Падение Луны, 2022

Действие ленты происходит в альтернативной вселенной, где Луна неожиданно сходит со своей привычной орбиты и начинает приближаться к нашей планете, вызывая тем самым множественные катаклизмы и разрушения и представляя опасность для множества людей. «Падение Луны» — редкий представитель жанра «фильм-катастрофа», которые не так уж и часто появляются в отечественном прокате. Понравится всем, кто любит пощекотать себе нервы во время просмотра.
Режиссером ленты выступил прославленный кинематографист Роланд Эммерих, чье имя неразрывно связано с фильмами-катастрофами. Для многих Эммерих — это в первую очередь постановщик картин «Послезавтра», «День независимости», «Патриот». В свое время режиссер номинировался на специальный приз Берлинале.
Главную женскую роль в картине исполнит известная голливудская артистка Холли Берри, лауреатка множества кинематографических наград, в том числе, престижной премии американских киноакадемиков. Многие помнят Берри по фильмам «Женщина-кошка», «Бал монстров», а также франшизе «Люди Икс».
Одну из небольших ролей в «Падении Луны» исполнил легендарный американский актер Дональд Сазерленд, двукратный лауреат премии «Оскар», прославившийся после выхода лент «Двадцатый век», «Гордость и предубеждение», «Джонни берет ружье» и многих других.
Релиз «Падения Луны» намечен на начало февраля 2022 года. Для многих поход на этот фильм станет прекрасным шансом провести время в окружении семьи и других близких людей. Новую работу Эммериха сможет оценить зритель абсолютно любого возраста.
О начале разработки фильма стало известно еще в 2019 году. Тогда же сообщалось, что место режиссера займет Роланд Эммерих. Однако фактический продакшн «Падения Луны» стартовал только в прошлом году.
Известно, что бюджет картины составил сто пятьдесят миллионов долларов, что на данный момент делает «Падение Луны» одним из самых дорогих проектов за всю историю кинематографа. Не исключено, что немалые суммы также будут потрачены на маркетинг катастрофы по всему миру.
Первоначально релиз фильма должен был состояться осенью 2021 года, однако из-за распространения эпидемии и не лучших условий в мировом прокате создатели решили отложить премьеру больше чем на полгода. В итоге «Падение Луны» выйдет только в феврале 2022 года.
Одну из главных мужских ролей в фильме исполнил голливудский актер Патрик Уилсон, знакомый многим по фильмам мастера хорроров Джеймса Вана. Кроме того, Уилсон сыграл в таких лентах, как «Призрак оперы» и «Хранители».
Компанию Уилсону в «Падении Луны» составил голливудский актер Чарли Пламмер, обладатель специального приза Венецианского кинофестиваля и в целом довольно перспективный молодой исполнитель, известный по драме «Положитесь на Пита».
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