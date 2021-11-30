Ведьма: Возрождение, 2021

5 причин посмотреть фильм «Ведьма: Возрождение»
«Ведьма: Возрождение» — яркий представитель еврохоррора. Режиссер-постановщик Лука Габриэле Россетти привносит в классический сюжет о домах с привидениями немало новшеств, которые порадуют всех поклонников жанра.
Жуткая атмосфера, которая держит в напряжении с первого и до последнего кадра. Создатели ленты не злоупотребляют расхожим приемом «джампскейр» и делают ставку на практические эффекты в лучших традициях ужастиков прошлого столетия. На выходе получается по-настоящему олдскульный хоррор, при этом пугающий не хуже современный аналогов.
Блистательная операторская работа новичка Джованни Фичетола, дополненная мрачным саундтреком музыканта Трея Тоя.
Кинокартина Луки Габриэле Россетти — идеальный вариант для всех, кто устал от однотипных американских фильмов ужасов. Несмотря на традиционную завязку, автор избегает клише, а также предлагает объемных персонажей, которым хочется сопереживать.
Убедительная игра в исполнении молодых талантов, прежде никогда не получавших столько экранного времени. Отсутствие опыта не помешало им вжиться в образы и продемонстрировать мастерство, высоко оцененное зрителями со всего света.
Режиссерский дебют Луки Габриэле Россетти, снятый им по мотивам собственного рассказа. Прежде кинематографист работал мастером по визуальным эффектам. Соавторами сценария выступили Эндрю Коэн и Джо Пасторе.
По словам Россетти, проект задумывается как трилогия.
Сюжет основан на реальном случае, произошедшем 29 июля 2008 года. В этот день группа американских туристов (Эшли Фостер, Валери Мильтон, Джоди Саммерс, Крис Дейли, Ник Дженкинс, Марк Ривьера) благополучно приземлилась в Италии, а затем пропала без вести. В последний раз исчезнувших видели уезжающими из миланского аэропорта «Линате» на красно-белом минивэне. Спустя три недели итальянская полиция закрыла расследование, в то время как тела не обнаружены и по сей день.
Источником вдохновения послужили легенды о ведьмах, популярные на территории северного горного региона Италии.
Съемки проходили с мая по июль 2019 года на севере Италии и в Нью-Йорке. В качестве основной локации использована настоящая вилла 18 века, расположенная неподалеку от Милана.
В актерский состав вошли преимущественно малоизвестные исполнители и новички, прежде никогда не появлявшиеся на большом экране.
Музыку написал Трей Той, ранее работавший над саундтреком к триллеру «Ледяной капкан».
Шестеро друзей отправляются в отпуск. Им предстоит пережить самую страшную ночь в особняке, где они решили остановиться. Ведьма, обитающая там, должна вселиться в тело одной из девушек.