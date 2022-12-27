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Киноафиша Новости 9 января стартует российская социальная комедия «Стрим» о школьной жизни

9 января стартует российская социальная комедия «Стрим» о школьной жизни

27 декабря 2022 16:36
9 января стартует российская социальная комедия «Стрим» о школьной жизни

Шоу о юном супергерое будет выходить на ТНТ и Premier.

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Premier огласили официальную дату релиза сериала «Стрим» о школьнике, решившим бороться с несправедливостью с помощью интернет-трансляций. Многосерийная комедия с Денисом Власенко («Закрыть гештальт») в главной роли стартует одновременно на телевидении и стриминге 9 января будущего года.

В центре сюжета окажется школьник по имени Жора (Власенко), недавно переехавший вместе с родителями в другой город. На новом месте у главного героя никак не получается наладить отношения с одноклассниками. Кроме того, к нему постоянно придираются преподаватели. Устав от вопиющей несправедливости, юноша приходит к неожиданному решению — он надевает на голову шлем с вмонтированной в него камерой и начинает транслировать все происходящее с ним в сети. Разумеется, он быстро сталкивается с насмешками и недоумением окружающих, а учителя и директор опасаются, что творящийся в школе произвол станет достоянием общественности. Со временем Жора превращается в местного супергероя по прозвищу Стрим, однако после этого ему предстоит познать классическую мантру о большой силе и ответственности.

В остальной актерский состав вошли Тимофей Елецкий, Иван Добронравов, Александра Дроздова, Семен Штейнберг, Ольга Тумайкина, Александра Урсуляк и другие. Постановкой занимался режиссер Рустам Ильясов («Трудные подростки»), а сценарий написал Ришат Мухтаров («Продюсер»).

Первый сезон состоит из двадцати эпизодов. Время трансляций — 21:00 по Москве.

Фото: ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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