Тихая ночь, 2020

5 причин посмотреть фильм «Тихая ночь»
«Тихая ночь» — вариант для тех, кто устал от приторных мелодрам, переполняющих кинотеатры в зимние праздники. Скрещивая комедию с элементами социальной драмы и леденящего триллера, Камилль Гриффин предлагает свою версию Рождества, которая способна не только рассмешить, но и пощекотать нервы.
Праздничная атмосфера приправлена изрядной долей черного юмора, который придется по душе взрослой аудитории. События камерной ленты практически не выходят за пределы дома, однако остроумные диалоги не дадут заскучать ни на секунду, а сюжетные повороты удивят даже заядлых киноманов.
Обилие колоритных персонажей, у каждого из которых есть свои секреты в шкафу.
Очередная гениальная работа Киры Найтли, прославившейся благодаря франшизе «Пираты Карибского моря» и череде костюмных драм. Однако главной звездой оказывается отнюдь не она, а 14-летний Роман Гриффин Дэвис, под которого и писался сценарий.
Фильм «Тихая ночь» обязателен к просмотру тем, кто соскучился по большому британскому кино. Помимо крупных звезд экрана, в производстве участвовал сам Мэттью Вон, когда-то открывший миру талант Гая Ричи, а затем экранизировавший ряд культовых комиксов.
Полнометражный режиссерский дебют Камилль Гриффин, также написавшей оригинальный сценарий.
Премьера фильма «Тихая ночь» состоялась 16 сентября 2021 года на Международном кинофестивале в Торонто, а 3 декабря черная комедия вышла в прокат.
Кира Найтли и Мэттью Гуд, исполнившие главные роли, прежде вместе снимались в лентах «Опасные секреты» и «Игра в имитацию».
Образ Арта воплотил Роман Гриффин Дэвис, сын режиссера. Несмотря на юный возраст, начинающий актер уже успел прославиться благодаря военной трагикомедии «Кролик Джоджо», за которую получил номинацию на премию Золотой глобус.
Лили-Роуз Депп, сыгравшая Софи, является дочерью Джонни Деппа («Великий», «Пираты Карибского моря», «Сонная лощина») и Ванессы Паради («Кафе де Флор», «Девушка на мосту»).
Продюсером выступил Мэттью Вон, известный по хитам «Пипец» и «Kingsman».
Саундтрек к кинокартине написал популярный композитор Лорн Бэлф, музыку которого зрители могли услышать в сериалах «Корона», «Ломка», «Колесо времени»; фильмах «Миссия невыполнима: Протокол фантом», «Война будущего»; анимации «Дом», «Лего. Фильм: Бэтмен», «Мегамозг»; играм «Assassin's Creed», «Call of Duty», «Crysis 2».
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