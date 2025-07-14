Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Семья до последнего твердила, что бояться нечего: скончался Александр Митта — режиссер культового «Экипажа»

Семья до последнего твердила, что бояться нечего: скончался Александр Митта — режиссер культового «Экипажа»

14 июля 2025 09:47
Семья до последнего твердила, что бояться нечего: скончался Александр Митта — режиссер культового «Экипажа»

Советский постановщик снимал не хуже, чем в Голливуде.

Александр Митта умер в возрасте 92 лет. Народный артист России, режиссер «Экипажа», «Гори, гори, моя звезда» и «Друг мой, Колька!», последние недели боролся с тяжелой болезнью — онкология отняла у мастера силы и голос.

30 июня режиссера госпитализировали в хоспис с тяжелыми нарушениями функций нервной системы. Прогнозы врачей были неутешительными, и, как стало известно, в последнюю неделю жизни Митта почти полностью перестал принимать пищу — организм отказался глотать. Все это время рядом с ним были близкие, сообщает КП.

Официальных комментариев о болезни режиссера долго не было. Помощник Александра Наумовича подтверждал лишь факт госпитализации, отмечая, что Митта «еще в больнице» и не выписан. Его сын Евгений тогда опровергал слухи о пневмонии и воспалении легких — он называл эти новости выдумками, которые появляются уже не первый год. Но на этот раз диагноз оказался куда серьезнее.

Александр Митта был одним из самых разносторонних советских и российских режиссеров: за его плечами — от школьной лирики «Друг мой, Колька!» до первой советской катастрофы «Экипаж». «Гори, гори, моя звезда» в свое время превратился в гимн об обманутых мечтателях, а «Экипаж» навсегда закрепил за Миттой статус режиссера, который умел снимать так, чтобы зрители вскакивали с кресел и верили: советское кино может держать в напряжении не хуже Голливуда.

В последние годы Митта редко появлялся на публике — он работал с молодыми режиссерами, преподавал сценарное мастерство, много писал о кино и нередко повторял, что главное для него — чтобы зритель верил в героя.

Верить зритель продолжит — даже если самого Александра Наумовича больше нет.

Ранее мы писали: «Едва не угробил»: Портос едва не погиб из-за Боярского на съемках «Трех мушкетеров» — врачам пришлось откачивать актера

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня Читать дальше 20 июля 2025
Школьница-бунтарка, революционерка и мать: запомнили Назарову лишь по «Прекрасной няне»? В этих трех ролях она раскрылась куда лучше Школьница-бунтарка, революционерка и мать: запомнили Назарову лишь по «Прекрасной няне»? В этих трех ролях она раскрылась куда лучше Читать дальше 19 июля 2025
«Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти «Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти Читать дальше 23 июля 2025
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека «Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека Читать дальше 22 июля 2025
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) «Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) Читать дальше 22 июля 2025
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Читать дальше 22 июля 2025
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала «Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала Читать дальше 22 июля 2025
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова «Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова Читать дальше 22 июля 2025
«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож «Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож Читать дальше 21 июля 2025
Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше