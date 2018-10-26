Держать удар, 2018

Постановщиком фильма выступил Джефф Челентано, который в 1980-х и 1990-х годах и сам пробовался в качестве актера под псевдонимом Джефф Вестон (Вестон – фамилия матери). Его можно было видеть в таких лентах, как «Американский ниндзя: Схватка» или «Игрок», но в основном ему доставались небольшие роли второго плана.

Исполнивший центральную роль Ли Холафай начинал карьеру как модель, после чего предпочел актерское ремесло. Он снимался в видеоклипе певицы Келли Кларксон.

Боксерские навыки Холафай оттачивал в клубе City of Angels в Лос-Анджелесе под бдительным наблюдением его владельца. Он достиг успеха: главные «боевые» сцены удалось отснять всего за 3 дня.