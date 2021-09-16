Тихая ночь, 2020

5 причин посмотреть фильм «Тихая ночь»

«Тихая ночь» — вариант для тех, кто устал от приторных мелодрам, переполняющих кинотеатры в зимние праздники. Скрещивая комедию с элементами социальной драмы и леденящего триллера, Камилль Гриффин предлагает свою версию Рождества, которая способна не только рассмешить, но и пощекотать нервы.

Праздничная атмосфера приправлена изрядной долей черного юмора, который придется по душе взрослой аудитории. События камерной ленты практически не выходят за пределы дома, однако остроумные диалоги не дадут заскучать ни на секунду, а сюжетные повороты удивят даже заядлых киноманов.

Обилие колоритных персонажей, у каждого из которых есть свои секреты в шкафу.

Очередная гениальная работа Киры Найтли, прославившейся благодаря франшизе «Пираты Карибского моря» и череде костюмных драм. Однако главной звездой оказывается отнюдь не она, а 14-летний Роман Гриффин Дэвис, под которого и писался сценарий.

Фильм «Тихая ночь» обязателен к просмотру тем, кто соскучился по большому британскому кино. Помимо крупных звезд экрана, в производстве участвовал сам Мэттью Вон, когда-то открывший миру талант Гая Ричи, а затем экранизировавший ряд культовых комиксов.