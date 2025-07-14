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Бесконечные фаталити вместо бесконечной болтовни: «Мортал Комбат 2» уже точно будет лучше первой части — 3 причины

14 июля 2025 10:23
Бесконечные фаталити вместо бесконечной болтовни: «Мортал Комбат 2» уже точно будет лучше первой части — 3 причины

Во франшизу на огонек заглянет Карл Урбан, но дело не только в нем.

Первая попытка перезапустить культовую сагу о кровавом турнире в 2021 году оставила у фанатов горькое послевкусие: вместо полноценного «Мортал Комбат» зрители получили лишь затянутое вступление с невнятным главным героем и без самого турнира. Но продолжение обещает не повторять эти ошибки — и все признаки указывают на то, что нас ждет именно тот «Мортал Комбат», о котором мечтали поклонники.

Во-первых, «Мортал Комбат 2» наконец-то выведет действие на арену самого турнира. Больше никаких подковерных разборок до боя — Шао Кан и его отборные воины официально вступят в схватку с бойцами Земного Царства. Появятся долгожданные герои игр: Джонни Кейдж, Китана, Барака — и каждый из них получит свою драку, за которую поклонники франшизы так ценят оригинал.

Бесконечные фаталити вместо бесконечной болтовни: «Мортал Комбат 2» уже точно будет лучше первой части — 3 причины

Во-вторых, сам сценарий, судя по инсайдам и первым закрытым показам, делает ставку на драйв и зрелищность. Автор сиквела Джереми Слейтер рассказал, что тестовые просмотры проходят с оглушительным успехом: зал взрывается от восторга, шутки заходят, а зрители едва не подскакивают с кресел. После неоднозначного приема первой части такое тепло — важный знак, что команда учла все недочеты и собралась выдать по-настоящему мощный блокбастер.

Наконец, у фильма нет задачи изобретать велосипед. «Мортал Комбат 2» явно держится ближе к видеоигровому канону: культовые персонажи, настоящие поединки, высокие ставки — если император Внешнего Мира победит, Земле придется несладко. Это как раз та простая формула, которую зрители ждали еще с девяностых и так и не дождались в прошлых экранизациях.

Конечно, до премьеры еще может многое измениться, но сейчас все указывает на одно: «Мортал Комбат 2» наконец-то даст фанатам то, за что они обожают игры — мясорубку на арене, яркие образы бойцов и напряжение до последнего удара. И после всех провалов прошлых попыток кажется, что на этот раз у франшизы действительно есть шанс выстрелить.

Ранее мы писали: Джейме Ланнистер завоевывает континент: новый сериал BBC снят по реальной истории, вдохновившей «Игру престолов»

Фото: Кадры из фильмов «Мортал Комбат 2» (2025), «Мортал Комбат» (2021)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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