Супер Майки, 2020

Сиквел «Парней из Майами» 2016 года сочетает в себе черты таких жанров, как комедия, драма и музыкальный фильм. Кроме того, картина получилась эстетичной за счет профессиональной операторской работы и профессионально поставленных танцевальных сцен. Те, кому по вкусу «грязные танцы», обязательно оценят разнообразие номеров, большинство из которых эффектны и весьма эпатажны. Несмотря на откровенность некоторых сцен, фильм рекомендован к просмотру зрителям от 16 лет.

Фильм носит развлекательный характер. Он не отличается замысловатым сюжетом, сложными персонажами или оригинальными сюжетными линиями – таково кредо режиссера Йохана Нийенхейса. Зато вместо этого зрители смогут полюбоваться на полуобнаженных мужчин, насладиться их зажигательными танцами и захватывающими сексуальными сценами, а также вдоволь посмеяться над комичностью ситуаций, в которых они порой оказываются.

Фильм будет интересен как для женской, так и для мужской аудитории. Девушки смогут полюбоваться на сексуальных артистичных мужчин, которые прекрасно двигаются. А мужчин привлечет история о крепкой мужской дружбе, которая сложилась между главными героями.