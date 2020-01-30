Супер Майки, 2020

Сиквел «Парней из Майами» 2016 года сочетает в себе черты таких жанров, как комедия, драма и музыкальный фильм. Кроме того, картина получилась эстетичной за счет профессиональной операторской работы и профессионально поставленных танцевальных сцен. Те, кому по вкусу «грязные танцы», обязательно оценят разнообразие номеров, большинство из которых эффектны и весьма эпатажны. Несмотря на откровенность некоторых сцен, фильм рекомендован к просмотру зрителям от 16 лет.
Фильм носит развлекательный характер. Он не отличается замысловатым сюжетом, сложными персонажами или оригинальными сюжетными линиями – таково кредо режиссера Йохана Нийенхейса. Зато вместо этого зрители смогут полюбоваться на полуобнаженных мужчин, насладиться их зажигательными танцами и захватывающими сексуальными сценами, а также вдоволь посмеяться над комичностью ситуаций, в которых они порой оказываются.
Фильм будет интересен как для женской, так и для мужской аудитории. Девушки смогут полюбоваться на сексуальных артистичных мужчин, которые прекрасно двигаются. А мужчин привлечет история о крепкой мужской дружбе, которая сложилась между главными героями.
Центральный мужской образ вновь воплотил Йим Баккум — нидерландский певец, актер кино и ТВ, телеведущий, победитель голландской версии «Танцев со звездами». Он успел полюбиться зрителям во всем мире по ролям в таких проектах, как «Любовь и секс на Ибице» (2013) и «Парни в Майами» (2020). В 2005 году заговорил голосом персонажа Гиппикса в анимационной ленте «Астерикс и викинги». В этом же году вместе с партнершей Джули Фрайер актер одержал победу в голландских «Танцах со звездами».
Режиссером картины выступил Йохан Нийенхейс. «Кубинская любовь» (2019) стала его шестым фильмом, получившим премию Platinum Film. В 2020 году «Брачный побег» получил номинацию на премию «Золотой теленок» за лучший полнометражный фильм. А «Супер Майки» стал вторым самым кассовым фильмом 2020 года.
Первая часть фильма, вышедшая в 2016 году, является вторым по посещаемости фильмом того года. Как и в случае со многими фильмами Нийенхейса, кинотеатры были полны посетителей, но критики были настроены не слишком позитивно. Несмотря на это, был снят второй фильм. После завершения съемок главные актеры и режиссер уже ведут переговоры о третьей части.
Актриса Ева ван де Вийдевен сама выразила желание поработать с Нийенхейсом. Она сумела использовать свою любовь к танцам в роли: Ева много лет увлекалась стрип-пластикой и посещала танцевальные занятия на пилоне.
Обаятельный стриптизер Джоррит и его лучший друг Бас направляются из Голландии в Майами, чтобы открыть свой стриптиз-клуб. Они начинают строительство, которое сопровождается весельем и горячими танцами.