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Летние ночи… не спим, короче! Новые серии «Декстер: Воскрешение» будут выходить в идеальное для «работяг» время

15 июля 2025 07:58
Летние ночи… не спим, короче! Новые серии «Декстер: Воскрешение» будут выходить в идеальное для «работяг» время

Теперь по пятницам можно не только уходить в загулы.

Культовый маньяк из Майами не собирается уходить на покой: «Декстер: Воскрешение» уже стартовал на Paramount+ и, судя по первым рецензиям, фанаты если не в восторге, то близко к этому. На Rotten Tomatoes у сериала солидные 90% от критиков и 83% от зрителей — поклонники франшизы, похоже, готовы к новым убийствам и старым трюкам Декстера в Нью-Йорке.

Летние ночи… не спим, короче! Новые серии «Декстер: Воскрешение» будут выходить в идеальное для «работяг» время

Сейчас к выпуску готовятся сразу несколько свежих эпизодов — и вот как они разойдутся по пятницам этого лета:

  • «Водитель на заднем сиденье» (Backseat Driver) — 18 июля
  • Call Me Red — 25 июля
  • Серия 5 — 1 августа
  • Серия 6 — 8 августа
  • Серия 7 — 15 августа
  • Серия 8 — 22 августа
  • Серия 9 — 29 августа
  • Серия 10 — 5 сентября

Все это — пятничные ночи, идеальные, чтобы снова заглянуть в безумный мир Декстера Моргана, который, кажется, совсем не прочь еще раз проверить свою удачу и выяснить — сможет ли он и дальше безнаказанно убивать.

Летние ночи… не спим, короче! Новые серии «Декстер: Воскрешение» будут выходить в идеальное для «работяг» время

Создатели обещают лихую смесь старых лиц, новых врагов и любимых фишек франшизы — циничный юмор, внутренние монологи и фирменные «случайные» встречи с другими маньяками. На этот раз герой перебирается в мегаполис, где за каждым углом, похоже, кто-то кого-то расчленяет.

Так что, если вдруг думали, что «Декстер: Новая кровь» поставил жирную (и стыдную!) точку в сериале — подумайте еще раз. Новые серии уже на подходе, и судя по тому, как сценаристы «дали жару» в двух первых сериях, скучать этим летом точно не придется.

Ранее мы также писали: Кровавая премьера на носу: «Декстер: Воскрешение» станет практически идеальным сиквелом — в двух словах объясняем, почему

Фото: Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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