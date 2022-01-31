Падение Луны, 2022

Действие ленты происходит в альтернативной вселенной, где Луна неожиданно сходит со своей привычной орбиты и начинает приближаться к нашей планете, вызывая тем самым множественные катаклизмы и разрушения и представляя опасность для множества людей. «Падение Луны» — редкий представитель жанра «фильм-катастрофа», которые не так уж и часто появляются в отечественном прокате. Понравится всем, кто любит пощекотать себе нервы во время просмотра.

Режиссером ленты выступил прославленный кинематографист Роланд Эммерих, чье имя неразрывно связано с фильмами-катастрофами. Для многих Эммерих — это в первую очередь постановщик картин «Послезавтра», «День независимости», «Патриот». В свое время режиссер номинировался на специальный приз Берлинале.

Главную женскую роль в картине исполнит известная голливудская артистка Холли Берри, лауреатка множества кинематографических наград, в том числе, престижной премии американских киноакадемиков. Многие помнят Берри по фильмам «Женщина-кошка», «Бал монстров», а также франшизе «Люди Икс».

Одну из небольших ролей в «Падении Луны» исполнил легендарный американский актер Дональд Сазерленд, двукратный лауреат премии «Оскар», прославившийся после выхода лент «Двадцатый век», «Гордость и предубеждение», «Джонни берет ружье» и многих других.

Релиз «Падения Луны» намечен на начало февраля 2022 года. Для многих поход на этот фильм станет прекрасным шансом провести время в окружении семьи и других близких людей. Новую работу Эммериха сможет оценить зритель абсолютно любого возраста.