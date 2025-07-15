Летние ночи… не спим, короче! Новые серии «Декстер: Воскрешение» будут выходить в идеальное для «работяг» время

Теперь по пятницам можно не только уходить в загулы.

Культовый маньяк из Майами не собирается уходить на покой: «Декстер: Воскрешение» уже стартовал на Paramount+ и, судя по первым рецензиям, фанаты если не в восторге, то близко к этому. На Rotten Tomatoes у сериала солидные 90% от критиков и 83% от зрителей — поклонники франшизы, похоже, готовы к новым убийствам и старым трюкам Декстера в Нью-Йорке.

Сейчас к выпуску готовятся сразу несколько свежих эпизодов — и вот как они разойдутся по пятницам этого лета:

«Водитель на заднем сиденье» (Backseat Driver) — 18 июля

Call Me Red — 25 июля

Серия 5 — 1 августа

Серия 6 — 8 августа

Серия 7 — 15 августа

Серия 8 — 22 августа

Серия 9 — 29 августа

Серия 10 — 5 сентября

Все это — пятничные ночи, идеальные, чтобы снова заглянуть в безумный мир Декстера Моргана, который, кажется, совсем не прочь еще раз проверить свою удачу и выяснить — сможет ли он и дальше безнаказанно убивать.

Создатели обещают лихую смесь старых лиц, новых врагов и любимых фишек франшизы — циничный юмор, внутренние монологи и фирменные «случайные» встречи с другими маньяками. На этот раз герой перебирается в мегаполис, где за каждым углом, похоже, кто-то кого-то расчленяет.

Так что, если вдруг думали, что «Декстер: Новая кровь» поставил жирную (и стыдную!) точку в сериале — подумайте еще раз. Новые серии уже на подходе, и судя по тому, как сценаристы «дали жару» в двух первых сериях, скучать этим летом точно не придется.

Ранее мы также писали: Кровавая премьера на носу: «Декстер: Воскрешение» станет практически идеальным сиквелом — в двух словах объясняем, почему