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Успеете глянуть, пока ждете новый сезон «Алисы в Пограничье»: 3 похожих сериала — от бразильского Netflix до аниме

15 июля 2025 07:29
Успеете глянуть, пока ждете новый сезон «Алисы в Пограничье»: 3 похожих сериала — от бразильского Netflix до аниме

Небольшой спойлер: «Игры в кальмара» здесь не будет.

Недавно наконец вышел трейлер 3-го сезона «Алисы в Пограничье», и фанаты уже вовсю разбирают кадры в поисках подсказок. Но до премьеры ещё несколько месяцев (она состоится 25.09.2025), и если вам, как и нам, не терпится окунуться в атмосферу смертельных игр и неожиданных сюжетных поворотов, предлагаем 3 достойных сериала, которые помогут скрасить ожидание.

В этой подборке вас ждёт бразильский триллер от Netflix с неожиданной социальной подоплёкой, жёсткое аниме про мобильную игру на выживание и японская дорама, перевернувшая представление о жанре.

Все они — в своём роде уникальные проекты, но каждый по-своему перекликается с «Алисой в Пограничье». Давайте знакомиться ближе.

«3%» (2016-2020)

Рейтинг IMDb: 7.3

Успеете глянуть, пока ждете новый сезон «Алисы в Пограничье»: 3 похожих сериала — от бразильского Netflix до аниме

Сюжет: Бразильский сериал от Netflix, где в постапокалиптическом мире лишь 3% населения могут перебраться в «райский» мегаполис, пройдя жестокие испытания. Сериал исследует тему неравенства, моральных дилемм и того, на что готовы пойти люди ради лучшей жизни.

«Игра Дарвина» (2020)

Рейтинг IMDb: 7.2

Успеете глянуть, пока ждете новый сезон «Алисы в Пограничье»: 3 похожих сериала — от бразильского Netflix до аниме

Сюжет: Канамэ получает от одноклассника странное предложение — присоединиться к «Игре Дарвина». Любопытство берёт верх, он скачивает приложение, но в тот же момент из экрана вырывается зелёная змея и впивается ему в шею. Очнувшись в медпункте, парень не находит следов укуса и списывает всё на галлюцинацию.

Решив проверить приложение ещё раз, Канамэ запускает первый раунд и тут же сталкивается с противником лицом к лицу — тот без раздумий бросается на него с ножом. В этот момент Канамэ осознаёт: «Игра Дарвина» — не безобидное развлечение, а смертельная схватка, где ставка — его собственная жизнь.

Динамичный экшен, стратегические битвы и мрачная атмосфера — всё как в «Алисе», но в аниме-формате.

«Безумный азарт» (2018-2019)

Рейтинг IMDb: 6.8

Успеете глянуть, пока ждете новый сезон «Алисы в Пограничье»: 3 похожих сериала — от бразильского Netflix до аниме

Сюжет: Действие разворачивается в частной академии Хяккао, где учатся только дети из влиятельных семей. Правда, в отличие от других учебных заведенией, здесь в почёте не знания, а победы в рискованных играх.

И всё меняется, когда в класс приходит новая ученица: скромная на вид, но с огнём в глазах. Игра началась.

Ранее мы писали: У Netflix есть Джокер в рукаве: у дорамы «Алиса в Пограничье» минимум 7 важных отличий от манги — и сериал от них даже выиграл

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье», «3%», «Игра Дарвина», «Безумный азарт»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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