмы становятся особенно востребованными в предновогоднее время. Возможно, именно по этой причине прокатчик решил поставить его на зимние даты.
Хронометраж фильма «Робот Ари» занимает всего восемьдесят девять минут. Таким образом, маленькие зрители не успеют устать от просмотра картины, а взрослые, в свою очередь, смогут немного отдохнуть и расслабиться во время сеанса. По словам создателей картины, она получилась крайне увлекательной и вряд ли заставит вашего ребенка скучать.
Известно, что производством «Робота Ари» занимались французские кинематографисты. Для европейской страны фильмы подобного жанра являются настоящей редкостью. Именно по этой причине данная работа заслуживает особого внимания. Как минимум, для того чтобы узнать, как французы подошли к жанру.
Фильм «Робот Ари» вышел еще в 2019 году, однако из-за проблем с мировой пандемией был существенно отложен в мировом и российском прокате. Тем не менее, столь долгое ожидание никак не сказалось на общем приеме ленты — многие критики искренне полюбили самого робота и его друзей.
По словам экспертов, в картине присутствуют некоторые элементы насилия, которые, впрочем, считаются абсолютно приемлемыми для детей среднего школьного и старшего школьного возраста. В любом случае, если вы все еще сомневаетесь, стоит ли идти в кинотеатр — ознакомьтесь с трейлером «Робота Ари».
У подростка Ноа не так много друзей, и все свободное время он проводит, играя в компьютерные игры. Однажды в его жизни появляется робот Ари — самый добрый, веселый и обаятельный робот на свете. Ноа предстоит узнать не только что такое настоящая дружба, но и то, на что он готов пойти ради нового друга: Ари преследуют злодеи, чтобы перепрограммировать его в боевую машину.