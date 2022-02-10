Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анчартед: на картах не значится Анчартед: на картах не значится
Киноафиша Фильмы Анчартед: на картах не значится
Uncharted

Анчартед: на картах не значится, 2022

2022 / США
8.6 Оцените
274 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Билеты от 180 ₽
Том Холланд и Марк Уолберг отправляются на поиски сокровищ!
Билеты от 180 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 725
Не пойду 36
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

Этот фильм является первой оригинальной адаптацией мегапопулярной серии видеоигр, которая получила название «Анчартед». Действие игры разворачивается вокруг искателя приключений по имени Дрейк, который то и дело оказывается втянут в какие-либо рискованные события. Известно, что первая серия игр посвящена путешествию Дрейка к мифической стране Эльдорадо, где, по преданиям, спрятаны великие сокровища.

Разработка экранизации «Анчартед» велась на протяжении многих лет. В разные годы над сценарием фильма работали Марк Боал («Цель номер один»), Дэвид Гуггейнхайм («Код доступа «Кейптаун»), а также Кормак и Мэриэнн Уибберли, которые в свое время подарили нам «Сокровище нации» и сиквел «Плохих парней».

Режиссером «Анчартед: На картах не значится» стал Рубен Флейшер, известный большинству зрителей по черной комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд», а также ее сиквелу. Кроме того, Флейшер является постановщиком криминального триллера «Охотники на гангстеров» и «Венома» с Томом Харди.

Главные роли в экранизации «Анчартед» сыграли британский актер Том Холланд, которому  досталась роль самого Дрейка, а также американец Марк Уолберг, который перевоплотится в Виктора Салливана. Оба актера считаются достаточно популярными в Голливуде. Холланд на данный момент является еще и Человеком-пауком в киновселенной Marvel, а Уолберг был номинирован на «Оскар» за свою роль в картине «Отступники».

Небольшую роль в «Анчартед: На картах не значится» сыграет культовый испанский актер Антонио Бандерас, лауреат Каннского кинофестиваля и премии «Гойя». Для многих Бандерас — это в первую очередь бессменный исполнитель роли Зорро. Кроме того, многие помнят его по фильмам «Дети шпионов» и «Однажды в Мексике».

Разработка адаптации игры «Анчартед» велась на протяжении тринадцати лет. Впервые о ней заговорили еще в 2008-м году, однако фильм, что называется, попал в большой производственный ад, связанный в первую очередь с его скриптом. В процессе препродакшена над экранизацией успели поработать более десяти человек.

В разное время свою заинтересованность в участии в проекте высказывали Нэйтан Филлион, Сет Гордон, Крис Пратт, Дэн Трахтенберг, Джо Карнахан, Дэвид О. Расселл. Марк Уолберг — единственный актер из текущего состава, который фактически был прикреплен к «Анчартед» еще с начала десятых годов. Однако изначально рассматривался для совершенно другой роли.

Съемки картины стартовали в марте прошлого года, основные локации находились в районах Берлина. Впоследствии вся команда «Анчартед» перебралась в Испанию. Увы, производство было поставлено на паузу из-за распространения коронавирусной инфекции. В итоге вернуться к работе над фильмом актерам удалось только летом 2020-го года.

Известно, что Сету Рогену («SuperПерцы») и Эвану Голдбергу («Ананасовый экспресс: Сижу, курю») несколько раз предлагали написать сценарий к адаптации видеоигры. Увы, они не проявили никакого интереса к этому проекту и каждый раз от него отказывались. Возможно, им просто не удалось договориться со студией.

В центре сюжета – история о том, как смекалистый Нейтан Дрейк отправляется в свое первое путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором «Салли» Салливаном. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана. Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире и высоко оценённых критиками компьютерных игр всех времен.

8.6 Оцените
274 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера онлайн 26 апреля 2022
Премьера в мире 10 февраля 2022
Возраст 12+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Рубен Флейшер
Рубен Флейшер
В ролях
Том Холланд
Том Холланд
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Тати Габриэль
Тати Габриэль
София Тейлор Али
София Тейлор Али
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Анчартед: на картах не значится 11 постеров
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
15:10 от 250 ₽
Silver cinema
17:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Серия игр «Анчартед» вышла в далеком 2007 году и уже тогда выглядела отличным кандидатом для будущей экранизации. Тут есть харизматичный герой, постоянно отпускающий шуточки, а также яркие приключения с обширной географией по всему земному шару.  Фильм находился в разработке очень долгое время, но после утверждения Тома Холланда на главную роль, проект сдвинулся с мертвой точки. Трейлеры внушали надежду. Нас ждала не попытка пересказать знакомые сюжеты, а самое начало пути…
Читать
Николай Косяненко 12 февраля 2022, 06:23
Жалкая попытка подражания фильму Сокровища Нации .Нудноватый. Пару зрелищных моментов и всё. Дома на диване можно посмотреть.
Саша Токарев 10 февраля 2022, 13:11
Я вот сегодня сходил на этот фильм, и мне очень сильно и бомбический понравился. Буду ходить каждый день
Отзывы Написать
274 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Анчартед: на картах не значится
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сундук мертвеца и бутылка рома: 8 фильмов в духе «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп, сыгравший знаменитого капитана Джека Воробья, только закончил судебную тяжбу и неизвестно вернется ли к роли, сделавшей его одним из самых популярных актеров мира. Что, впрочем, не мешает Киноафише вспомнить о других приключенческих фильмах в духе знаменитых «пиратов».
Написать
8 июня 2022 19:00
Российский прокат: «Анчартед» задержится в кинотеатрах, «Мистер Нокаут» обрел нового прокатчика Кроме того, в повторный прокат выйдет «Балканский рубеж».
Написать
5 апреля 2022 13:08
«Анчартед: На картах не значится» поднялся на пятую строчку в списке самых кассовых экранизаций видеоигр В России фильм заработал более миллиарда рублей.
Написать
22 марта 2022 11:17
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
финальный дублированный трейлер
Финальный дублированный трейлер
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Анчартед: на картах не значится» в кинотеатрах

Сегодня 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Анчартед: на картах не значится»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
15:10 от 250 ₽
Silver cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А
2D
17:30 от 350 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:30
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши