Волк, 2021

Фильм понравится любителям психологических триллеров. Темы, связанные с гендерной идентичностью, приобрели большую популярность в современном обществе. В частности, их не обходят стороной деятели искусства. Сценарист и режиссер Натали Бьянчери представляет историю о расстройстве видовой идентичности. Страдающие этим психологическим заболеванием воспринимают себя не как людей, а как нечто иное, зачастую – какое-либо животное.
Актеру Джорджу МакКею удалось блистательно воплотить образ волка. Восторженные отзывы зрителей являются тому подтверждением. Они отмечают, что звуки, которые он издает, и движения тела полностью отражают повадки и темперамент дикого зверя.
Актеры, даже сыгравшие второстепенные роли, проделали колоссальную работу, чтобы их игра производила впечатление на зрительскую аудиторию и выглядела убедительно. Психиатрическую клинику в кадре населяет несколько видов «животных» – от попугая до утки, белки и немецкой овчарки. Все они были узнаваемы своими характерными чертами.
Пэдди Консидайн прекрасно воплотил на экране устрашающий образ жестокого доктора. Его игра украшает и оживляют историю. Эффективность агрессивных терапевтических методов доктора сомнительна. Она скорее подталкивает Джейкоба к сближению с Дикой Кошкой – пациенткой, которая продемонстрировала герою, что можно быть свободным даже в замкнутом пространстве.
Режиссером, сценаристом и продюсером картины выступила Натали Бьянчери. Это второй полнометражный фильм ее авторства, который был вдохновлен случайно увиденной Натали статьей о видовой дисфории. Ее заинтересовала идея этого состояния, после чего она провела исследование реального расстройства и дала возможность своему воображению домыслить некоторые моменты.
По оценкам Comscore, кассовые сборы фильма в американских кинотеатрах по итогам 2021 года составили $137 730.
Картина номинирована на премию Ирландского кино и телевидения 2022 года в номинации Best Production Design, а также получила Гран-при на мировом кинофестивале Sofia International Film Festival в номинации «Международный конкурс».
Премьера фильма Натали Бьянчери состоялась на фестивале в Торонто в сентябре 2021 года.
Главную женскую роль воплотила французско-американская актриса и модель Лили-Роуз Мелоди Депп, дочь культового актера Джонни Деппа и Ванессы Паради. Широкую известность она получила в 2016 году, сыграв легендарную Айседону Дункан в исторической драме «Танцовщица».
Съемочный процесс начался в августе 2020 года. Первоначально производство было запланировано на апрель 2020-го, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
В октябре 2020 года компания Focus Features приобрела права на распространение фильма.
Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой.
|2 июня 2022
|Россия
|Arthouse, Magic Film Company
|16 июня 2022
|Казахстан
|16+
|3 декабря 2021
|Португалия
|M/16
|3 декабря 2021
|США
|3 сентября 2022
|Южная Корея
|15