Анчартед: на картах не значится, 2022

Этот фильм является первой оригинальной адаптацией мегапопулярной серии видеоигр, которая получила название «Анчартед». Действие игры разворачивается вокруг искателя приключений по имени Дрейк, который то и дело оказывается втянут в какие-либо рискованные события. Известно, что первая серия игр посвящена путешествию Дрейка к мифической стране Эльдорадо, где, по преданиям, спрятаны великие сокровища.

Разработка экранизации «Анчартед» велась на протяжении многих лет. В разные годы над сценарием фильма работали Марк Боал («Цель номер один»), Дэвид Гуггейнхайм («Код доступа «Кейптаун»), а также Кормак и Мэриэнн Уибберли, которые в свое время подарили нам «Сокровище нации» и сиквел «Плохих парней».

Режиссером «Анчартед: На картах не значится» стал Рубен Флейшер, известный большинству зрителей по черной комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд», а также ее сиквелу. Кроме того, Флейшер является постановщиком криминального триллера «Охотники на гангстеров» и «Венома» с Томом Харди.

Главные роли в экранизации «Анчартед» сыграли британский актер Том Холланд, которому досталась роль самого Дрейка, а также американец Марк Уолберг, который перевоплотится в Виктора Салливана. Оба актера считаются достаточно популярными в Голливуде. Холланд на данный момент является еще и Человеком-пауком в киновселенной Marvel, а Уолберг был номинирован на «Оскар» за свою роль в картине «Отступники».

Небольшую роль в «Анчартед: На картах не значится» сыграет культовый испанский актер Антонио Бандерас, лауреат Каннского кинофестиваля и премии «Гойя». Для многих Бандерас — это в первую очередь бессменный исполнитель роли Зорро. Кроме того, многие помнят его по фильмам «Дети шпионов» и «Однажды в Мексике».