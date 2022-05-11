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Постер фильма Криминальный город 2
7.5
Криминальный город 2 - Тизер
Киноафиша Фильмы Криминальный город 2
7.5

Криминальный город 2

, 2022
Beomjoе dosi 2
Южная Корея / криминал / 18+
Корейский боевик о бесстрашных полицейских
Трейлеры
Постер фильма Криминальный город 2
7.5
Криминальный город 2 - Тизер
Криминальный город 2  Тизер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Благодаря недавнему успеху фильмов «Паразиты» Пон Джун Хо и «Игра в кальмара» от Netflix произошел большой всплеск интереса к корейскому кино и телевидению. Качество кинопродукции South’s film не удивит тех, кто уже знаком с фильмами «Воспоминания об убийстве», «Я видел дьявола», «Вопль», «Поэзия» и «Олдбой». Фильм придется по вкусу любителям экшена. На экране зрители увидят немало жестокости и хаоса, приправленных нотками черного юмора. Неудивительно, что картина пользовалась успехом в корейском прокате.

В фильме немало неожиданных моментов и непредсказуемых поворотов сюжета. Ма отправляется во Вьетнам, чтобы вернуть беглого преступника в Корею. Но внезапно оказывается, что существует хладнокровный злодей, который похищает и убивает корейских туристов и бизнесменов с целью получения выкупа. Детектив Ма полон решимости привлечь его к ответственности.

Фильм снят по всем законам жанра «развлекательный боевик-триллер». Расследование детектива Ма не является сложным и не требует усиленных размышлений, поскольку режиссер делает акцент на дикой поездке главного героя, во время которой он постоянно вступает в схватку со злодеями. Сюжет насыщен захватывающими автомобильными погонями и рукопашными схватками.

В Южной Корее премьера фильма состоялась 18 мая 2022 года. Его транслировали в 2225 кинотеатрах страны. С момента выхода картины в прокат кассовые сборы в США составили 282 011 долларов, а общие сборы в мире – около 30 миллионов долларов. Перед выпуском в Южной Корее фильм был предварительно продан в 132 страны мира. Северная Америка, Тайвань, Монголия, Гонконг, Сингапур и Филиппины выпустили картину одновременно с Кореей.

Действие большей части фильма происходит во Вьетнаме, поэтому у режиссера Санг-Ёнга Ли была полная свобода действий относительно жестокого насилия. Кроме того, он многозначительно обыгрывает тему коррупциями и официозной бюрократии. Эти явления широко распространены в современном Вьетнаме.

51-летний актер Ма Дон-сок вернулся в роли детектива Ма, вовлеченного в череду жестоких преступлений. Образ детектива получился ярким и колоритным. Он производит впечатление боевой машины, способной стереть преступников в порошок. Ма столкнет с дороги любого, кто преградит ему путь. Полицейский является настоящим украшением фильма, а его присутствие на экране одновременно пугает и завораживает.

2008 год. Опергруппа под руководством харизматичного начальника Ма Сок-то отправляется со спецзаданием в Таиланд. Там копы должны вычислить и поймать сбежавшего соотечественника, нападающего на корейских туристов.

В ролях

Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Ma Seok-do
Сон Сок-ку
Сон Сок-ку
Kang Hae-sang
Чхве Гви-хва
Чхве Гви-хва
Jeon Il-man
Хо Дон-вон
Хо Дон-вон
Oh Dong-gyun
Сон Ха-джун
Сон Ха-джун
Kang Hong-seok
Пак Чи-хван
Пак Чи-хван
Jang Yi-soo
Юн Бён-хи
Cooking Oil
Park Ji-young
Kim In-sook
Jeon Jin-oh
Yoo Jong-hoon
Kim Yeong-Seong
Kim Gi-baek
Режиссер Ли Сан-ён
Сценарист Ма Дон-сок, Min-Seong Kim, Lee Young-jong, Ли Сан-ён
Композитор Ким Тхэсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 11 мая 2022
Дата выхода
16 июня 2022 Россия Парадиз
30 июня 2022 Австралия MA 15+
7 сентября 2022 Бразилия
26 мая 2022 Гонконг IIB
23 июня 2022 Казахстан 16+
23 июня 2022 Кыргызстан 16+
20 мая 2022 Монголия 15
20 мая 2022 США PG
26 мая 2022 Сингапур
16 июня 2022 Таиланд
20 мая 2022 Тайвань 輔15
22 сентября 2022 Украина
18 мая 2022 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG
Сборы в мире $101 166 707
Производство BA Entertainment, Big Punch Pictures, Hong Film
Другие названия
Beomjoidosi 2, The Roundup, Fuerza Bruta, 犯罪都市2, Bezkarni: Krwawa misja, Büntetlenül: Véres küldetés, Crime City 2, Força Bruta, Fuerza bruta (The Roundup), Kriminaalne linn 2, Kuralsızlar, Ngoài Vòng Pháp Luật 2, The Outlaws 2, Криминальный город 2, Кримінальне місто 2, 범죄도시2, 犯罪都市 THE ROUNDUP, 犯罪都市：極拳執法, Furia Policial, บู๊ระห่ำล่าล้างนรก, Crime City II, Beom-Joe-do-si 2, The Roundup - The Outlaws 2

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 21 голос
7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  904 В жанре «криминал»  92 В фильмах Южной Кореи  25 В фильмах 2022 года  16
Обновлено 21 ноября 2022

Трейлеры фильма

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Криминальный город 2 - Тизер
Криминальный город 2 Тизер
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Наша рецензия

Безумные корейские разборки.
Безумные корейские разборки. После поимки Цзян Чэня прошло 4 года. Ма Сок-то получает очередное важное задание. Ему нужно отправиться во Вьетнам и привезти преступника, который сдался в корейское посольство. Но это лишь начало расследования. На допросе выясняется, что он связан с пропажей местных туристов. Новой угрозой становится Кан Хэ-сан. Его цель слишком банальна — разжиться деньгами, а методы кровожадны — убивать и запугивать людей. Полицейским придется работать сообща сразу в двух странах, ведь…
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Криминальный город 2 - смотреть в онлайн-кинотеатре

Криминальный город 2

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