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Сколько лет «Трем мушкетерам»? Возраст актеров и книжных героев значительно отличался

14 июля 2025 09:54
Сколько лет «Трем мушкетерам»? Возраст актеров и книжных героев значительно отличался

Причем касалось это не только Д'Артаньяна и его компании.

Фильм «Три мушкетера» — это классика, которую обожают зрители разных поколений. История о дружбе, отваге и интригах покорила миллионы сердец, а яркие персонажи и захватывающие приключения делают её вечной.

Фильм снят по роману Дюма, действие которого начинается в 1625 году, когда королю Людовику XIII и королеве Анне Австрийской было всего по 24 года. Однако в экранизации их играли актёры, которые были почти вдвое старше своих персонажей: Олегу Табакову и Алисе Фрейндлих на момент съёмок исполнилось 42 и 43 года (реальный Людовик XIII даже не дожил до такого возраста).

Сколько лет «Трем мушкетерам»? Возраст актеров и книжных героев значительно отличался

Примерно такая же разница в возрасте есть и у самих мушкетёров. И из-за этого у зрителей часто возникает путаница. Разбираемся, сколько же лет героям на экране и в книге.

В фильме Вениамину Смехову (Атос) было 37 лет, Валентину Смирнитскому (Портос) — 34, Игорю Старыгину (Арамис) — 32, а Михаилу Боярскому (д’Артаньян) — 28.

Однако в книге Атосу в начале событий всего 28-30 лет, Портосу примерно столько же, Арамису около 23, а юному д’Артаньяну и вовсе 18.

А вот с кардиналом Ришельё ситуация обратная: ему за 40, а актёру Александру Трофимову на момент съёмок было всего 26.

Сколько лет «Трем мушкетерам»? Возраст актеров и книжных героев значительно отличался

Несмотря на эти несоответствия, фильм остаётся любимым для многих — ведь главное не цифры, а дух приключений и харизма героев.

Ранее мы писали: Все экранизации «Трех мушкетеров» от худшей к лучшей: спойлер — на первом месте вовсе не Боярский

Фото: Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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