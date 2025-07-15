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«Магия какая-то»: косметолог — о самом раздражающем бьюти-приёме Голливуда (спойлер: в Marvel его обожают)

15 июля 2025 08:56
«Магия какая-то»: косметолог — о самом раздражающем бьюти-приёме Голливуда (спойлер: в Marvel его обожают)

Кое-что у героинь получается даже лучше, чем драться и спасать мир.

В кино всё должно быть идеально — даже если героиня только выбралась из джунглей, пережила апокалипсис или провела ночь в плену. Но иногда «голливудская безупречность» выглядит настолько нереалистично, что хочется кричать: «Да так не бывает!».

И тут нам стало интересно: какие моменты бросаются в глаза профессионалам бьюти-индустрии? Для этого мы обратились к косметологу Татьяне Егоровой, и она назвала нам главный нюанс, который режет глаз специалисту.

И это — так называемая «боевая подводка». Когда после драки макияж остаётся на месте.

«Магия какая-то»: косметолог — о самом раздражающем бьюти-приёме Голливуда (спойлер: в Marvel его обожают)

Вы наверняка и сами видели, как порой героини в эпичной схватке теряют всё: оружие, надежду на победу, последние силы... но вот макияж и укладка остаются нетронутыми.

«В реальности после драки, падения или даже просто интенсивного движения подводка бы расплылась, а тушь осыпалась.

Но в кино у девушки может быть разбито лицо, а стрелки — будто только что нарисованы. Это же магия какая-то», — смеётся эксперт.

А ведь правда — взять к примеру фильма «Черная вдова» (2021). Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) через что только не проходит — и да, волосы растрепались, но посмотрите на тон лица — матовая свежая кожа, без намека хотя бы на минимальный жирный блеск.

Или еще один пример — «Капитан Марвел» (2019). Кэрол Денверс (Бри Ларсон) стреляет энергетическими зарядами, управляет летательными аппаратами — но её макияж глаз всё так же идеален. Вот это настоящая суперсила — оставаться красоткой в самых чрезвычайных ситуациях.

«Магия какая-то»: косметолог — о самом раздражающем бьюти-приёме Голливуда (спойлер: в Marvel его обожают)

Но специалисты спокойно воспринимают подобного рода «ляпы». Как отмечает Егорова:

«Я понимаю, что кино — это особая реальность со своими правилами. И хотя как профессионал замечаю все несоответствия, я делаю скидку на это, чтобы получать удовольствие от просмотра».

И это, пожалуй, отличный подход. В конце концов, кино создаётся для эмоций, поэтому главное — чтобы история захватывала, а стрелки и ресницы... ну, пусть будут безупречными.

Ранее мы писали: Потеря Тора — меньшая из бед: «Мстители: Судный день» похоронят киновселенную Marvel — теперь под угрозой и «Секретные войны»

Фото: Кадры из фильмов «Мстители» (2012), «Капитан Марвел» (2019)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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