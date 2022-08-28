Сценаристом и режиссером фильма выступил Борис Акопов, для которого он является вторым полнометражным проектом. Его дебютной работой стала известная драма о «лихих 90-х» «Бык», где образ центрального персонажа воплотил Юрий Борисов («Купе номер шесть», «Петровы в гриппе»). «Бык» получил главный приз на Каннском кинофестивале.
Режиссеру Борису Акопову предложили снять российскую адаптацию нашумевшего корейского фильма «Паразиты», но он отказался, чтобы снять фильм с авторской идеей.
Продюсер Федор Попов сообщил, что картина является продолжением «Быка», второй частью трилогии.
Главный женский образ в картине представила выпускница ВГИК им. Герасимова, актриса Анастасия Кувшинова, известная по подростковому мини-сериалу «Урок демократии». Первый съемочный день пришелся на ее день рождения.
Анастасия Кувшинова призналась, что при первом же прочтении ее очень увлек сценарий.
Молодая девушка, занимающаяся эскорт-услугами, недавно стала матерью. Отца у ребёнка нет, и Кэт готова ради своего первенца на всё. Девушке придётся столкнуться с серьёзным внутренним конфликтом и совершить важный моральный выбор между материнским инстинктом и бизнесом, который приносил хороший доход.
|15 сентября 2022
|Россия
|Ракета Релизинг