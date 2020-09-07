Американская «мечта», 2020

Главной героиней является пятилетняя малышка по имени Литл. Ее эмоциональное состояние и психологическое восприятие мира отражается в кадре с предельной точностью. Вместе с девочкой зрители жмурятся от яркого света нью-йоркских проспектов, от суеты, толп людей и мелькания огней – ручная нестойкая катера оператора Лоуелла А. Мейера приучает зрителей погрузиться в атмосферу и ощутить себя внутри картинки.
Фильм понравится любителям покопаться в глубинах человеческой души, проанализировать поведение людей в непростых обстоятельствах, да и просто тем, кто способен к сопереживанию. Социальная по внешним признакам драма касается самых темных инстинктов человека.
Ленту стоит увидеть из-за интуитивно проницательной актерской игры Селин Хелд, которая исполнила роль Никки, матери девочки, а также восхитительной малышки Жайлы Фармер, воплотившей образ Литл. Самых впечатлительных зрителей этот актерский тандем не раз спровоцирует пролить слезы сострадания.
Финал картины остался открытым. Напряженная концовка сопровождается сильным, но ничего не объясняющим жестом главной героини. Все выводы зрителю предстоит сделать самостоятельно.
Драматический фильм «Американская «мечта» представляют продюсеры известных картин «Манчестер у моря» и «Призрачная красота». Последняя является обладателем приза Венецианского кинофестиваля в номинации «Лучшая режиссура, монтаж и художественная постановка» и приза кинофестиваля SXSW в номинации «Лучший художественный фильм».
Режиссурой и написанием сценария занимались Логан Джордж и актриса Селин Хелд («Современная любовь», «Дом с прислугой»). Творческий тандем стал номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм «Кэролайн».
Название картины на языке оригинала звучит как Topside, что в переводе значит «Там, наверху». В России он получил наименование «Американская «мечта». В названии кроется сарказм, связанный с социальными проблемами некоторых западных стран. Они заключаются не в отсутствии социальной поддержки бездомных, а в том, как влияет на общество болезненно искаженная психика людей, чурающихся нормальных контактов с другими людьми и социальными институтами.
Авторы картины поставили перед собой задачу увидеть мир глазами 5-летней девочки Литл. «У нас нет детей, у нас есть взрослые пяти лет», – этой пронзительной цитатой из произведения о «людях-кротах», жителях нью-йоркского метро, начинается повествование.
Жизнь Никки совсем не похожа на американскую мечту — борьба с зависимостями, нищета, постоянные конфликты с бойфрендом… Со своей пятилетней дочкой Литтл она живет в ветхом самодельном доме в заброшенном туннеле нью-йоркского метро вместе с другими бездомными. Джон, отец Литтл, считает, что девочка заслуживает лучшей жизни и должна учиться в школе, но Никки не доверяет системе. Над ними — «Верхний мир», который Литтл видела лишь однажды. По приказу властей мать и дочь покидают свой подземный дом зимней ночью. Что ждет их на поверхности?