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Киноафиша Новости Компания Warner Bros уверена в успехе «Флэша» с Эзрой Миллером

Компания Warner Bros уверена в успехе «Флэша» с Эзрой Миллером

6 декабря 2022 17:01
Компания Warner Bros уверена в успехе «Флэша» с Эзрой Миллером

Студия решила перенести премьеру ленты DC.

Несмотря на многочисленные проблемы с Эзрой Миллером, студия Warner Bros. всецело уверена в большом успехе «Флэша». В этой связи кинокомпания даже перенесла премьеру фильма на неделю раньше — вместо 23 июня фильм выпустят в кинотеатры 16 июня 2023 года. Конкурировать с супергеройской лентой будет мультфильм Pixar «Элементарно» и комедия с Дженнифер Лоуренс «Без обид».

Для Warner Bros. «Флэш», бюджет которого составляет $200 млн, является одним из ключевых релизов следующего года, но скандальное поведение Миллера образовало вокруг картины отрицательный фон. За очень короткий период исполнитель главной роли получил целую порцию обвинений в свой адрес, в числе которых даже взлом и мелкая кража. Дошло до того, что боссы Warner Bros. задумались о том, чтобы заменить Миллера другим актером, но после личной встречи с руководством компании Эзра публично раскаялся и пообещал исправиться. Вполне вероятно, его будущее во франшизе целиком зависит от коммерческого успеха «Флэша».

По данным инсайдеров, по итогам тестовых показов «Флэша» зрители остались в полномвосторге. Первые зрители называют его чуть ли не лучшим проектом из вселенной DC. Картина, где задействованы сразу два Бэтмена (Майкл Китон и Бен Аффлек), получила даже лестное сравнение с кассовым чемпионом «Человек-паук: Нет пути домой». Такая положительная реакция укрепляет внутри Warner Bros. веру, что «Флэш» станет хитом.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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