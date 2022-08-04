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Премьеры фильмов августа 2022 года

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4 августа 2022
Бойся темноты
Бойся темноты Фильм ужасов о таинственном исчезновении ребенка в глухой деревушке
ужасы, мистика 2022, Бельгия / Франция
Билеты
Проклятие матери: прятки на выживание
Проклятие матери: прятки на выживание Фильм ужасов о семье, столкнувшейся с призраками прошлого
ужасы, триллер 2021, Канада
Билеты
Земля. Перезагрузка
Земля. Перезагрузка Китайский блокбастер о хищных растениях, захвативших нашу планету
боевик 2021, Китай
Убойный монтаж
Убойный монтаж Комедийный хоррор о зомби, атакующих актеров во время съемок
комедия 2022, Франция
Билеты
Уховёртка
Уховёртка
драма 2021, Великобритания / Франция / Бельгия
Билеты
Семейка монстров
Семейка монстров Веселый мультфильм о маленьком вампире, который сбегает в мир людей
анимация 2020, Франция
Ночной режим. Фильм
триллер 2022, Россия
11 августа 2022
Дочь короля
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик 2022, США
Нитрам
Нитрам
триллер 2021, Австралия
Вышка
Вышка
триллер 2022, Великобритания / США
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы 2022, США
Великий «Юнайтед»
Великий «Юнайтед»
документальный, исторический, спорт 2021, Великобритания
История кино: Новое поколение
История кино: Новое поколение
документальный 2021, Великобритания
Билеты
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
детектив, фэнтези 2021, Россия
Проклятый остров
Проклятый остров
ужасы 2020, Великобритания
Форсаж. Китайский дрифт
Форсаж. Китайский дрифт
драма 2021, Тайвань
18 августа 2022
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение Триллер о противостоянии студентов и гигантской акулы посреди океана
триллер 2022, Великобритания
Дела человеческие
Дела человеческие Французская драма об образцовой семье, в одночасье ставшей изгоями в обществе
драма 2021, Франция
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
детский 2022, Германия / Австрия
Все ненавидят Йохана
Все ненавидят Йохана
комедия 2022, Норвегия
Родитель
Родитель
драма 2021, Россия
Развод в стиле кунг-фу
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма 2022, Франция / Бельгия
Дорогая Элизабет
комедия 2022, США
Икар
Икар
приключения, анимация, семейный 2022, Люксембург / Франция / Бельгия
Неубиваемый
Неубиваемый
боевик 2022, Канада
25 августа 2022
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама 2022, США
Просточеловек
драма 2022, Россия
Гостья из космоса
Гостья из космоса
анимация, семейный 2022, Дания
Лена и справедливость
комедия 2022, Россия
Ину-О: Рождение легенды
Ину-О: Рождение легенды
анимация, фэнтези, музыка 2021, Япония / Китай
31 августа 2022
Diana
Diana
документальный 2022, Великобритания
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Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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