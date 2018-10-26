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Держать удар Держать удар
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Glass Jaw

Держать удар, 2018

2018 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Спортивная драма о боксере, попавшем в тюрьму
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Факты О фильме

Постановщиком фильма выступил Джефф Челентано, который в 1980-х и 1990-х годах и сам пробовался в качестве актера под псевдонимом Джефф Вестон (Вестон – фамилия матери). Его можно было видеть в таких лентах, как «Американский ниндзя: Схватка» или «Игрок», но в основном ему доставались небольшие роли второго плана.

Исполнивший центральную роль Ли Холафай начинал карьеру как модель, после чего предпочел актерское ремесло. Он снимался в видеоклипе певицы Келли Кларксон.

Боксерские навыки Холафай оттачивал в клубе City of Angels в Лос-Анджелесе под бдительным наблюдением его владельца. Он достиг успеха: главные «боевые» сцены удалось отснять всего за 3 дня.

Фильм об истории искупления Тревеса Остина, боксера-чемпиона, который потерял все, попав в тюрьму. После освобождения ему придется пройти через множество испытаний и трудностей, чтобы вернуть свою репутацию, чемпионский пояс и настоящую любовь.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 июля 2022
Премьера онлайн 26 октября 2018
Премьера в мире 26 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Джефф Челентано
Джефф Челентано
В ролях
Джон Грайз
Джон Грайз
Рейнальдо Гальегос
Рейнальдо Гальегос
Ли Холафай
Ли Холафай
Коррина Рико
Коррина Рико
Брэндон Скленар
Брэндон Скленар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Держать удар 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Стар Kvartal
19:30 от 380 ₽
Синема Стар МТК «ЕвроПарк»
19:10 от 430 ₽
Полное расписание и билеты
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«Держать удар» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Kvartal г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
19:30 от 380 ₽
Синема Стар МТК «ЕвроПарк» г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:10 от 430 ₽
Синема Стар Марьина Роща Марьина роща
2D
20:10 от 430 ₽
Полное расписание и билеты
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