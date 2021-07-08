Худший человек на свете, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг тридцатилетней женщины Джули, которая находится в глубоком экзистенциальном кризисе. После расставания с бойфрендом-писателем она начинает встречаться с молодым парнем, познакомившись с ним на какой-то вечеринке. «Худший человек на свете» — идеальный вариант для тех, кто любит авторский кинематограф и фильмы про жизнь здесь и сейчас.
Постановщиком ленты стал известный норвежец Йоаким Триер, который является дальним родственником культового датского режиссера. Сам Триер также причисляет себя к приверженцам европейской школы кино. Российским зрителям он может быть знаком по картинам «Тельма» и «Громче, чем бомбы».
«Худший человек на свете» попал в основной конкурс минувшего Каннского кинофестиваля. Лента была удостоена приза за лучшую женскую роль. Кроме того, новую драму Триера приняли очень тепло как критики, так и обычные зрители, которым уже довелось ознакомиться с лентой.
Главную женскую роль в ленте сыграла норвежка Ренате Реинсве, не очень известная в России, но довольно популярная у себя на родине. Реинсве снималась в таких фильмах, как «Осло, 31-го августа», «Женщины в мужских рубашках», «Феникс», «Добро пожаловать в Норвегию».
В данный момент рейтинг фильма на международном портале Rotten Tomatoes составляет 99%. Данный показатель говорит о высокой удовлетворенности и даже любви со стороны критиков.
Норвежская картина «Худший человек на свете» является одним из соискателей на «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм». Известно, что она попала в шорт-лист премии, однако о номинации (или ее отсутствии) станет известно чуть позже.
«Худший человек на свете» получил специальный приз коллегии кинокритиков из Нью-Йорка. Режиссер ленты Йоаким Триер также был отмечен специальной номинацией, но награду, увы, так и не получил.
«Худший человек на свете» удостоился внимания со стороны французской национальной премии «Сезар». Фильм претендует на приз в номинации «лучшая иностранная картина». Основные победители «Сезара» будут объявлены чуть позже.
Американская премьера «Худшего человека на свете» состоялась в рамках кинофестиваля, проходящего в канадском Торонто. На данном мероприятии не присуждают награды, однако зрители остались крайне довольны увиденным.
После показа в Каннах права на картину «Худший человек на свете» приобрела компания MUBI, именно она отвечала за ее распространение в ряде европейских стран. В России трагикомедию Йоакима Триера показывает прокатная компания «Артхаус». Премьера ожидается в конце марта 2022 года.
Джули часто оказывается в центре внимания. То она встречается с успешным автором комиксов, то кардинально меняет профессию, то красит волосы в новый яркий цвет. И, вроде, все ей дается легко, но свобода выбора не позволяет понять, кто она и кем хочет быть на самом деле.