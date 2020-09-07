Американская «мечта», 2020

Главной героиней является пятилетняя малышка по имени Литл. Ее эмоциональное состояние и психологическое восприятие мира отражается в кадре с предельной точностью. Вместе с девочкой зрители жмурятся от яркого света нью-йоркских проспектов, от суеты, толп людей и мелькания огней – ручная нестойкая катера оператора Лоуелла А. Мейера приучает зрителей погрузиться в атмосферу и ощутить себя внутри картинки.

Фильм понравится любителям покопаться в глубинах человеческой души, проанализировать поведение людей в непростых обстоятельствах, да и просто тем, кто способен к сопереживанию. Социальная по внешним признакам драма касается самых темных инстинктов человека.

Ленту стоит увидеть из-за интуитивно проницательной актерской игры Селин Хелд, которая исполнила роль Никки, матери девочки, а также восхитительной малышки Жайлы Фармер, воплотившей образ Литл. Самых впечатлительных зрителей этот актерский тандем не раз спровоцирует пролить слезы сострадания.

Финал картины остался открытым. Напряженная концовка сопровождается сильным, но ничего не объясняющим жестом главной героини. Все выводы зрителю предстоит сделать самостоятельно.