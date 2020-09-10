Один на один, 2020

«Один на один» — участник престижного Венецианского кинофестиваля 2020 года, добравшийся до проката лишь спустя полтора года. Картина получила высокие оценки критиков, отмечающих схожесть фильма с шедеврами таких мастеров, как Майк Ли и братья Дарденн.
Еще один повод познакомиться с кинолентой — выдающаяся игра Джеймса Нортона («Война и мир», «Маленькие женщины») и совсем юного дебютанта Дэниэла Ламонта. Между актерами образовалась подлинная химия, делающая историю предельно достоверной.
Обилие ярких второстепенных персонажей.
Отличный выбор для тех, кто любит авторское кино, зачастую остающееся без внимания широкой аудитории. Уберто Пазолини, известный по еще одной драме «Тихая жизнь», выступил не только режиссером, но и автором оригинального сценария. Прежде чем приступить к съемкам, он проделал колоссальную работу, изучив несколько идентичных случаев и проконсультировавшись с представителями органов опеки. Несмотря на мелодраматизм, происходящее соответствует действительности.
Сюжет, вдохновленный реальными событиями, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Будьте уверены, слезы прольет даже самый стойкий.
Премьера драмы «Один на один» состоялась на Венецианском кинофестивале 10 сентября 2020 года.
Съемки проходили в Северной Ирландии летом 2019 года. Выпуск фильма неоднократно сдвигался ввиду пандемии Covid-19.
Режиссером выступил итальянец Уберто Пазолини, племянник легендарного Лукино Висконти («Рокко и его братья», «Одержимость», «Леопард»). Начав с продюсирования, в 2008 году Пазолини переквалифицировался в постановщика, выпустив комедию «Дружбаны» по собственному сценарию. В 2012 вышла его вторая независимая картина «Остановившаяся жизнь» с участием Эдди Марсана. «Один на один» — лишь третий фильм режиссера.
Первое появление Дэниэля Ламонта на большом экране.
Джеймс Нортон, сыгравший роль отца-одиночки Джона, известен прежде всего по работе на телевидении. Актер появлялся в британских сериалах «Гранчестер», «Черное зеркало», «МакМафия», «Доктор Кто» и «Война и мир». Среди полнометражных релизов выделяются «Маленькие женщины», «Гонка» и «Коматозники».
Драма «Один на один» является копродукцией Италии, Великобритании и Румынии.
Кинофильм основан на реальной истории, прочитанной режиссером Умберто Пазолини на страницах британской газеты в 2017 году. В статье говорилось об отце, умирающем от рака и ищущем дом для своего сына. При работе над сценарием Пазолини консультировался с социальными работниками, занимавшимися этим делом. Кинематографист также добавил, что история отца-одиночки, воспитывающего трехлетнего сына без поддержки со стороны, стала поводом для углубленного исследования процесса усыновления.
Когда 34-летнему мойщику окон Джону остается жить всего несколько месяцев, он пытается сделать все возможное, чтобы обеспечить мальчику прекрасное будущее.