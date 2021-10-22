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Развод в стиле кунг-фу Развод в стиле кунг-фу
Киноафиша Фильмы Развод в стиле кунг-фу
Kung Fu Zohra

Развод в стиле кунг-фу, 2022

2022 / Франция / Бельгия
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 18 августа 2022
Премьера в мире 22 октября 2021
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Мабру Эль Мекри
В ролях
Сабрина Уазани
Сабрина Уазани
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Шуэ Тиэнь
Оливия Коте
Оливия Коте
Эй Айдара
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Развод в стиле кунг-фу 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пионер
18:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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«Развод в стиле кунг-фу» в кинотеатрах

сб 23
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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