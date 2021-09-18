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Постер фильма Волк
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Волк - Дублированный трейлер
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5.6

Волк

, 2021
Wolf
Ирландия, Великобритания, Польша / драма, мистика, триллер / 18+
Мистическая драма о диком животном в теле человека
Трейлеры
Постер фильма Волк
5.6
Волк - Дублированный трейлер
Волк  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм понравится любителям психологических триллеров. Темы, связанные с гендерной идентичностью, приобрели большую популярность в современном обществе. В частности, их не обходят стороной деятели искусства. Сценарист и режиссер Натали Бьянчери представляет историю о расстройстве видовой идентичности. Страдающие этим психологическим заболеванием воспринимают себя не как людей, а как нечто иное, зачастую – какое-либо животное. 

Актеру Джорджу МакКею удалось блистательно воплотить образ волка. Восторженные отзывы зрителей являются тому подтверждением. Они отмечают, что звуки, которые он издает, и движения тела полностью отражают повадки и темперамент дикого зверя.

Актеры, даже сыгравшие второстепенные роли, проделали колоссальную работу, чтобы их игра производила впечатление на зрительскую аудиторию и выглядела убедительно. Психиатрическую клинику в кадре населяет несколько видов «животных» – от попугая до утки, белки и немецкой овчарки. Все они были узнаваемы своими характерными чертами.

Пэдди Консидайн прекрасно воплотил на экране устрашающий образ жестокого доктора. Его игра украшает и оживляют историю. Эффективность агрессивных терапевтических методов доктора сомнительна. Она скорее подталкивает Джейкоба к сближению с Дикой Кошкой – пациенткой, которая продемонстрировала герою, что можно быть свободным даже в замкнутом пространстве.

Режиссером, сценаристом и продюсером картины выступила Натали Бьянчери. Это второй полнометражный фильм ее авторства, который был вдохновлен случайно увиденной Натали статьей о видовой дисфории. Ее заинтересовала идея этого состояния, после чего она провела исследование реального расстройства и дала возможность своему воображению домыслить некоторые моменты.

По оценкам Comscore, кассовые сборы фильма в американских кинотеатрах по итогам 2021 года составили $137 730. 

Картина номинирована на премию Ирландского кино и телевидения 2022 года в номинации Best Production Design, а также получила Гран-при на мировом кинофестивале Sofia International Film Festival в номинации «Международный конкурс».

Премьера фильма Натали Бьянчери состоялась на фестивале в Торонто в сентябре 2021 года.

Главную женскую роль воплотила французско-американская актриса и модель Лили-Роуз Мелоди Депп, дочь культового актера Джонни Деппа и Ванессы Паради. Широкую известность она получила в 2016 году, сыграв легендарную Айседону Дункан в исторической драме «Танцовщица».

Съемочный процесс начался в августе 2020 года. Первоначально производство было запланировано на апрель 2020-го, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В октябре 2020 года компания Focus Features приобрела права на распространение фильма.

Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой.

 

В ролях

Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Wolf
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп
Wildcat
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Терри Нотари
Терри Нотари
Стюарт Грэхэм
Стюарт Грэхэм
Jacob's Father
Хэлен Биэн
Jacob's Mother
Лола Петтикрю
Parrot
Лола Петтикрю
Parrot
Elsa Fionuir
Horse
Elsa Fionuir
Horse
Darragh Shannon
Squirrel
Режиссер Натали Бьянчери
Сценарист Натали Бьянчери
Композитор Stefan Wesolowski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / Великобритания / Польша
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 декабря 2021
Премьера в мире 18 сентября 2021
Дата выхода
2 июня 2022 Россия Arthouse, Magic Film Company
16 июня 2022 Казахстан 16+
3 декабря 2021 Португалия M/16
3 декабря 2021 США
3 сентября 2022 Южная Корея 15
MPAA R
Сборы в мире $565 825
Производство Feline Films, Head Gear Films, Kreo Films FZ
Другие названия
Wolf, Kurt, O Lobo, Wilk, Волк, وولف

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 25 сентября 2023

Трейлеры фильма

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Волк - Дублированный трейлер
Волк Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Инди-драма о принятии своей сущности со звездой &laquo;1917&raquo; в главной роли.
Инди-драма о принятии своей сущности со звездой «1917» в главной роли. Молодой человек Джейкоб (Джордж МакКэй) уходит ночью из дома и бродит голым по лесу. У него редкое заболевание — видовая дисфория, из-за которой люди считают себя животными. Джейкоб, например, волк. Родители отправляют юношу в специальную клинику, где жестокий доктор (Пэдди Консидайн) опытным путем доказывает своим пациентам, что они не могут жить как попугаи или белки. И вроде бы Джейкоб пытается признать свою человеческую сущность. Но ночами волк снова вырывается на свободу. Тем…

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