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Худший человек на свете Худший человек на свете
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Verdens verste menneske

Худший человек на свете, 2021

2021 / Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Скандинавская комедийная драма о поиске своего места в жизни
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Действие фильма разворачивается вокруг тридцатилетней женщины Джули, которая находится в глубоком экзистенциальном кризисе. После расставания с бойфрендом-писателем она начинает встречаться с молодым парнем, познакомившись с ним на какой-то вечеринке. «Худший человек на свете» — идеальный вариант для тех, кто любит авторский кинематограф и фильмы про жизнь здесь и сейчас.

Постановщиком ленты стал известный норвежец Йоаким Триер, который является дальним родственником культового датского режиссера. Сам Триер также причисляет себя к приверженцам европейской школы кино. Российским зрителям он может быть знаком по картинам «Тельма» и «Громче, чем бомбы».

«Худший человек на свете» попал в основной конкурс минувшего Каннского кинофестиваля. Лента была удостоена приза за лучшую женскую роль. Кроме того, новую драму Триера приняли очень тепло как критики, так и обычные зрители, которым уже довелось ознакомиться с лентой.

Главную женскую роль в ленте сыграла норвежка Ренате Реинсве, не очень известная в России, но довольно популярная у себя на родине. Реинсве снималась в таких фильмах, как «Осло, 31-го августа», «Женщины в мужских рубашках», «Феникс», «Добро пожаловать в Норвегию».

В данный момент рейтинг фильма на международном портале Rotten Tomatoes составляет 99%. Данный показатель говорит о высокой удовлетворенности и даже любви со стороны критиков.

Норвежская картина «Худший человек на свете» является одним из соискателей на «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм». Известно, что она попала в шорт-лист премии, однако о номинации (или ее отсутствии) станет известно чуть позже.

«Худший человек на свете» получил специальный приз коллегии кинокритиков из Нью-Йорка. Режиссер ленты Йоаким Триер также был отмечен специальной номинацией, но награду, увы, так и не получил.

«Худший человек на свете» удостоился внимания со стороны французской национальной премии «Сезар». Фильм претендует на приз в номинации «лучшая иностранная картина». Основные победители «Сезара» будут объявлены чуть позже.

Американская премьера «Худшего человека на свете» состоялась в рамках кинофестиваля, проходящего в канадском Торонто. На данном мероприятии не присуждают награды, однако зрители остались крайне довольны увиденным.

После показа в Каннах права на картину «Худший человек на свете» приобрела компания MUBI, именно она отвечала за ее распространение в ряде европейских стран. В России трагикомедию Йоакима Триера показывает прокатная компания «Артхаус». Премьера ожидается в конце марта 2022 года.

Джули часто оказывается в центре внимания. То она встречается с успешным автором комиксов, то кардинально меняет профессию, то красит волосы в новый яркий цвет. И, вроде, все ей дается легко, но свобода выбора не позволяет понять, кто она и кем хочет быть на самом деле.

7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера онлайн 19 августа 2021
Премьера в мире 8 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Йоаким Триер
Йоаким Триер
В ролях
Андерс Даниелсен Лье
Андерс Даниелсен Лье
Мария Грация Ди Мео
Мария Грация Ди Мео
Ренате Реинсве
Ренате Реинсве
Херберт Нордрам
Херберт Нордрам
Ганс Олав Бреннер
Ганс Олав Бреннер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Худший человек на свете 4 постера
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Космос
21:50 от 180 ₽
Полное расписание и билеты

Худший человек на свете смотреть онлайн

Худший человек на свете
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Наша рецензия
Джули (Ренате Реинсве) – типичная европейская миллениалка. Ей уже под тридцать, она из респектабельной норвежской семьи, у неё всё в принципе есть, кроме понимания, зачем ей существовать и для чего. Вместе с героиней мы проживём несколько лет из её жизни и посмотрим, как она меняется и меняется ли. Пожалуй, признаком хоть какой-то кинематографической образованности скоро станет знание не одного Триера из Дании, а целых двух. Действительно, с первого успеха режиссёра «Осло,…
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Ирина Морозова 26 марта 2022, 00:56
Полёты во сне и наяву главной героини фильма "Худший человек на свете" кажутся поначалу значительно более лёгкими, непосредственными и… Читать дальше…
kamruz25 27 марта 2022, 23:28
Бесшабашная героиня вначале, потом, вроде, поумневшая. Очень длинный фильм. Двоякое чувство по фильму. Думаю, что рассказать невозможно, думаю, что… Читать дальше…
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