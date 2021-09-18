Волк, 2021

Фильм понравится любителям психологических триллеров. Темы, связанные с гендерной идентичностью, приобрели большую популярность в современном обществе. В частности, их не обходят стороной деятели искусства. Сценарист и режиссер Натали Бьянчери представляет историю о расстройстве видовой идентичности. Страдающие этим психологическим заболеванием воспринимают себя не как людей, а как нечто иное, зачастую – какое-либо животное.

Актеру Джорджу МакКею удалось блистательно воплотить образ волка. Восторженные отзывы зрителей являются тому подтверждением. Они отмечают, что звуки, которые он издает, и движения тела полностью отражают повадки и темперамент дикого зверя.

Актеры, даже сыгравшие второстепенные роли, проделали колоссальную работу, чтобы их игра производила впечатление на зрительскую аудиторию и выглядела убедительно. Психиатрическую клинику в кадре населяет несколько видов «животных» – от попугая до утки, белки и немецкой овчарки. Все они были узнаваемы своими характерными чертами.

Пэдди Консидайн прекрасно воплотил на экране устрашающий образ жестокого доктора. Его игра украшает и оживляют историю. Эффективность агрессивных терапевтических методов доктора сомнительна. Она скорее подталкивает Джейкоба к сближению с Дикой Кошкой – пациенткой, которая продемонстрировала герою, что можно быть свободным даже в замкнутом пространстве.