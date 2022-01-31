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Падение Луны Падение Луны
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Moonfall

Падение Луны, 2022

2022 / США / Канада / Китай
6.4 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Голливудский фильм-катастрофа от режиссера «Дня независимости»
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие ленты происходит в альтернативной вселенной, где Луна неожиданно сходит со своей привычной орбиты и начинает приближаться к нашей планете, вызывая тем самым множественные катаклизмы и разрушения и представляя опасность для множества людей. «Падение Луны» — редкий представитель жанра «фильм-катастрофа», которые не так уж и часто появляются в отечественном прокате. Понравится всем, кто любит пощекотать себе нервы во время просмотра.

Режиссером ленты выступил прославленный кинематографист Роланд Эммерих, чье имя неразрывно связано с фильмами-катастрофами. Для многих Эммерих — это в первую очередь постановщик картин «Послезавтра», «День независимости», «Патриот». В свое время режиссер номинировался на специальный приз Берлинале.

Главную женскую роль в картине исполнит известная голливудская артистка Холли Берри, лауреатка множества кинематографических наград, в том числе, престижной премии американских киноакадемиков. Многие помнят Берри по фильмам «Женщина-кошка», «Бал монстров», а также франшизе «Люди Икс».

Одну из небольших ролей в «Падении Луны» исполнил легендарный американский актер Дональд Сазерленд, двукратный лауреат премии «Оскар», прославившийся после выхода лент «Двадцатый век», «Гордость и предубеждение», «Джонни берет ружье» и многих других.

Релиз «Падения Луны» намечен на начало февраля 2022 года. Для многих поход на этот фильм станет прекрасным шансом провести время в окружении семьи и других близких людей. Новую работу Эммериха сможет оценить зритель абсолютно любого возраста.

О начале разработки фильма стало известно еще в 2019 году. Тогда же сообщалось, что место режиссера займет Роланд Эммерих. Однако фактический продакшн «Падения Луны» стартовал только в прошлом году.

Известно, что бюджет картины составил сто пятьдесят миллионов долларов, что на данный момент делает «Падение Луны» одним из самых дорогих проектов за всю историю кинематографа. Не исключено, что немалые суммы также будут потрачены на маркетинг катастрофы по всему миру.

Первоначально релиз фильма должен был состояться осенью 2021 года, однако из-за распространения эпидемии и не лучших условий в мировом прокате создатели решили отложить премьеру больше чем на полгода. В итоге «Падение Луны» выйдет только в феврале 2022 года.

Одну из главных мужских ролей в фильме исполнил голливудский актер Патрик Уилсон, знакомый многим по фильмам мастера хорроров Джеймса Вана. Кроме того, Уилсон сыграл в таких лентах, как «Призрак оперы» и «Хранители».

Компанию Уилсону в «Падении Луны» составил голливудский актер Чарли Пламмер, обладатель специального приза Венецианского кинофестиваля и в целом довольно перспективный молодой исполнитель, известный по драме «Положитесь на Пита».

Таинственные силы смещают Луну с орбиты, устремляя спутник Земли к нашей планете.

Всего за несколько недель до столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер обнаруживает, что у нее есть решение по спасению человечества, но верят ей лишь двое: отставной астронавт, Брайан Харпер, и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман.

Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты темной стороны Луны.

6.4 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера онлайн 22 марта 2022
Премьера в мире 31 января 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
В ролях
Холли Берри
Холли Берри
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Джон Брэдли
Джон Брэдли
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Падение Луны 6 постеров
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Падение Луны
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Технологии шагнули далеко вперед, так что человечество продолжает бороздить звездные просторы. NASA в 2011 году запускает «Аполлон 11», но некоторые неисправности шаттла приходится отлаживать прямо в открытом космосе. Астронавты сталкиваются с инопланетным существом, которое атакует «Аполлон». Выжить удается лишь двоим, один из астронавтов погибает. Спустя несколько лет один из выживших космонавтов, Брайан Харпер (Патрик Уилсон), прозябает без денег, работы и…
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Максим Рубанов 4 февраля 2022, 01:09
РЕН-ТВ, по сравнению с этим фильмом, просто отдыхает
User 5 февраля 2022, 22:34
Такой дряни не видела давно.Чушь,натужные реплики,актерский состав очень слабый.Лавры 2012 недавали покоя создателям
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11 февраля 2022 19:17
«Чудаки навсегда» опередили в американском прокате блокбастер «Падение Луны» Тем временем «Человек-паук: Нет пути домой» все еще входит в топ-3 по уровню недельных сборов.
Написать
7 февраля 2022 12:27
Критики поделились первыми отзывами о фантастическом фильме-катастрофе «Падение Луны» Новинка от Роланда Эммериха не оставила их равнодушными.
Написать
4 февраля 2022 13:14
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