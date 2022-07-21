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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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21 июля 2022
Пес-самурай и город кошек
Красочный мультфильм о смелом воине и его пушистых друзьях
боевик, анимация, комедия
2022, Великобритания / Китай / США
31
2
Билеты
Кукла. Последнее проклятье
Фильм ужасов о злом демоне, вселившемся в тело маленькой девочки
ужасы
2021, Мексика
26
3
Билеты
Неувольняемый
Французская комедия о сотруднике, который готов на все, чтобы сохранить свое рабочее место
комедия
2022, Франция
8
2
Билеты
Хронос
Фантастический фильм о путешествии во времени
семейный, приключения, фантастика
2022, Россия
3
3
Билеты
Держать удар
Спортивная драма о боксере, попавшем в тюрьму
драма, спорт, триллер
2018, США
3
1
Билеты
Тёмные очки
Европейский триллер о маньяке, преследующем слепую девушку
триллер, детектив
2022, Франция / Италия
2
1
Билеты
Финальный аккорд
Криминальная мелодрама о любви с первого взгляда и вероломном предательстве
криминал, музыка, мелодрама
2021, Великобритания
1
3
Билеты
Охотница: Руна мертвых
Шведское фэнтези о таинственных существах из глухого леса
боевик, драма, фэнтези
2019, Швеция
1
1
Билеты
28 июля 2022
Клаустрофобы. Долина дьявола
Напряженный триллер с непредсказуемым сюжетом о смертельно опасном квесте
триллер
2022, США
19
2
Билеты
Нахимовцы
Приключенческий фильм о современных подростках и патриотическом воспитании
семейный, комедия
2021, Россия
13
2
Билеты
Развод. Фильм второй
Продолжение комедии о паре, которая не может делить совместную квартиру
комедия
2022, Россия
8
1
Билеты
Не звезди!
Французская комедия о патологическом вруне, чья ложь превращается в правду
комедия
2022, Франция
7
0
Билеты
Певица на всю голову
Романтическая комедия о трудностях на пути молодой оперной певицы
комедия, мелодрама
2020, Австралия / США
5
2
Билеты
От рассвета до заката
Комедийный хоррор о зловещем доме престарелых
комедия, ужасы
2022, США
3
1
Билеты
Асфальтовое солнце
Драма о советских подростках и первых скейтерах
драма
2021, Россия
2
2
Билеты
Предостережение
Фильм ужасов о психически больной девушке, запертой в доме на острове
ужасы, триллер
2020, Великобритания
1
1
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Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
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2021, Мексика, ужасы
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
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