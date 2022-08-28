Сценаристом и режиссером фильма выступил Борис Акопов, для которого он является вторым полнометражным проектом. Его дебютной работой стала известная драма о «лихих 90-х» «Бык», где образ центрального персонажа воплотил Юрий Борисов («Купе номер шесть», «Петровы в гриппе»). «Бык» получил главный приз на Каннском кинофестивале.

Режиссеру Борису Акопову предложили снять российскую адаптацию нашумевшего корейского фильма «Паразиты», но он отказался, чтобы снять фильм с авторской идеей.

Продюсер Федор Попов сообщил, что картина является продолжением «Быка», второй частью трилогии.

Главный женский образ в картине представила выпускница ВГИК им. Герасимова, актриса Анастасия Кувшинова, известная по подростковому мини-сериалу «Урок демократии». Первый съемочный день пришелся на ее день рождения.

Анастасия Кувшинова призналась, что при первом же прочтении ее очень увлек сценарий.