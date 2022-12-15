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Киноафиша Новости Вышел первый тизер-трейлер девятого и финального сезона сериала «Флэш»

Вышел первый тизер-трейлер девятого и финального сезона сериала «Флэш»

15 декабря 2022 16:35
Вышел первый тизер-трейлер девятого и финального сезона сериала «Флэш»

Персонажа Гранта Гастина ожидает решающая битва со злом.

Экранное путешествие Барри Аллена в скором времени подойдет к концу, поэтому кабельный канал The CW потихоньку начинает готовить зрителей к неминуемому прощанию с персонажем. Накануне телесеть опубликовала тизер-трейлер заключительного сезона «Флэша», где за тридцать секунд хронометража недвусмысленно дают понять, что конец уже близок.

За прошедшие годы скоростной защитник Земли в исполнении Гранта Гастина прошел через множество тяжелых приключений, но его главная битва еще впереди. Действие финального сезона развернется спустя очень короткое время после сурового противостояния с обратным Флэшем (Томас Кавана). Аллен еще сильней сближается со своей возлюбленной Айрис Уэст (Кэндис Паттон), но покой ему только снится — это лишь затишье перед настоящей бурей. Над миром нависает очередная крупная угроза, поэтому Флэшу и его друзьям необходимо объединится для решающей битвы с недремлющим злом.

В актерский состав девятого сезона вошли Даниэль Панабэйкер, Даниэль Николет, Джон Кор, Кайла Комптон, Брэндон МакНайт, Энди Миентус, Ричард Хэрмон, Джесси Л. Мартин, звезда «Бэтвумен» Джависия Лесли и другие.

Девятый сезон будет самым коротким в истории шоу — он будет состоять из тринадцати серий. Эпизоды начнут выходить в эфир с 8 февраля 2023 года.

Фото: The CW
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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