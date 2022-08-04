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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Бойся темноты
Фильм ужасов о таинственном исчезновении ребенка в глухой деревушке
ужасы, мистика
2022, Бельгия / Франция
6
1
Билеты
Проклятие матери: прятки на выживание
Фильм ужасов о семье, столкнувшейся с призраками прошлого
ужасы, триллер
2021, Канада
5
1
Билеты
Земля. Перезагрузка
Китайский блокбастер о хищных растениях, захвативших нашу планету
боевик
2021, Китай
3
3
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Убойный монтаж
Комедийный хоррор о зомби, атакующих актеров во время съемок
комедия
2022, Франция
3
1
Билеты
Уховёртка
драма
2021, Великобритания / Франция / Бельгия
3
1
Билеты
Семейка монстров
Веселый мультфильм о маленьком вампире, который сбегает в мир людей
анимация
2020, Франция
2
2
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Ночной режим. Фильм
триллер
2022, Россия
0
1
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11 августа 2022
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
19
2
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Нитрам
триллер
2021, Австралия
8
2
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Вышка
триллер
2022, Великобритания / США
6
1
Напомнить
Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы
2022, США
4
1
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Великий «Юнайтед»
документальный, исторический, спорт
2021, Великобритания
3
1
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История кино: Новое поколение
документальный
2021, Великобритания
1
2
Билеты
Легенды Орлёнка
детектив, фэнтези
2021, Россия
1
2
Напомнить
Проклятый остров
ужасы
2020, Великобритания
1
1
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Форсаж. Китайский дрифт
драма
2021, Тайвань
1
1
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18 августа 2022
Челюсти. Столкновение
Триллер о противостоянии студентов и гигантской акулы посреди океана
триллер
2022, Великобритания
11
4
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Дела человеческие
Французская драма об образцовой семье, в одночасье ставшей изгоями в обществе
драма
2021, Франция
4
2
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Мия и Я: Легенда Сентопии
детский
2022, Германия / Австрия
2
2
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Все ненавидят Йохана
комедия
2022, Норвегия
1
3
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Родитель
драма
2021, Россия
2
1
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Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма
2022, Франция / Бельгия
2
0
Напомнить
Дорогая Элизабет
комедия
2022, США
1
1
Напомнить
Икар
приключения, анимация, семейный
2022, Люксембург / Франция / Бельгия
1
1
Напомнить
Неубиваемый
боевик
2022, Канада
1
1
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25 августа 2022
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
104
11
Напомнить
Просточеловек
драма
2022, Россия
2
2
Напомнить
Гостья из космоса
анимация, семейный
2022, Дания
2
1
Напомнить
Лена и справедливость
комедия
2022, Россия
1
2
Напомнить
Ину-О: Рождение легенды
анимация, фэнтези, музыка
2021, Япония / Китай
0
2
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31 августа 2022
Diana
документальный
2022, Великобритания
9
2
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Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
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2021, Мексика, ужасы
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
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