Аллея кошмаров, 2021

Основное действие криминального триллера сконцентрировано на мошеннике, который объединяется с талантливым профессором психиатрии, чтобы обманывать наивных людей, якобы читая их мысли. По ходу развития событий герои попадают в довольно опасную историю. «Аллея кошмаров» — идеальный вариант для всех поклонников ретро-фильмов, он также подойдет любителям авторского кинематографа.

Постановщиком триллера стал мексиканский кинематографист Гильермо дель Торо, дважды обладатель премии «Оскар», широко известный по всему миру по своим фильмам «Лабиринт Фавна», дилогии «Хеллбой», а также готическому триллеру «Багровый пик».

Главную мужскую роль в картине исполнил известнейший актер Брэдли Купер, восьмикратный номинант на премию «Оскар». Многие зрители полюбили Купера после выхода трилогии «Мальчишник в Вегасе». Не так давно Брэдли также дебютировал в качестве режиссера, сняв картину «Звезда родилась».

Главную женскую роль в фильме исполнила не менее известнейшая актриса Кейт Бланшетт. Многие зрители помнят и любят ее по фэнтезийной трилогии «Властелин колец», где Бланшетт исполнила роль загадочной эльфийки. Актриса также снялась в фильмах «Авиатор», «Талантливый мистер Рипли» и многих других.

«Аллея кошмаров» является одним из фаворитов предстоящего наградного сезона: фильм был высоко оценен западными критиками, которые уже успели посмотреть его на пресс-показах. Не исключено, что «Аллея кошмаров» будет претендовать на премию американской киноакадемии.