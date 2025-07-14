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Киноафиша Статьи У новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг уже есть минимум один поклонник — он сыграл одну из главных ролей в оригинальной франшизе

У новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг уже есть минимум один поклонник — он сыграл одну из главных ролей в оригинальной франшизе

14 июля 2025 07:29
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

В отличие от многих зрителей, актер ничего не имеет против самых разных перезапусков.

Хотя сейчас появляющиеся один за другим ремейки вызывают в основном негативную реакцию со стороны зрителей, перезапуск «Хроник Нарнии» от Греты Гервиг пока что имеет не так уж много хейтеров. Фанаты серии книг и кинофраншизы надеются, что Гервиг уж точно сможет создать достойный перезапуск — и к ним, кажется, уже начинают присоединяться коллеги режиссера по цеху.

Так, поддержку Гервиг недавно получила и от Бена Барнса, которому в оригинальной серии фильмов досталась одна из ведущих ролей.

Бен Барнс надеется, что перезапуск будет интересен молодому поколению

Об этом актер рассказал во время американской премьеры мини-сериала по мотивам «Института» Стивена Кинга — в шоу Барнс сыграл главную роль. Рассуждая о том, каким может получиться перезапуск «Хроник Нарнии», Барнс отметил, что классическая литература имеет неисчерпаемое количество способов адаптации в случае, если она остается актуальной и может привлечь внимание молодых зрителей.

Актер также добавил, что сама история «Хроник Нарнии» никогда не устареет благодаря своим вечным темам, а самому ему не терпится увидеть интерпретацию Греты Гервиг.

Бен Барнс сыграл Принца Каспиана в трилогии «Хроник Нарнии»

Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»

Во втором фильме кинофраншизы актер сыграл одну из главных ролей, перевоплотившись в Принца Кассиана — наследник трона Нарнии, который, как и ведущие герои серии, стремится изгнать узурпатора Мираза и восстановить справедливость в Нарнии. Сам актер уже давно признавался в том, что получил огромное удовольствие от «знакомства» с таким персонажем, найдя в себе способность сопереживать Каспиану, у которого на уме лишь благородные цели.

Кстати, новые «Хроники Нарнии» начнут снимать уже совсем скоро, а актерский состав фанатов книг очень даже порадовал — о том, кому достались ведущие роли в грядущей адаптации, можно почитать здесь.

Фото: Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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