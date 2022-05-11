Криминальный город 2, 2022

Благодаря недавнему успеху фильмов «Паразиты» Пон Джун Хо и «Игра в кальмара» от Netflix произошел большой всплеск интереса к корейскому кино и телевидению. Качество кинопродукции South’s film не удивит тех, кто уже знаком с фильмами «Воспоминания об убийстве», «Я видел дьявола», «Вопль», «Поэзия» и «Олдбой». Фильм придется по вкусу любителям экшена. На экране зрители увидят немало жестокости и хаоса, приправленных нотками черного юмора. Неудивительно, что картина пользовалась успехом в корейском прокате.

В фильме немало неожиданных моментов и непредсказуемых поворотов сюжета. Ма отправляется во Вьетнам, чтобы вернуть беглого преступника в Корею. Но внезапно оказывается, что существует хладнокровный злодей, который похищает и убивает корейских туристов и бизнесменов с целью получения выкупа. Детектив Ма полон решимости привлечь его к ответственности.

Фильм снят по всем законам жанра «развлекательный боевик-триллер». Расследование детектива Ма не является сложным и не требует усиленных размышлений, поскольку режиссер делает акцент на дикой поездке главного героя, во время которой он постоянно вступает в схватку со злодеями. Сюжет насыщен захватывающими автомобильными погонями и рукопашными схватками.