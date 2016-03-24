Большая афера в маленьком городе, 2016

Массимо Гаудиозо («Добро пожаловать на Юг», «Страшные сказки») снял легкую комедию с социальным подтекстом о том, как важно бороться за свои права. Главные роли в картине исполнили итальянские актеры Фабио Воло, Сильвио Орландо («Молодой папа», «Замок в Италии»), Нандо Паоне («Реальность»), Карло Буччироссо («Великая красота», «Изумительный») и Мириам Леоне.
Действие фильма происходит в маленьком альпийском городе, где царит тотальная безработица. Для жителей забрезжил свет в конце тоннеля в виде фабрики, которую вот-вот должны открыть. Но запуск производства под угрозой, так как в штате обязательно должен быть врач, а в городе нет ни одного медика. Случайным образом в городе оказывается пластический хирург из Милана, изнеженный благами цивилизации и совсем не подготовленный к деревенским реалиям.
- Фильм является итальянской версией комедий «Большая афера» Дона МакКеллара и «Моя прекрасная глушь» Жана-Франсуа Пуле
- Режиссер Массимо Гаудиозо работал в качестве сценариста с Маттео Гарроне и Карло Вердоне и является автором сценария хита «Добро пожаловать на юг»
- Фабио Воло - известный певец и диджей
Для жителей маленького городка, затерянного в Доломитовых Альпах, открытие фабрики — надежда на спасение от тотальной безработицы. Но чтобы фабрика прошла аттестацию, в ее штате должен быть врач, которого в их городе нет. Волей случая оказавшийся в этой глуши эстетический хирург из Милана становится единственным кандидатом... Сможет ли рафинированный доктор, привыкший к роскошной жизни и клиентам совсем другого уровня, вынести отсутствие вайфая и суши-баров? Местным придется проявить изобретательность, доказывая гостю, что он оказался в лучшем месте на земле.