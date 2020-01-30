Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Супер Майки Супер Майки
Киноафиша Фильмы Супер Майки
Onze jongens in Miami

Супер Майки, 2020

2020 / Нидерланды
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
Билеты от 200 ₽
Комедия о голландских стриптизерах, переехавших в Майами
Билеты от 200 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

Сиквел «Парней из Майами» 2016 года сочетает в себе черты таких жанров, как комедия, драма и музыкальный фильм. Кроме того, картина получилась эстетичной за счет профессиональной операторской работы и профессионально поставленных танцевальных сцен. Те, кому по вкусу «грязные танцы», обязательно оценят разнообразие номеров, большинство из которых эффектны и весьма эпатажны. Несмотря на откровенность некоторых сцен, фильм рекомендован к просмотру зрителям от 16 лет.

Фильм носит развлекательный характер. Он не отличается замысловатым сюжетом, сложными персонажами или оригинальными сюжетными линиями – таково кредо режиссера Йохана Нийенхейса. Зато вместо этого зрители смогут полюбоваться на полуобнаженных мужчин, насладиться их зажигательными танцами и захватывающими сексуальными сценами, а также вдоволь посмеяться над комичностью ситуаций, в которых они порой оказываются.

Фильм будет интересен как для женской, так и для мужской аудитории. Девушки смогут полюбоваться на сексуальных артистичных мужчин, которые прекрасно двигаются. А мужчин привлечет история о крепкой мужской дружбе, которая сложилась между главными героями.

Центральный мужской образ вновь воплотил Йим Баккум — нидерландский певец, актер кино и ТВ, телеведущий, победитель голландской версии «Танцев со звездами». Он успел полюбиться зрителям во всем мире по ролям в таких проектах, как «Любовь и секс на Ибице» (2013) и «Парни в Майами» (2020). В 2005 году заговорил голосом персонажа Гиппикса в анимационной ленте «Астерикс и викинги». В этом же году вместе с партнершей Джули Фрайер актер одержал победу в голландских «Танцах со звездами».

Режиссером картины выступил Йохан Нийенхейс. «Кубинская любовь» (2019) стала его шестым фильмом, получившим премию Platinum Film. В 2020 году «Брачный побег» получил номинацию на премию «Золотой теленок» за лучший полнометражный фильм. А «Супер Майки» стал вторым самым кассовым фильмом 2020 года.

Первая часть фильма, вышедшая в 2016 году, является вторым по посещаемости фильмом того года. Как и в случае со многими фильмами Нийенхейса, кинотеатры были полны посетителей, но критики были настроены не слишком позитивно. Несмотря на это, был снят второй фильм. После завершения съемок главные актеры и режиссер уже ведут переговоры о третьей части.

Актриса Ева ван де Вийдевен сама выразила желание поработать с Нийенхейсом. Она сумела использовать свою любовь к танцам в роли: Ева много лет увлекалась стрип-пластикой и посещала танцевальные занятия на пилоне.

Обаятельный стриптизер Джоррит и его лучший друг Бас направляются из Голландии в Майами, чтобы открыть свой стриптиз-клуб. Они начинают строительство, которое сопровождается весельем и горячими танцами.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 7 июля 2022
Премьера в мире 30 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Йохан Нийенхейс
Йохан Нийенхейс
В ролях
Йим Баккум
Йим Баккум
Мартин Фишер
Мартин Фишер
Юват Вестендорп
Юват Вестендорп
Ева ван де Вийдевен
Ева ван де Вийдевен
Малик Мохаммед
Малик Мохаммед
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Супер Майки 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
21:50 от 250 ₽
Prime Cinema
10:15 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Супер Майки» в кинотеатрах

Сегодня 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Супер Майки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
21:50 от 250 ₽
Prime Cinema Севастопольская
2D
10:15 от 200 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
23:20 от 250 ₽ 00:30 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши