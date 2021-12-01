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Аллея кошмаров Аллея кошмаров
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Nightmare Alley

Аллея кошмаров, 2021

2021 / США
7.5 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Детективный триллер о противостоянии двух искусных манипуляторов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Основное действие криминального триллера сконцентрировано на мошеннике, который объединяется с талантливым профессором психиатрии, чтобы обманывать наивных людей, якобы читая их мысли. По ходу развития событий герои попадают в довольно опасную историю. «Аллея кошмаров» — идеальный вариант для всех поклонников ретро-фильмов, он также подойдет любителям авторского кинематографа.

Постановщиком триллера стал мексиканский кинематографист Гильермо дель Торо, дважды обладатель премии «Оскар», широко известный по всему миру по своим фильмам «Лабиринт Фавна», дилогии «Хеллбой», а также готическому триллеру «Багровый пик».

Главную мужскую роль в картине исполнил известнейший актер Брэдли Купер, восьмикратный номинант на премию «Оскар». Многие зрители полюбили Купера после выхода трилогии «Мальчишник в Вегасе». Не так давно Брэдли также дебютировал в качестве режиссера, сняв картину «Звезда родилась».

Главную женскую роль в фильме исполнила не менее известнейшая актриса Кейт Бланшетт. Многие зрители помнят и любят ее по фэнтезийной трилогии «Властелин колец», где Бланшетт исполнила роль загадочной эльфийки. Актриса также снялась в фильмах «Авиатор», «Талантливый мистер Рипли» и многих других.

«Аллея кошмаров» является одним из фаворитов предстоящего наградного сезона: фильм был высоко оценен западными критиками, которые уже успели посмотреть его на пресс-показах. Не исключено, что «Аллея кошмаров» будет претендовать на премию американской киноакадемии.

Разработка проекта ведется еще с 2017 года. Сами съемки начались только в начале 2020-го, но в итоге были приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. В сентябре того же года производство фильма возобновилось. В качестве локаций были выбраны улицы канадского Торонто.

Известно, что в 2019 году Леонардо ДиКаприо обсуждал с продюсерами свое участие в проекте. Однако по итогу актер выбыл из фильма, и его место занял Брэдли Купер. А ДиКаприо начал работу над нетфликсовской комедией Адама МакКея.

«Аллея кошмара» стала второй совместной работой Кейт Бланшетт и Руни Мары. До этого знаменитости вместе снимались в рождественской мелодраме «Кэрол», где исполнили роли влюбленной пары.

«Аллея кошмара» является второй адаптацией известного романа Уильяма Линзи Грэшема. Первый фильм был снят еще в середине сороковых годов. Известно, что версия Гильермо дель Торо во многом вторит оригинальной ленте, которая считается эталонной классикой.

Помимо Купера, Мары и Бланшетт в картине появятся Тони Коллетт, а также легендарный Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс и многие другие. Рон Перлман также уже неоднократно появлялся в других работах дель Торо.

Амбициозный мошенник, умеющий, как никто, заговаривать зубы своим жертвам, сталкивается с доктором психиатрии, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам.

7.5 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 20 января 2022
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 1 декабря 2021
Возраст 18+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Руни Мара
Руни Мара
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аллея кошмаров 13 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Какой сценарий нужно было предложить ужасному сказочнику Гильермо дель Торо, чтобы он захотел снять фильм о реальном мире? Правильно, карнавальный. В нашей жизни, если задуматься, тоже полно всякой мистики и чертовщины. Особенно много ее было в те времена, когда технологии были еще не так развиты и люди с удовольствием купались в собственных заблуждениях и верованиях. В телепатию, потусторонние силы, жизнь после смерти, доллар по 35… Итак, Америка конца 30-х. Обаятельный, но чуть…
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Крикса 21 января 2022, 17:36
Наконец-то кино, которое хочется порекомендовать к просмотру !🤓
Елена Несмеева 21 января 2022, 09:38
Это не тот фильм ужасов, к которому мы привыкли ( например "Крик"), это вдумчивый, напряженный, качественный триллер, с долгим… Читать дальше…
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110 голосов
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26 апреля 2022 15:53
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26 марта 2022 10:37
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