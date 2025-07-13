Посмотрел первые серии нового «Декстера» и простил создателям финал старого: сериал стал лучше во всем — можно включать даже хейтерам

Честно скажу: я терпеть не могу финал оригинального «Декстера». Ту абсурдную «сказку о лесорубе» в последнем сезоне мы до сих пор вспоминаем с нервным смешком. «Новая кровь» — вообще отдельная боль: идея-то хорошая, но реализация унылая и какой-то кривой фансервис. Так что, когда анонсировали «Декстер: Воскрешение», я приготовился к ещё одной издевке над брендом, который и так довели до позорного забвения. И как же я ошибался.

Посмотрел первые две серии — и знаете что? Это тот самый Декстера. И даже чуточку лучше.

Его не убьёшь топором — и пулями тоже

Если вдруг вы забыли: в «Новой крови» Харрисон пустил отцу пулю в грудь, и вроде как «всё, конец». Ну да, конечно! В «Воскрешении» Декстер каким-то образом воскресает и приходит в себя в местной больничке. Полиция молчит, старые знакомые либо в шоке, либо (сюрприз!) пытаются свести старые счёты. И бывшие коллеги не дремлют. Особенно Батиста, который теперь реально настроен закатать маньяка в бетон.

На бумаге всё это звучит как бред, который списали на коленке, чтобы вытянуть ещё денег. Но стоит включить первую серию — и вдруг этот цирк обретает смысл. Потому что здесь снова есть тот самый магический баланс: циничный юмор, внутренний монолог Декстера и правильная «тень» Гарри, который бубнит за спиной. Мгновенно ловишь тот самый вайб середины нулевых, когда Декстер шёл по Майами, а ты ждал, когда он уронит кого-нибудь на пластиковую плёнку.

Старые демоны и новая охота

Главное, чем цепляет «Воскрешение», — это не только фан-сервис (хотя и его хватает), а свежая фактура. Новый сеттинг — Нью-Йорк — смотрится как идеальная охотничья зона для маньяка-эстета. Манхэттен, мёрзлый бетон, переулки, дорогие лофты с грязными секретами — всё это отлично работает на контраст с привычными пальмами Майами.

И персонажи! Второстепенные герои по-настоящему интересны. Ума Турман, Питер Динклэйдж, Кристен Риттер, Нил Патрик Харрис — кто вообще набирал этот каст? Спасибо им! Все органично вписываются и играют как в лучшие свои годы.

А ещё радует, что Харрисон не скатился в нытика-ребёнка. Он отдельно в Нью-Йорке, впутывается в мутное дело и, судя по заделу, ещё даст отцу фору. В этом что-то есть: история наконец двигается вперёд, а не просто откапывает старый труп, чтобы ещё раз его обмыть.

90/84 на Rotten Tomatoes — честно и заслужено

Я понимаю, почему у сериала сейчас такие крепкие оценки. Это и правда возвращение к корням. Здесь есть динамика, закрученный детективный узел, пара классических «пластиковых комнат», а ещё — лёгкий привкус комедии, который делает Декстера именно таким обаятельным монстром, каким мы его полюбили. И главное — снова чувствуешь, что есть куда копать.

У создателей явно есть какой-то план, и они его придерживаются. Декстеру наконец-то дают поле для большой игры.

Пока всё складывается в редкий случай, когда студия услышала фанатов и не выжала франшизу досуха, а вдохнула в неё вторую жизнь. Да, тут можно спорить о правдоподобности сюжета — но кому вообще нужна правдоподобность, когда смотришь на Декстера с ножом и его жизнерадостного Темного пассажира за спиной? Лично мне — точно нет.

Да, этот маньяк всё ещё жив — и, чёрт побери, пусть живёт

Если вы так же ненавидели финал оригинала и «Новую кровь», но всё ещё храните на полке (или хотя бы в сердечке) диск с сезоном про Троицу — просто включите «Воскрешение». Эти две серии разрушили ожидания в самом прекрасном смысле. Я в полном восторге и жду следующий эпизод с таким азартом, какого у меня не было с 2010 года. Декстер наконец-то вернулся — и, похоже, надолго.

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