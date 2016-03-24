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Большая афера в маленьком городе Большая афера в маленьком городе
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Un paese quasi perfetto

Большая афера в маленьком городе, 2016

2016 / Италия
6.5 Оцените
16 голосов
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Массимо Гаудиозо («Добро пожаловать на Юг», «Страшные сказки») снял легкую комедию с социальным подтекстом о том, как важно бороться за свои права. Главные роли в картине исполнили итальянские актеры Фабио Воло, Сильвио Орландо («Молодой папа», «Замок в Италии»), Нандо Паоне («Реальность»), Карло Буччироссо («Великая красота», «Изумительный») и Мириам Леоне.  

Действие фильма происходит в маленьком альпийском городе, где царит тотальная безработица. Для жителей забрезжил свет в конце тоннеля в виде фабрики, которую вот-вот должны открыть. Но запуск производства под угрозой, так как в штате обязательно должен быть врач, а в городе нет ни одного медика. Случайным образом в городе оказывается пластический хирург из Милана, изнеженный благами цивилизации и совсем не подготовленный к деревенским реалиям. 

- Фильм является итальянской версией комедий «Большая афера» Дона МакКеллара и «Моя прекрасная глушь» Жана-Франсуа Пуле

- Режиссер Массимо Гаудиозо работал в качестве сценариста с Маттео Гарроне и Карло Вердоне и является автором сценария хита «Добро пожаловать на юг»

- Фабио Воло - известный певец и диджей
 

Для жителей маленького городка, затерянного в Доломитовых Альпах, открытие фабрики — надежда на спасение от тотальной безработицы. Но чтобы фабрика прошла аттестацию, в ее штате должен быть врач, которого в их городе нет. Волей случая оказавшийся в этой глуши эстетический хирург из Милана становится единственным кандидатом... Сможет ли рафинированный доктор, привыкший к роскошной жизни и клиентам совсем другого уровня, вынести отсутствие вайфая и суши-баров? Местным придется проявить изобретательность, доказывая гостю, что он оказался в лучшем месте на земле. 

6.5 Оцените
16 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера в мире 24 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Массимо Гаудиозо
Массимо Гаудиозо
В ролях
Фабио Воло
Фабио Воло
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Нандо Паоне
Нандо Паоне
Карло Буччироссо
Карло Буччироссо
Мириам Леоне
Мириам Леоне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большая афера в маленьком городе 2 постера
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Большая афера в маленьком городе смотреть онлайн

Большая афера в маленьком городе
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Жителям Пьетрамеццаны осталось только вспоминать, какими были их будни до закрытия шахты, где работала большая часть населения городка. Уже несколько лет горожане выстраиваются в очередь за пособием по безработице. Перспектива найти место дома у них не радужная. Кто мог ‒ уехал. Луч надежды у оставшихся появился, когда промышленники решали построить здесь фабрику. Мешает только одно – в городе давно нет врача. Без него производство в Пьетрамеццане не откроют. Выход из затруднительного…
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Любовь Макарова 19 июля 2018, 15:56
Фильм очень классный, интересный, потрясающе красиво снят, актеры очень хорошие!!! Всем-всем советую - сходите обязательно!!! Мы смотрели этот фильм в киноцентре Ленфильм, с субтитрами)
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