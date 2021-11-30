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Ведьма: Возрождение Ведьма: Возрождение
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The Unkind

Ведьма: Возрождение, 2021

2021 / Великобритания
4.0 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Мистический хоррор о переселении душ
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Ведьма: Возрождение»

«Ведьма: Возрождение» — яркий представитель еврохоррора. Режиссер-постановщик Лука Габриэле Россетти привносит в классический сюжет о домах с привидениями немало новшеств, которые порадуют всех поклонников жанра.

Жуткая атмосфера, которая держит в напряжении с первого и до последнего кадра. Создатели ленты не злоупотребляют расхожим приемом «джампскейр» и делают ставку на практические эффекты в лучших традициях ужастиков прошлого столетия. На выходе получается по-настоящему олдскульный хоррор, при этом пугающий не хуже современный аналогов.

Блистательная операторская работа новичка Джованни Фичетола, дополненная мрачным саундтреком музыканта Трея Тоя.

Кинокартина Луки Габриэле Россетти — идеальный вариант для всех, кто устал от однотипных американских фильмов ужасов. Несмотря на традиционную завязку, автор избегает клише, а также предлагает объемных персонажей, которым хочется сопереживать.

Убедительная игра в исполнении молодых талантов, прежде никогда не получавших столько экранного времени. Отсутствие опыта не помешало им вжиться в образы и продемонстрировать мастерство, высоко оцененное зрителями со всего света.

Режиссерский дебют Луки Габриэле Россетти, снятый им по мотивам собственного рассказа. Прежде кинематографист работал мастером по визуальным эффектам. Соавторами сценария выступили Эндрю Коэн и Джо Пасторе.

По словам Россетти, проект задумывается как трилогия.

Сюжет основан на реальном случае, произошедшем 29 июля 2008 года. В этот день группа американских туристов (Эшли Фостер, Валери Мильтон, Джоди Саммерс, Крис Дейли, Ник Дженкинс, Марк Ривьера) благополучно приземлилась в Италии, а затем пропала без вести. В последний раз исчезнувших видели уезжающими из миланского аэропорта «Линате» на красно-белом минивэне. Спустя три недели итальянская полиция закрыла расследование, в то время как тела не обнаружены и по сей день.

Источником вдохновения послужили легенды о ведьмах, популярные на территории северного горного региона Италии.

Съемки проходили с мая по июль 2019 года на севере Италии и в Нью-Йорке. В качестве основной локации использована настоящая вилла 18 века, расположенная неподалеку от Милана.

В актерский состав вошли преимущественно малоизвестные исполнители и новички, прежде никогда не появлявшиеся на большом экране.

Музыку написал Трей Той, ранее работавший над саундтреком к триллеру «Ледяной капкан».

Шестеро друзей отправляются в отпуск. Им предстоит пережить самую страшную ночь в особняке, где они решили остановиться. Ведьма, обитающая там, должна вселиться в тело одной из девушек.

4.0 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера онлайн 30 ноября 2021
Премьера в мире 30 ноября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Лука Габриэле Россетти
Лука Габриэле Россетти
В ролях
Томмазо Базили
Томмазо Базили
Тэйлор Скинс
Тэйлор Скинс
Джулио Тропеа
Джулио Тропеа
Федерико Папа
Федерико Папа
Шерин Маццулли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ведьма: Возрождение 4 постера
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Ведьма: Возрождение смотреть онлайн

Ведьма: Возрождение
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за 1 рубль
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Наша рецензия
2008 год, Милан. Двери фамильного дома семьи Доминитреску распахиваются впервые за много лет, и среди пыльных коридоров снова слышится смех. Три парочки из Нью-Йорка собираются в ближайшие две недели греться под южным солнцем, пить пиво и веселиться – в общем, делать все, что положено юным и беззаботным. Но вскоре они понимают, что за проклятье оставило шикарный особняк пустующим на долгие годы. Два века назад увлечение сатанинскими ритуалами сыграло злую шутку с хозяйкой дома и всеми…
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blinnadyasergeevna 16 февраля 2022, 17:04
Фильм отстой. Спецэффекты ужасны.
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19 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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