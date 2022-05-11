Криминальный город 2, 2022

Благодаря недавнему успеху фильмов «Паразиты» Пон Джун Хо и «Игра в кальмара» от Netflix произошел большой всплеск интереса к корейскому кино и телевидению. Качество кинопродукции South’s film не удивит тех, кто уже знаком с фильмами «Воспоминания об убийстве», «Я видел дьявола», «Вопль», «Поэзия» и «Олдбой». Фильм придется по вкусу любителям экшена. На экране зрители увидят немало жестокости и хаоса, приправленных нотками черного юмора. Неудивительно, что картина пользовалась успехом в корейском прокате.
В фильме немало неожиданных моментов и непредсказуемых поворотов сюжета. Ма отправляется во Вьетнам, чтобы вернуть беглого преступника в Корею. Но внезапно оказывается, что существует хладнокровный злодей, который похищает и убивает корейских туристов и бизнесменов с целью получения выкупа. Детектив Ма полон решимости привлечь его к ответственности.
Фильм снят по всем законам жанра «развлекательный боевик-триллер». Расследование детектива Ма не является сложным и не требует усиленных размышлений, поскольку режиссер делает акцент на дикой поездке главного героя, во время которой он постоянно вступает в схватку со злодеями. Сюжет насыщен захватывающими автомобильными погонями и рукопашными схватками.
В Южной Корее премьера фильма состоялась 18 мая 2022 года. Его транслировали в 2225 кинотеатрах страны. С момента выхода картины в прокат кассовые сборы в США составили 282 011 долларов, а общие сборы в мире – около 30 миллионов долларов. Перед выпуском в Южной Корее фильм был предварительно продан в 132 страны мира. Северная Америка, Тайвань, Монголия, Гонконг, Сингапур и Филиппины выпустили картину одновременно с Кореей.
Действие большей части фильма происходит во Вьетнаме, поэтому у режиссера Санг-Ёнга Ли была полная свобода действий относительно жестокого насилия. Кроме того, он многозначительно обыгрывает тему коррупциями и официозной бюрократии. Эти явления широко распространены в современном Вьетнаме.
51-летний актер Ма Дон-сок вернулся в роли детектива Ма, вовлеченного в череду жестоких преступлений. Образ детектива получился ярким и колоритным. Он производит впечатление боевой машины, способной стереть преступников в порошок. Ма столкнет с дороги любого, кто преградит ему путь. Полицейский является настоящим украшением фильма, а его присутствие на экране одновременно пугает и завораживает.
2008 год. Опергруппа под руководством харизматичного начальника Ма Сок-то отправляется со спецзаданием в Таиланд. Там копы должны вычислить и поймать сбежавшего соотечественника, нападающего на корейских туристов.
|16 июня 2022
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|MA 15+
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|Бразилия
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|Гонконг
|IIB
|23 июня 2022
|Казахстан
|16+
|23 июня 2022
|Кыргызстан
|16+
|20 мая 2022
|Монголия
|15
|20 мая 2022
|США
|PG
|26 мая 2022
|Сингапур
|16 июня 2022
|Таиланд
|20 мая 2022
|Тайвань
|輔15
|22 сентября 2022
|Украина
|18 мая 2022
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