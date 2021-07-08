Худший человек на свете, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг тридцатилетней женщины Джули, которая находится в глубоком экзистенциальном кризисе. После расставания с бойфрендом-писателем она начинает встречаться с молодым парнем, познакомившись с ним на какой-то вечеринке. «Худший человек на свете» — идеальный вариант для тех, кто любит авторский кинематограф и фильмы про жизнь здесь и сейчас.

Постановщиком ленты стал известный норвежец Йоаким Триер, который является дальним родственником культового датского режиссера. Сам Триер также причисляет себя к приверженцам европейской школы кино. Российским зрителям он может быть знаком по картинам «Тельма» и «Громче, чем бомбы».

«Худший человек на свете» попал в основной конкурс минувшего Каннского кинофестиваля. Лента была удостоена приза за лучшую женскую роль. Кроме того, новую драму Триера приняли очень тепло как критики, так и обычные зрители, которым уже довелось ознакомиться с лентой.

Главную женскую роль в ленте сыграла норвежка Ренате Реинсве, не очень известная в России, но довольно популярная у себя на родине. Реинсве снималась в таких фильмах, как «Осло, 31-го августа», «Женщины в мужских рубашках», «Феникс», «Добро пожаловать в Норвегию».

В данный момент рейтинг фильма на международном портале Rotten Tomatoes составляет 99%. Данный показатель говорит о высокой удовлетворенности и даже любви со стороны критиков.