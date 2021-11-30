Ведьма: Возрождение, 2021

5 причин посмотреть фильм «Ведьма: Возрождение»

«Ведьма: Возрождение» — яркий представитель еврохоррора. Режиссер-постановщик Лука Габриэле Россетти привносит в классический сюжет о домах с привидениями немало новшеств, которые порадуют всех поклонников жанра.

Жуткая атмосфера, которая держит в напряжении с первого и до последнего кадра. Создатели ленты не злоупотребляют расхожим приемом «джампскейр» и делают ставку на практические эффекты в лучших традициях ужастиков прошлого столетия. На выходе получается по-настоящему олдскульный хоррор, при этом пугающий не хуже современный аналогов.

Блистательная операторская работа новичка Джованни Фичетола, дополненная мрачным саундтреком музыканта Трея Тоя.

Кинокартина Луки Габриэле Россетти — идеальный вариант для всех, кто устал от однотипных американских фильмов ужасов. Несмотря на традиционную завязку, автор избегает клише, а также предлагает объемных персонажей, которым хочется сопереживать.

Убедительная игра в исполнении молодых талантов, прежде никогда не получавших столько экранного времени. Отсутствие опыта не помешало им вжиться в образы и продемонстрировать мастерство, высоко оцененное зрителями со всего света.