Аллея кошмаров, 2021

Основное действие криминального триллера сконцентрировано на мошеннике, который объединяется с талантливым профессором психиатрии, чтобы обманывать наивных людей, якобы читая их мысли. По ходу развития событий герои попадают в довольно опасную историю. «Аллея кошмаров» — идеальный вариант для всех поклонников ретро-фильмов, он также подойдет любителям авторского кинематографа.
Постановщиком триллера стал мексиканский кинематографист Гильермо дель Торо, дважды обладатель премии «Оскар», широко известный по всему миру по своим фильмам «Лабиринт Фавна», дилогии «Хеллбой», а также готическому триллеру «Багровый пик».
Главную мужскую роль в картине исполнил известнейший актер Брэдли Купер, восьмикратный номинант на премию «Оскар». Многие зрители полюбили Купера после выхода трилогии «Мальчишник в Вегасе». Не так давно Брэдли также дебютировал в качестве режиссера, сняв картину «Звезда родилась».
Главную женскую роль в фильме исполнила не менее известнейшая актриса Кейт Бланшетт. Многие зрители помнят и любят ее по фэнтезийной трилогии «Властелин колец», где Бланшетт исполнила роль загадочной эльфийки. Актриса также снялась в фильмах «Авиатор», «Талантливый мистер Рипли» и многих других.
«Аллея кошмаров» является одним из фаворитов предстоящего наградного сезона: фильм был высоко оценен западными критиками, которые уже успели посмотреть его на пресс-показах. Не исключено, что «Аллея кошмаров» будет претендовать на премию американской киноакадемии.
Разработка проекта ведется еще с 2017 года. Сами съемки начались только в начале 2020-го, но в итоге были приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. В сентябре того же года производство фильма возобновилось. В качестве локаций были выбраны улицы канадского Торонто.
Известно, что в 2019 году Леонардо ДиКаприо обсуждал с продюсерами свое участие в проекте. Однако по итогу актер выбыл из фильма, и его место занял Брэдли Купер. А ДиКаприо начал работу над нетфликсовской комедией Адама МакКея.
«Аллея кошмара» стала второй совместной работой Кейт Бланшетт и Руни Мары. До этого знаменитости вместе снимались в рождественской мелодраме «Кэрол», где исполнили роли влюбленной пары.
«Аллея кошмара» является второй адаптацией известного романа Уильяма Линзи Грэшема. Первый фильм был снят еще в середине сороковых годов. Известно, что версия Гильермо дель Торо во многом вторит оригинальной ленте, которая считается эталонной классикой.
Помимо Купера, Мары и Бланшетт в картине появятся Тони Коллетт, а также легендарный Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс и многие другие. Рон Перлман также уже неоднократно появлялся в других работах дель Торо.
Амбициозный мошенник, умеющий, как никто, заговаривать зубы своим жертвам, сталкивается с доктором психиатрии, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам.