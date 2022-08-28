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Постер фильма Кэт
5.4
Кэт - Трейлер
Киноафиша Фильмы Кэт
5.4

Кэт

, 2022
Ket
Россия / драма / 18+
Драма о дорогой эскортнице, вынужденной уйти из бизнеса ради ребенка
Трейлеры
Постер фильма Кэт
5.4
Кэт - Трейлер
Кэт  Трейлер

Факты

О фильме

Сценаристом и режиссером фильма выступил Борис Акопов, для которого он является вторым полнометражным проектом. Его дебютной работой стала известная драма о «лихих 90-х» «Бык», где образ центрального персонажа воплотил Юрий Борисов («Купе номер шесть», «Петровы в гриппе»). «Бык» получил главный приз на Каннском кинофестивале.

Режиссеру Борису Акопову предложили снять российскую адаптацию нашумевшего корейского фильма «Паразиты», но он отказался, чтобы снять фильм с авторской идеей.

Продюсер Федор Попов сообщил, что картина является продолжением «Быка», второй частью трилогии.

Главный женский образ в картине представила выпускница ВГИК им. Герасимова, актриса Анастасия Кувшинова, известная по подростковому мини-сериалу «Урок демократии». Первый съемочный день пришелся на ее день рождения.

Анастасия Кувшинова призналась, что при первом же прочтении ее очень увлек сценарий.

Молодая девушка, занимающаяся эскорт-услугами, недавно стала матерью. Отца у ребёнка нет, и Кэт готова ради своего первенца на всё. Девушке придётся столкнуться с серьёзным внутренним конфликтом и совершить важный моральный выбор между материнским инстинктом и бизнесом, который приносил хороший доход.

В ролях

Анастасия Кувшинова
Анастасия Кувшинова
Ket
Дмитрий Карташов
Дмитрий Карташов
Alik
Егор Трухин
Егор Трухин
Maksim
Виктория Соловьева
Виктория Соловьева
Ogonek
Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян
Sergo
Григорий Багров
Григорий Багров
Glazunov
Yuna Bikireva
Masha
Даниэль Галеа
Franchesko
Василина Маковцева
Василина Маковцева
Taxi driver
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Mayskiy
Режиссер Борис Акопов
Сценарист Борис Акопов
Композитор Борис Акопов, Anton Bulle
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 28 августа 2022
Дата выхода
15 сентября 2022 Россия Ракета Релизинг
Бюджет 100 000 000 RUR
Сборы в мире $47 513
Производство Kinoprim Production, Stella
Другие названия
Ket, Кэт, Cat 24, Ket 24, Кэт 24

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Наша рецензия

Прекрасный фильм о маленьких (и не очень) пороках москвитян начала XXI века
Прекрасный фильм о маленьких (и не очень) пороках москвитян начала XXI века «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел…» — с этих строк начинается «Одиссея» гомеровского хитреца Улисса по землям Эллады. Одиссея же эскортницы Кэт (Анастасия Кувшинова), героини борисоакоповской обзорной экскурсии по злачным местам Москвы и населяющих ее чудовищ образца конца второй декады первого столетия третьего тысячелетия, начинается почти…
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