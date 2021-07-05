Точка кипения, 2021

Лента была снята за несколько дублей, а в финальном монтаже использовался лишь один из них. Вдобавок к нестандартному авторскому подходу, основная часть событий происходит в одно время и в одной локации – в ресторане, где царит атмосфера хаоса.
Главный герой погружен в отчаяние. Он не может договориться с сыном, не зарекомендовал себя на работе перед боссом и не наладил личную жизнь. Персонаж страдает от депрессии и кипит от злости из-за несправедливости к нему.
Помимо главного героя, в формировании микроклимата в ресторане участвуют и другие персонажи – официанты, гости заведения, многочисленные повара. Каждый из них занят своим делом, однако они все являются частицами одного целого. Любое действие официанта непременно отразится на поваре, а слова босса в адрес одного из подчиненных могут пагубно сказаться на всем коллективе.
Талант главного героя не становится его золотой жилой. Он – блестящий шеф-повар, который давно упустил свой звездный час. Из-за этого он начинает выпивать, принимать запрещенные вещества и даже мстить.
У истории открытый финал. Авторы не раскрывают, что станет с героем после кульминации, предоставляя возможность зрителю самому подумать над этим.
Лента была номинирована на награды в 14 номинациях на престижных кинофестивалях. Британская независимая кинопремия присудила победу фильму в категориях «Лучший звук», «Лучшая операторская работа», «Лучший кастинг». Также лауреатом стала актриса Винетт Робинсон за лучшую роль второго плана.
Сыгравшие супругов Стивен Грэм и Ханна Уолтерс женаты в реальной жизни. Актер также снимался с Филом Барантини в мини-сериале HBO «Братья по оружию» (2001).
Первоначально было запланировано 8 съемочных сессий, дважды за вечер в течение четырех дней в марте 2020 года, как раз в то время, когда в Великобритании разрасталась пандемия COVID-19. После первого дня Стивен Грэм и продюсеры решили, что слишком опасно держать вместе столько людей, поэтому съемки были сокращены до двух дней, в результате чего было сделано всего четыре дубля, третий из которых был использован для итогового фильма.
Фильм был снят одним планом. Реквизит прятали в разных местах съемочной площадки и доставали, когда камера находилась в другом месте.
В самый оживленный вечер года в популярном ресторане Лондона шеф-повар Энди Джонс рвет и мечет, а его команда балансирует на острие ножа. Вдобавок к ним приходит проверка, наносит визит ресторанный критик, а инвестор требует возврата вложенных денег. Сможет ли Энди справиться с кучей личных и профессиональных проблем, когда на кон поставлено все, ради чего он работал?