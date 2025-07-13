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Киноафиша Статьи «Садист, которому веришь»: нейросеть вычислила самого омерзительного злодея в истории кино СССР — и Горбатый не попал даже в топ-2

«Садист, которому веришь»: нейросеть вычислила самого омерзительного злодея в истории кино СССР — и Горбатый не попал даже в топ-2

13 июля 2025 20:03
«Садист, которому веришь»: нейросеть вычислила самого омерзительного злодея в истории кино СССР — и Горбатый не попал даже в топ-2

Беспристрастный ИИ привел доводы, с которыми сложно спорить.

Играть подонка — высший пилотаж для советского актера. Многие признавались: мерзавцы интереснее героев, потому что злодея ты «лепишь» с нуля, привносишь в образ что-то свое. И наконец-то нейросеть помогла закрыть спор «Кто из советских злодеев самый отвратительный?». ИИ сформулировал три критерия — харизма, подлость, «страшность» (каждый параметр по 10 баллов), а также выделил пул, из которого выбирает самого-самого — и понеслось.

Кто на скамье подсудимых

Олег Басилашвили — граф Мерзляев («О бедном гусаре...»), в «Служебном романе» — Самохвалов, скользкий, как уж на сковородке. А Воланд у Бортко — это уже демон в прямом смысле, чистое зло с улыбкой.

«Садист, которому веришь»: нейросеть вычислила самого омерзительного злодея в истории кино СССР — и Горбатый не попал даже в топ-2

Иван Бортник — несчастный Промокашка из «Места встречи». Казалось бы, мелкий жулик, но такой реалистичный, что смотреть на него неприятно до мурашек.

Армен Джигарханян — «Горбатый». Главарь «Черной кошки» — почти народный любимец среди злодеев. Его боялись, но им же и восторгались.

Владимир Трещалов — Лютый из «Неуловимых мстителей». Легендарный садист, беспощадный к детям и старикам. Даже водителем троллейбуса был — но зритель помнит только Сидора Лютого.

Георгий Бурков — Губошлеп («Калина красная»). Пьяница и трус, да с такой мерзкой душонкой, что смотреть тошно.

«Садист, которому веришь»: нейросеть вычислила самого омерзительного злодея в истории кино СССР — и Горбатый не попал даже в топ-2

Леонид Филатов — Виктор Грач («Грачи»). Настоящий хищник — обаятельный, умный и смертельно опасный. Филатов сделал его настолько настоящим, что у зрителей мороз по коже.

Андрей Харитонов — Ланс Фортескью («Тайна черных дроздов»). Он мог бы быть героем-любовником, но стал холодным убийцей с ангельским лицом.

Юрий Смирнов — Петр Полипов («Вечный зов»). Человек, которого ненавидела вся страна. Тихий «стукач» и предатель. Настоящий демон советской кухни — его ругали так, будто он был не вымышленным, а вполне реальным соседом по лестничной клетке.

Финальный вердикт нейросети

«Садист, которому веришь»: нейросеть вычислила самого омерзительного злодея в истории кино СССР — и Горбатый не попал даже в топ-2

3 место — Горбатый

«Джигарханян играл его с таким шиком, что Горбатый стал культовым воровским романтиком. Харизма — 10 из 10. Но чересчур обаятелен — это его и сгубило, почти жалко, что не на твоей стороне».

«Садист, которому веришь»: нейросеть вычислила самого омерзительного злодея в истории кино СССР — и Горбатый не попал даже в топ-2

2 место — Лютый

«Сидор Лютый не красив и не харизматичен. Зато он — чистое зло без остатка. Садист, которому веришь. Харизма — 8, подлость — 10, страшность — 10».

«Садист, которому веришь»: нейросеть вычислила самого омерзительного злодея в истории кино СССР — и Горбатый не попал даже в топ-2

1 место — Полипов

«Никто так не вызывал лютой бытовой ненависти, как Полипов. Он не убивает ножом, не стреляет. Он пишет доносы, стучит, врет и сдает родных».

За это нейросеть вручает ему титул «Главный кино-мерзавец СССР». Харизма — 9 (со своей ролью справился практически идеально), подлость — 10+, страшность — 10. Потому что Горбатого ты встретишь не каждый день, а Полипова — запросто.

Итого

Самый страшный враг — не из банды «Черная кошка» и не с маузером наперевес. Он тихий, домашний, вроде бы «свой» — и именно этим он по-настоящему опасен. Горбатый или Лютый приходят и уходят, а Полипов живет в соседней квартире, пишет доносы из-за угла, шепчет начальству про чужие слабости и всегда «за правду», пока портит тебе жизнь исподтишка.

Нейросеть сказала свое слово: самый мерзкий — тот, кто улыбается тебе в спину. Такого злодея не наказать, не посадить — он вечен, как шепот за закрытой дверью.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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