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Криминальный город 2, 2022

2022 / Корея
7.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Корейский боевик о бесстрашных полицейских
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Благодаря недавнему успеху фильмов «Паразиты» Пон Джун Хо и «Игра в кальмара» от Netflix произошел большой всплеск интереса к корейскому кино и телевидению. Качество кинопродукции South’s film не удивит тех, кто уже знаком с фильмами «Воспоминания об убийстве», «Я видел дьявола», «Вопль», «Поэзия» и «Олдбой». Фильм придется по вкусу любителям экшена. На экране зрители увидят немало жестокости и хаоса, приправленных нотками черного юмора. Неудивительно, что картина пользовалась успехом в корейском прокате.

В фильме немало неожиданных моментов и непредсказуемых поворотов сюжета. Ма отправляется во Вьетнам, чтобы вернуть беглого преступника в Корею. Но внезапно оказывается, что существует хладнокровный злодей, который похищает и убивает корейских туристов и бизнесменов с целью получения выкупа. Детектив Ма полон решимости привлечь его к ответственности.

Фильм снят по всем законам жанра «развлекательный боевик-триллер». Расследование детектива Ма не является сложным и не требует усиленных размышлений, поскольку режиссер делает акцент на дикой поездке главного героя, во время которой он постоянно вступает в схватку со злодеями. Сюжет насыщен захватывающими автомобильными погонями и рукопашными схватками.

В Южной Корее премьера фильма состоялась 18 мая 2022 года. Его транслировали в 2225 кинотеатрах страны. С момента выхода картины в прокат кассовые сборы в США составили 282 011 долларов, а общие сборы в мире – около 30 миллионов долларов. Перед выпуском в Южной Корее фильм был предварительно продан в 132 страны мира. Северная Америка, Тайвань, Монголия, Гонконг, Сингапур и Филиппины выпустили картину одновременно с Кореей.

Действие большей части фильма происходит во Вьетнаме, поэтому у режиссера Санг-Ёнга Ли была полная свобода действий относительно жестокого насилия. Кроме того, он многозначительно обыгрывает тему коррупциями и официозной бюрократии. Эти явления широко распространены в современном Вьетнаме.

51-летний актер Ма Дон-сок вернулся в роли детектива Ма, вовлеченного в череду жестоких преступлений. Образ детектива получился ярким и колоритным. Он производит впечатление боевой машины, способной стереть преступников в порошок. Ма столкнет с дороги любого, кто преградит ему путь. Полицейский является настоящим украшением фильма, а его присутствие на экране одновременно пугает и завораживает.

2008 год. Опергруппа под руководством харизматичного начальника Ма Сок-то отправляется со спецзаданием в Таиланд. Там копы должны вычислить и поймать сбежавшего соотечественника, нападающего на корейских туристов.

7.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 16 июня 2022
Премьера в мире 18 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ли Сан-ён
Ли Сан-ён
В ролях
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Сон Сок-ку
Сон Сок-ку
Чхве Гви-хва
Чхве Гви-хва
Хо Дон-вон
Хо Дон-вон
Сон Ха-джун
Сон Ха-джун
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Криминальный город 2
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После поимки Цзян Чэня прошло 4 года. Ма Сок-то получает очередное важное задание. Ему нужно отправиться во Вьетнам и привезти преступника, который сдался в корейское посольство. Но это лишь начало расследования. На допросе выясняется, что он связан с пропажей местных туристов. Новой угрозой становится Кан Хэ-сан. Его цель слишком банальна — разжиться деньгами, а методы кровожадны — убивать и запугивать людей. Полицейским придется работать сообща сразу в двух странах, ведь…
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Людмила Шерстнёва 26 июня 2022, 14:09
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