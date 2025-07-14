Семья до последнего твердила, что бояться нечего: скончался Александр Митта — режиссер культового «Экипажа»

Александр Митта умер в возрасте 92 лет. Народный артист России, режиссер «Экипажа», «Гори, гори, моя звезда» и «Друг мой, Колька!», последние недели боролся с тяжелой болезнью — онкология отняла у мастера силы и голос.

30 июня режиссера госпитализировали в хоспис с тяжелыми нарушениями функций нервной системы. Прогнозы врачей были неутешительными, и, как стало известно, в последнюю неделю жизни Митта почти полностью перестал принимать пищу — организм отказался глотать. Все это время рядом с ним были близкие, сообщает КП.

Официальных комментариев о болезни режиссера долго не было. Помощник Александра Наумовича подтверждал лишь факт госпитализации, отмечая, что Митта «еще в больнице» и не выписан. Его сын Евгений тогда опровергал слухи о пневмонии и воспалении легких — он называл эти новости выдумками, которые появляются уже не первый год. Но на этот раз диагноз оказался куда серьезнее.

Александр Митта был одним из самых разносторонних советских и российских режиссеров: за его плечами — от школьной лирики «Друг мой, Колька!» до первой советской катастрофы «Экипаж». «Гори, гори, моя звезда» в свое время превратился в гимн об обманутых мечтателях, а «Экипаж» навсегда закрепил за Миттой статус режиссера, который умел снимать так, чтобы зрители вскакивали с кресел и верили: советское кино может держать в напряжении не хуже Голливуда.

В последние годы Митта редко появлялся на публике — он работал с молодыми режиссерами, преподавал сценарное мастерство, много писал о кино и нередко повторял, что главное для него — чтобы зритель верил в героя.

Верить зритель продолжит — даже если самого Александра Наумовича больше нет.

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