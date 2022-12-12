Американский институт киноискусства назвал топ-10 лучших фильмов 2022 года

Американский институт киноискусства опубликовал свой ежегодный список десяти лучших фильмов и сериалов за уходящий календарный год.

В новый топ вошло множество крупных студийных фильмов, в той или иной степени рассчитанных на широкую зрительскую аудиторию. Одно из мест ожидаемо досталось картине «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински. Интересно, что недавно эта лента также была признана лучшим фильмом года по версии Национального совета кинокритиков США, а Гильдия продюсеров Америки объявила о том, что вручит Тому Крузу, спродюсировавшему проект и сыгравшему в нем главную роль, почетную премию Дэвида О. Селзника.

Другой наиболее заметный фильм в списке — «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. Долгожданный сиквел одной из самый кассовых картин всех времен выйдет в мировой прокат уже на этой неделе, 16 декабря. Критики, посмотревшие ленту на предварительных показах, назвали ее «визуальным шедевром» и «ошеломляющим достижением». Кэмерон тем временем заканчивает работу над «Аватаром 3» и продолжает разработку «Аватара 4».

Другие места в списке института киноискусства достались таким студийным картинам, как «Элвис» База Лурмана, «Королева-воин» Джины Принс-Байтвуд, «Нет» Джордана Пила, «Ее правда» Марии Шрадер и «Фабельманы» Стивена Спилберга. Независимые проекты также не оказались обделены вниманием: в списке нашлось место таким фильмам, как «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Тар» Тодда Филда и «Говорят женщины» Сары Полли.

Трагикомедия «Банши Инишерина» Мартина МакДоны не прошла отбор, так как была снята не в США, а в Англии и Ирландии. Тем не менее, она была удостоена специальной награды института в знак признания художественных заслуг фильма.

Проекты от стриминговых сервисов были полностью проигнорированы.