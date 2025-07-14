«Едва не угробил»: Портос едва не погиб из-за Боярского на съемках «Трех мушкетеров» — врачам пришлось откачивать актера

А ведь его коллега всего лишь пытался помочь.

Большинство киноманов наверняка слышали историю о том, как Михаил Боярский едва не погиб на съемках культовых «Трех мушкетеров». Но вот о том, как он сам едва не стал причиной гибели коллеги, вспоминают редко.

Натурные сцены снимали в Каменец-Подольске — грандиозная осада Ла-Рошели, шум пушек и сотни статистов. Прямо посреди этой баталии Владимиру Смирнитскому (Портосу) внезапно стало плохо с сердцем.

«Боярский бросился делать массаж сердечной мышцы, но так, что едва не угробил товарища», — сообщает портал 7days.

«Да пусти ты, (брань — Прим. ред.), дышать нечем!» — только крик Смирнитского спас его от рьяного друга.

В итоге актера увезли в больницу — и только там его спасли по-настоящему. Впрочем, и сам Боярский не отстал: на съемках «марлезонского бала» в Одессе Борис Клюев так вошел в азарт, что ткнул его шпагой прямо в небо. Еще сантиметр — и кончик клинка достал бы до мозга.

Сцену пришлось переснимать во Дворце моряков — но пускать съемочную группу туда согласились только если Боярский бесплатно даст концерт. Так что со свежей раной он два часа пел, спасая фильм, и после этого… связки зажили.

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