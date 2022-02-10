Анчартед: на картах не значится, 2022

Этот фильм является первой оригинальной адаптацией мегапопулярной серии видеоигр, которая получила название «Анчартед». Действие игры разворачивается вокруг искателя приключений по имени Дрейк, который то и дело оказывается втянут в какие-либо рискованные события. Известно, что первая серия игр посвящена путешествию Дрейка к мифической стране Эльдорадо, где, по преданиям, спрятаны великие сокровища.
Разработка экранизации «Анчартед» велась на протяжении многих лет. В разные годы над сценарием фильма работали Марк Боал («Цель номер один»), Дэвид Гуггейнхайм («Код доступа «Кейптаун»), а также Кормак и Мэриэнн Уибберли, которые в свое время подарили нам «Сокровище нации» и сиквел «Плохих парней».
Режиссером «Анчартед: На картах не значится» стал Рубен Флейшер, известный большинству зрителей по черной комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд», а также ее сиквелу. Кроме того, Флейшер является постановщиком криминального триллера «Охотники на гангстеров» и «Венома» с Томом Харди.
Главные роли в экранизации «Анчартед» сыграли британский актер Том Холланд, которому досталась роль самого Дрейка, а также американец Марк Уолберг, который перевоплотится в Виктора Салливана. Оба актера считаются достаточно популярными в Голливуде. Холланд на данный момент является еще и Человеком-пауком в киновселенной Marvel, а Уолберг был номинирован на «Оскар» за свою роль в картине «Отступники».
Небольшую роль в «Анчартед: На картах не значится» сыграет культовый испанский актер Антонио Бандерас, лауреат Каннского кинофестиваля и премии «Гойя». Для многих Бандерас — это в первую очередь бессменный исполнитель роли Зорро. Кроме того, многие помнят его по фильмам «Дети шпионов» и «Однажды в Мексике».
Разработка адаптации игры «Анчартед» велась на протяжении тринадцати лет. Впервые о ней заговорили еще в 2008-м году, однако фильм, что называется, попал в большой производственный ад, связанный в первую очередь с его скриптом. В процессе препродакшена над экранизацией успели поработать более десяти человек.
В разное время свою заинтересованность в участии в проекте высказывали Нэйтан Филлион, Сет Гордон, Крис Пратт, Дэн Трахтенберг, Джо Карнахан, Дэвид О. Расселл. Марк Уолберг — единственный актер из текущего состава, который фактически был прикреплен к «Анчартед» еще с начала десятых годов. Однако изначально рассматривался для совершенно другой роли.
Съемки картины стартовали в марте прошлого года, основные локации находились в районах Берлина. Впоследствии вся команда «Анчартед» перебралась в Испанию. Увы, производство было поставлено на паузу из-за распространения коронавирусной инфекции. В итоге вернуться к работе над фильмом актерам удалось только летом 2020-го года.
Известно, что Сету Рогену («SuperПерцы») и Эвану Голдбергу («Ананасовый экспресс: Сижу, курю») несколько раз предлагали написать сценарий к адаптации видеоигры. Увы, они не проявили никакого интереса к этому проекту и каждый раз от него отказывались. Возможно, им просто не удалось договориться со студией.
В центре сюжета – история о том, как смекалистый Нейтан Дрейк отправляется в свое первое путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором «Салли» Салливаном. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана. Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире и высоко оценённых критиками компьютерных игр всех времен.