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Boiling Point

Точка кипения, 2021

2021 / Великобритания
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Динамичный британский триллер о сложной работе шеф-повара
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Лента была снята за несколько дублей, а в финальном монтаже использовался лишь один из них. Вдобавок к нестандартному авторскому подходу, основная часть событий происходит в одно время и в одной локации – в ресторане, где царит атмосфера хаоса.

Главный герой погружен в отчаяние. Он не может договориться с сыном, не зарекомендовал себя на работе перед боссом и не наладил личную жизнь. Персонаж страдает от депрессии и кипит от злости из-за несправедливости к нему.

Помимо главного героя, в формировании микроклимата в ресторане участвуют и другие персонажи – официанты, гости заведения, многочисленные повара. Каждый из них занят своим делом, однако они все являются частицами одного целого. Любое действие официанта непременно отразится на поваре, а слова босса в адрес одного из подчиненных могут пагубно сказаться на всем коллективе.

Талант главного героя не становится его золотой жилой. Он – блестящий шеф-повар, который давно упустил свой звездный час. Из-за этого он начинает выпивать, принимать запрещенные вещества и даже мстить.

У истории открытый финал. Авторы не раскрывают, что станет с героем после кульминации, предоставляя возможность зрителю самому подумать над этим.

Лента была номинирована на награды в 14 номинациях на престижных кинофестивалях. Британская независимая кинопремия присудила победу фильму в категориях «Лучший звук», «Лучшая операторская работа», «Лучший кастинг». Также лауреатом стала актриса Винетт Робинсон за лучшую роль второго плана.

Сыгравшие супругов Стивен Грэм и Ханна Уолтерс женаты в реальной жизни. Актер также снимался с Филом Барантини в мини-сериале HBO «Братья по оружию» (2001).

Первоначально было запланировано 8 съемочных сессий, дважды за вечер в течение четырех дней в марте 2020 года, как раз в то время, когда в Великобритании разрасталась пандемия COVID-19. После первого дня Стивен Грэм и продюсеры решили, что слишком опасно держать вместе столько людей, поэтому съемки были сокращены до двух дней, в результате чего было сделано всего четыре дубля, третий из которых был использован для итогового фильма.

Фильм был снят одним планом. Реквизит прятали в разных местах съемочной площадки и доставали, когда камера находилась в другом месте.

В самый оживленный вечер года в популярном ресторане Лондона шеф-повар Энди Джонс рвет и мечет, а его команда балансирует на острие ножа. Вдобавок к ним приходит проверка, наносит визит ресторанный критик, а инвестор требует возврата вложенных денег. Сможет ли Энди справиться с кучей личных и профессиональных проблем, когда на кон поставлено все, ради чего он работал?

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 26 мая 2022
Премьера онлайн 23 ноября 2021
Премьера в мире 5 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Фил Барантини
Фил Барантини
В ролях
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Винетт Робинсон
Винетт Робинсон
Ханна Уолтерс
Ханна Уолтерс
Рэй Пантаки
Рэй Пантаки
Малачи Кирби
Малачи Кирби
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Точка кипения 2 постера
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Точка кипения
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за 1 рубль
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Переутомленный шеф-повар Энди Джонс влетает в ресторан, где его ожидает ажиотаж перед Рождеством. Пока герой вымещает стресс на других сотрудниках, напряжение только нарастает: сначала проверка, а потом визит ресторанного критика и обслуживание многочисленных посетителей заставляют каждого работника почувствовать себя на грани нервного срыва. Точка кипения Без какого-либо предисловия мы, подобно самому Энди, врываемся в фильм и становимся свидетелями одного плохого рабочего дня.…
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Наталья Волохо 5 июня 2022, 09:52
Скучный
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