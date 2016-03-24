Большая афера в маленьком городе, 2016

Массимо Гаудиозо («Добро пожаловать на Юг», «Страшные сказки») снял легкую комедию с социальным подтекстом о том, как важно бороться за свои права. Главные роли в картине исполнили итальянские актеры Фабио Воло, Сильвио Орландо («Молодой папа», «Замок в Италии»), Нандо Паоне («Реальность»), Карло Буччироссо («Великая красота», «Изумительный») и Мириам Леоне.

Действие фильма происходит в маленьком альпийском городе, где царит тотальная безработица. Для жителей забрезжил свет в конце тоннеля в виде фабрики, которую вот-вот должны открыть. Но запуск производства под угрозой, так как в штате обязательно должен быть врач, а в городе нет ни одного медика. Случайным образом в городе оказывается пластический хирург из Милана, изнеженный благами цивилизации и совсем не подготовленный к деревенским реалиям.