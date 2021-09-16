Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тихая ночь Тихая ночь
Киноафиша Фильмы Тихая ночь
Silent Night

Тихая ночь, 2020

2020 / Великобритания
6.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Комедийный хоррор о праздничном семейном ужине с Кирой Найтли в главной роли
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 17
Не пойду 10
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Тихая ночь»

«Тихая ночь» — вариант для тех, кто устал от приторных мелодрам, переполняющих кинотеатры в зимние праздники. Скрещивая комедию с элементами социальной драмы и леденящего триллера, Камилль Гриффин предлагает свою версию Рождества, которая способна не только рассмешить, но и пощекотать нервы.

Праздничная атмосфера приправлена изрядной долей черного юмора, который придется по душе взрослой аудитории. События камерной ленты практически не выходят за пределы дома, однако остроумные диалоги не дадут заскучать ни на секунду, а сюжетные повороты удивят даже заядлых киноманов.

Обилие колоритных персонажей, у каждого из которых есть свои секреты в шкафу.

Очередная гениальная работа Киры Найтли, прославившейся благодаря франшизе «Пираты Карибского моря» и череде костюмных драм. Однако главной звездой оказывается отнюдь не она, а 14-летний Роман Гриффин Дэвис, под которого и писался сценарий.

Фильм «Тихая ночь» обязателен к просмотру тем, кто соскучился по большому британскому кино. Помимо крупных звезд экрана, в производстве участвовал сам Мэттью Вон, когда-то открывший миру талант Гая Ричи, а затем экранизировавший ряд культовых комиксов.

Полнометражный режиссерский дебют Камилль Гриффин, также написавшей оригинальный сценарий.

Премьера фильма «Тихая ночь» состоялась 16 сентября 2021 года на Международном кинофестивале в Торонто, а 3 декабря черная комедия вышла в прокат.

Кира Найтли и Мэттью Гуд, исполнившие главные роли, прежде вместе снимались в лентах «Опасные секреты» и «Игра в имитацию».

Образ Арта воплотил Роман Гриффин Дэвис, сын режиссера. Несмотря на юный возраст, начинающий актер уже успел прославиться благодаря военной трагикомедии «Кролик Джоджо», за которую получил номинацию на премию Золотой глобус.

Лили-Роуз Депп, сыгравшая Софи, является дочерью Джонни Деппа («Великий», «Пираты Карибского моря», «Сонная лощина») и Ванессы Паради («Кафе де Флор», «Девушка на мосту»).  

Продюсером выступил Мэттью Вон, известный по хитам «Пипец» и «Kingsman».

Саундтрек к кинокартине написал популярный композитор Лорн Бэлф, музыку которого зрители могли услышать в сериалах «Корона», «Ломка», «Колесо времени»; фильмах «Миссия невыполнима: Протокол фантом», «Война будущего»; анимации «Дом», «Лего. Фильм: Бэтмен», «Мегамозг»; играм «Assassin's Creed», «Call of Duty», «Crysis 2».

Большая семья собирает друзей в английском загородном поместье, чтобы весело отпраздновать Рождество. Идеально всё, за исключением одного: все умрут…

6.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 января 2022
Премьера онлайн 3 декабря 2021
Премьера в мире 16 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Камилль Гриффин
Камилль Гриффин
В ролях
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Кира Найтли
Кира Найтли
Кирби Хауэлл-Баптист
Кирби Хауэлл-Баптист
Люси Панч
Люси Панч
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тихая ночь 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Тихая ночь смотреть онлайн

Тихая ночь
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Действие разворачивается в доме многодетной семьи Нелл (Кира Найтли) и Саймона (Мэттью Гуд). Родители готовятся принимать гостей, юный Арт (звезда «Кролика Джоджо» Роман Гриффин Дэвис) помогает нарезать овощи, а его братья (реальные братья Дэвиса) намываются в ванне. Вскоре прибывают гости: давние друзья Нелл и Саймона со своими возлюбленными и детьми. Кажется, дальше действие будет развиваться в духе типичных рождественских трагикомедий и мелодрам. Персонажи радуются друг…
Читать
worewolf.89 25 января 2022, 09:16
Осторожно!!! При просмотре Вы получите однозначную психологическую травму(бред безграничный).
Если Вы задумались сходить на данный… Читать дальше…
Дмитрий Морзюков 28 января 2022, 18:34
Согласен, на фильм идти не рекомендую никому.
Отзывы Написать
23 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Тихая ночь
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Московский кинорынок 2021»: презентация «Парадиз» С 6 по 9 декабря в столице проходит Московский международный кинорынок и форум Российский кинобизнес, в рамках которого крупнейшие кинопрокатчики представляют свои новинки. Рассказываем, что мы узнали в последний день мероприятия.
Написать
10 декабря 2021 17:14
Все умрут, но это нормально: вышел трейлер черной комедии «Тихая ночь» со звездным актерским составом В российских кинотеатрах фильм появится 2 декабря.
Написать
11 ноября 2021 11:10
Мультфильм «Монстры на каникулах: Трансформания» лишился даты выхода в российский прокат Как и мелодрама «Реальная любовь в замке».
Написать
27 сентября 2021 15:41
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши