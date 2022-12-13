Филипп Авдеев находит свою биологическую мать в трейлере драмы «Просточеловек»

В сети появился дебютный трейлер волнующей драмы «Просточеловек», главные роли в которой сыграли Филипп Авдеев и Чулпан Хаматова. За производство проекта отвечает кинокомпания 2020 Films. Точная дата премьеры пока не анонсирована.

В центре сюжета окажется 30-летний бармен Саша (Авдеев), который вместе со своей девушкой Лорой (Агата Муцениеце) готовится к переезду в Барселону, где их ждет собственная квартира и бар, который приобрели для пары родители девушки. Все переворачивается с ног на голову буквально за несколько дней до отъезда. Молодой человек, выросший сиротой, узнает адрес женщины (Хаматова), которая, как он считает, когда-то бросила его в роддоме. Переполненный внутренней обидой он приходит на порог ее квартиры, чтобы познакомиться. На пороге он встречает одинокую больную женщину, у которой при виде его случается эпилептический припадок.

После спонтанного знакомства с матерью, жизнь и взгляды Саши полностью меняются. Постепенно он узнает о проблемах своей биологической мамы, которой все эти годы было нелегко, а сейчас она всячески старается решать финансовые проблемы, усугубляющиеся с каждым днем. Таким образом, главный герой оказывается перед тяжелым решением: выбрать красивую жизнь за границей или остаться дома и узнать себя.

Поставила фильм по собственному сценарию дебютантка Яна Климова-Юсупова («Любовь», «Живые»), ранее снимавшая лишь короткометражки. По ее словам, идея фильма возникла у нее во время наблюдений за одинокими подростками, которые остались без родителей. В остальной актерский состав вошли Евгения Симонова, Сергей Соцердотский, Екатерина Агеева, Галина Петрова, Никита Дювбанов, Евгения Афонская и Юлия Меньшова.