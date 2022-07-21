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Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
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Премьеры фильмов июля 2022 года

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21 июля 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек Красочный мультфильм о смелом воине и его пушистых друзьях
боевик, анимация, комедия 2022, Великобритания / Китай / США
Билеты
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье Фильм ужасов о злом демоне, вселившемся в тело маленькой девочки
ужасы 2021, Мексика
Билеты
Неувольняемый
Неувольняемый Французская комедия о сотруднике, который готов на все, чтобы сохранить свое рабочее место
комедия 2022, Франция
Билеты
Хронос
Хронос Фантастический фильм о путешествии во времени
семейный, приключения, фантастика 2022, Россия
Билеты
Держать удар
Держать удар Спортивная драма о боксере, попавшем в тюрьму
драма, спорт, триллер 2018, США
Билеты
Тёмные очки
Тёмные очки Европейский триллер о маньяке, преследующем слепую девушку
триллер, детектив 2022, Франция / Италия
Билеты
Финальный аккорд
Финальный аккорд Криминальная мелодрама о любви с первого взгляда и вероломном предательстве
криминал, музыка, мелодрама 2021, Великобритания
Билеты
Охотница: Руна мертвых
Охотница: Руна мертвых Шведское фэнтези о таинственных существах из глухого леса
боевик, драма, фэнтези 2019, Швеция
Билеты
28 июля 2022
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола Напряженный триллер с непредсказуемым сюжетом о смертельно опасном квесте
триллер 2022, США
Билеты
Нахимовцы
Нахимовцы Приключенческий фильм о современных подростках и патриотическом воспитании
семейный, комедия 2021, Россия
Билеты
Развод. Фильм второй
Развод. Фильм второй Продолжение комедии о паре, которая не может делить совместную квартиру
комедия 2022, Россия
Билеты
Не звезди!
Не звезди! Французская комедия о патологическом вруне, чья ложь превращается в правду
комедия 2022, Франция
Билеты
Певица на всю голову
Певица на всю голову Романтическая комедия о трудностях на пути молодой оперной певицы
комедия, мелодрама 2020, Австралия / США
Билеты
От рассвета до заката
От рассвета до заката Комедийный хоррор о зловещем доме престарелых
комедия, ужасы 2022, США
Билеты
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце Драма о советских подростках и первых скейтерах
драма 2021, Россия
Билеты
Предостережение
Предостережение Фильм ужасов о психически больной девушке, запертой в доме на острове
ужасы, триллер 2020, Великобритания
Билеты
Все 2022 2023 2024 2026 2028
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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