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Wolf

Волк, 2021

2021 / Ирландия / Великобритания / Польша
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Мистическая драма о диком животном в теле человека
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм понравится любителям психологических триллеров. Темы, связанные с гендерной идентичностью, приобрели большую популярность в современном обществе. В частности, их не обходят стороной деятели искусства. Сценарист и режиссер Натали Бьянчери представляет историю о расстройстве видовой идентичности. Страдающие этим психологическим заболеванием воспринимают себя не как людей, а как нечто иное, зачастую – какое-либо животное. 

Актеру Джорджу МакКею удалось блистательно воплотить образ волка. Восторженные отзывы зрителей являются тому подтверждением. Они отмечают, что звуки, которые он издает, и движения тела полностью отражают повадки и темперамент дикого зверя.

Актеры, даже сыгравшие второстепенные роли, проделали колоссальную работу, чтобы их игра производила впечатление на зрительскую аудиторию и выглядела убедительно. Психиатрическую клинику в кадре населяет несколько видов «животных» – от попугая до утки, белки и немецкой овчарки. Все они были узнаваемы своими характерными чертами.

Пэдди Консидайн прекрасно воплотил на экране устрашающий образ жестокого доктора. Его игра украшает и оживляют историю. Эффективность агрессивных терапевтических методов доктора сомнительна. Она скорее подталкивает Джейкоба к сближению с Дикой Кошкой – пациенткой, которая продемонстрировала герою, что можно быть свободным даже в замкнутом пространстве.

Режиссером, сценаристом и продюсером картины выступила Натали Бьянчери. Это второй полнометражный фильм ее авторства, который был вдохновлен случайно увиденной Натали статьей о видовой дисфории. Ее заинтересовала идея этого состояния, после чего она провела исследование реального расстройства и дала возможность своему воображению домыслить некоторые моменты.

По оценкам Comscore, кассовые сборы фильма в американских кинотеатрах по итогам 2021 года составили $137 730. 

Картина номинирована на премию Ирландского кино и телевидения 2022 года в номинации Best Production Design, а также получила Гран-при на мировом кинофестивале Sofia International Film Festival в номинации «Международный конкурс».

Премьера фильма Натали Бьянчери состоялась на фестивале в Торонто в сентябре 2021 года.

Главную женскую роль воплотила французско-американская актриса и модель Лили-Роуз Мелоди Депп, дочь культового актера Джонни Деппа и Ванессы Паради. Широкую известность она получила в 2016 году, сыграв легендарную Айседону Дункан в исторической драме «Танцовщица».

Съемочный процесс начался в августе 2020 года. Первоначально производство было запланировано на апрель 2020-го, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В октябре 2020 года компания Focus Features приобрела права на распространение фильма.

Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой.

 

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 июня 2022
Премьера онлайн 3 мая 2022
Премьера в мире 18 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Arthouse
Прокатчик Magic Film Company
Режиссер
Натали Бьянчери
Натали Бьянчери
В ролях
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Терри Нотари
Терри Нотари
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волк 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
20:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты

Волк смотреть онлайн

Волк
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Молодой человек Джейкоб (Джордж МакКэй) уходит ночью из дома и бродит голым по лесу. У него редкое заболевание — видовая дисфория, из-за которой люди считают себя животными. Джейкоб, например, волк. Родители отправляют юношу в специальную клинику, где жестокий доктор (Пэдди Консидайн) опытным путем доказывает своим пациентам, что они не могут жить как попугаи или белки. И вроде бы Джейкоб пытается признать свою человеческую сущность. Но ночами волк снова вырывается на свободу. Тем…
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28 марта 2022 17:50
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«Волк» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
2D, SUB
20:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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