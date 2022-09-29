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Далекие близкие, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми. Все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. Случайно Борис добавляет в друзья одну незнакомую женщину по имени Надежда. Завязывается активная переписка, которая впоследствии становится судьбоносной. В один момент Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые конфликты между отцом и сыном, выясняются причины их отдаления друг от друга.

Год выпуска 2022
Премьера в России 29 сентября 2022
Премьера в мире 29 сентября 2022
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Иван Соснин
Иван Соснин
В ролях
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Филипп Авдеев
Филипп Авдеев
Екатерина Агеева
Екатерина Агеева
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Все актеры и съемочная группа
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