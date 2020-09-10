Один на один, 2020

«Один на один» — участник престижного Венецианского кинофестиваля 2020 года, добравшийся до проката лишь спустя полтора года. Картина получила высокие оценки критиков, отмечающих схожесть фильма с шедеврами таких мастеров, как Майк Ли и братья Дарденн.

Еще один повод познакомиться с кинолентой — выдающаяся игра Джеймса Нортона («Война и мир», «Маленькие женщины») и совсем юного дебютанта Дэниэла Ламонта. Между актерами образовалась подлинная химия, делающая историю предельно достоверной.

Обилие ярких второстепенных персонажей.

Отличный выбор для тех, кто любит авторское кино, зачастую остающееся без внимания широкой аудитории. Уберто Пазолини, известный по еще одной драме «Тихая жизнь», выступил не только режиссером, но и автором оригинального сценария. Прежде чем приступить к съемкам, он проделал колоссальную работу, изучив несколько идентичных случаев и проконсультировавшись с представителями органов опеки. Несмотря на мелодраматизм, происходящее соответствует действительности.

Сюжет, вдохновленный реальными событиями, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Будьте уверены, слезы прольет даже самый стойкий.