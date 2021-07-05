Точка кипения, 2021

Лента была снята за несколько дублей, а в финальном монтаже использовался лишь один из них. Вдобавок к нестандартному авторскому подходу, основная часть событий происходит в одно время и в одной локации – в ресторане, где царит атмосфера хаоса.

Главный герой погружен в отчаяние. Он не может договориться с сыном, не зарекомендовал себя на работе перед боссом и не наладил личную жизнь. Персонаж страдает от депрессии и кипит от злости из-за несправедливости к нему.

Помимо главного героя, в формировании микроклимата в ресторане участвуют и другие персонажи – официанты, гости заведения, многочисленные повара. Каждый из них занят своим делом, однако они все являются частицами одного целого. Любое действие официанта непременно отразится на поваре, а слова босса в адрес одного из подчиненных могут пагубно сказаться на всем коллективе.

Талант главного героя не становится его золотой жилой. Он – блестящий шеф-повар, который давно упустил свой звездный час. Из-за этого он начинает выпивать, принимать запрещенные вещества и даже мстить.

У истории открытый финал. Авторы не раскрывают, что станет с героем после кульминации, предоставляя возможность зрителю самому подумать над этим.